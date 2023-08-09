Во время воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв
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В Запорожье сегодня вечером, 9 августа, местные жители услышали взрыв. В Запорожской области сейчас объявлена воздушная тревога.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрывают деталей взрыва и не называют причин.
Местным жителям следует оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Проводить фото- и видеосъемку места чрезвычайного происшествия запрещено.
Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Запорожской области.
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