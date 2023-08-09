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Запорожье (2340) обстрел (20241)

Во время воздушной тревоги в Запорожье раздался взрыв

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запорожье

В Запорожье сегодня вечером, 9 августа, местные жители услышали взрыв. В Запорожской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают деталей взрыва и не называют причин.

Местным жителям следует оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Проводить фото- и видеосъемку места чрезвычайного происшествия запрещено.

Стоит отметить, что Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Запорожской области.

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Пусть спасатели где-то с час переждут, орки опять лупанут повторно. Сколько можно повторять.
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09.08.2023 20:22 Ответить
Нажаль не можна, бо під завалами можуть бути люди і кожна змарнована хвилина може коштувати їм життя. Тому на превеликий жаль рятівники не можуть не ризикувати життям і саме це знають и користуються цим російьскі покидьки.
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09.08.2023 20:24 Ответить
Спочатку вибух - потім тривога, не плутайте. Це Запоріжжя(
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09.08.2023 20:22 Ответить
Саме так, тривогу у 99% випадків вмикають вже після вибухів, а про ППО взагалі краще не згадувати - воно тут відсутнє як клас.
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09.08.2023 20:27 Ответить
ПВО как не было, так и нет. Все прилеты в гости к нам.
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09.08.2023 20:27 Ответить
ППО як працювала, так і працює. Нещодавно сбили ракети, які били по Мотор-Січі.
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09.08.2023 20:35 Ответить
 
 