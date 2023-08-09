В Казахстане остановили работу Яндекса из-за передачи данных ФСБ
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С 9 августа министерство цифрового развития приостановило работу доменного имени www.yandex.kz в Казахстане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zakon.kz.
В ведомстве объяснили, что сделали это из-за "размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан".
Кроме того, министерство сообщило, что направило запрос в ООО "Яндекс" с требованием предоставить развернутую информацию о расположении центров обработки данных, используемых компанией, и мерах защиты персональных данных граждан Казахстана, а также о принципах, на которых Яндекс взаимодействует с правоохранительными органами.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ФСБ РФ получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекс.Такси" в Казахстане, включая персональную информацию пользователей.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3436454
Якщо доступ на www.yandex.ru не зупинений, то це дурниця.
- ********** !!! И ниххуйа сюда больше ни званите !!!
Если вы пользуетесь каким-либо сервисом Яндекса - вы пользуетесь ФСБ.
На самом деле - ФСБ пользует вас.
Припугнули старшого братішку, але не сильно