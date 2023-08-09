В Казахстане остановили работу Яндекса из-за передачи данных ФСБ

С 9 августа министерство цифрового развития приостановило работу доменного имени www.yandex.kz в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zakon.kz.

В ведомстве объяснили, что сделали это из-за "размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан".

Кроме того, министерство сообщило, что направило запрос в ООО "Яндекс" с требованием предоставить развернутую информацию о расположении центров обработки данных, используемых компанией, и мерах защиты персональных данных граждан Казахстана, а также о принципах, на которых Яндекс взаимодействует с правоохранительными органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яндекс" специально не показывает Путина на запросы "х#йло" и "когда он сдохнет", а по запросу "Z" скрывает нацистские символы, - СМИ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕТОВ

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ФСБ РФ получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекс.Такси" в Казахстане, включая персональную информацию пользователей.