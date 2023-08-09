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Казахстан (740) Яндекс (37)

В Казахстане остановили работу Яндекса из-за передачи данных ФСБ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

яндекс

С 9 августа министерство цифрового развития приостановило работу доменного имени www.yandex.kz в Казахстане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  Zakon.kz.

В ведомстве объяснили, что сделали это из-за "размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан".

Кроме того, министерство сообщило, что направило запрос в ООО "Яндекс" с требованием предоставить развернутую информацию о расположении центров обработки данных, используемых компанией, и мерах защиты персональных данных граждан Казахстана, а также о принципах, на которых Яндекс взаимодействует с правоохранительными органами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яндекс" специально не показывает Путина на запросы "х#йло" и "когда он сдохнет", а по запросу "Z" скрывает нацистские символы, - СМИ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕТОВ

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ФСБ РФ получит круглосуточный доступ к данным сервиса "Яндекс.Такси" в Казахстане, включая персональную информацию пользователей.
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Топ комментарии
+22
Цікаво, а Зелєнскій видалив?
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09.08.2023 20:45
+15
Це основний додаток його охфісу, вони з ним спати лягають.
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09.08.2023 20:57
+11
Цей Яндекс перед російським вторгненням 2014 року обколесив українські міста на автівках з панорманими камерами, у найглухіші провулки заїхали - точно ще тоді готувались до захоплення міст
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09.08.2023 21:11
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завжди знав яндекс-куяндекс
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09.08.2023 20:36 Ответить
Цікаво, а Зелєнскій видалив?
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09.08.2023 20:45 Ответить
Це основний додаток його охфісу, вони з ним спати лягають.
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09.08.2023 20:57 Ответить
Ну нарешті віддуплились...
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09.08.2023 20:48 Ответить
Быстро... Короче Яндексу - лапти.
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09.08.2023 20:53 Ответить
призупинило роботу доменного імені www.yandex.kz у Казахстані
Джерело: https://censor.net/ua/n3436454

Якщо доступ на www.yandex.ru не зупинений, то це дурниця.
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09.08.2023 21:07 Ответить
Цей Яндекс перед російським вторгненням 2014 року обколесив українські міста на автівках з панорманими камерами, у найглухіші провулки заїхали - точно ще тоді готувались до захоплення міст
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09.08.2023 21:11 Ответить
- Аллё, это Яндекс ?
- ********** !!! И ниххуйа сюда больше ни званите !!!
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09.08.2023 21:16 Ответить
Яндекс - это основа пропаганды РФ, полностью контролируется ФСБ.
Если вы пользуетесь каким-либо сервисом Яндекса - вы пользуетесь ФСБ.
На самом деле - ФСБ пользует вас.
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09.08.2023 21:48 Ответить
заблочили тільки домен kz, та й то на кілька годин . Це не постійний бан, почитайте самі на кз-ресурсах.

Припугнули старшого братішку, але не сильно
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09.08.2023 21:57 Ответить
Яндекс всегда был говном. Что с ФСБ что без. Я до сих пор вспоминаю эти его самоустанавливающиеся приложения, зависающий браузер и навязчивую рекламу.
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09.08.2023 22:11 Ответить
 
 