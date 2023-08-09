На территории "Херсонеса Таврического" в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра

Оккупанты развернули строительство на территории "Херсонеса Таврического" - древнего города-памятника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Союза археологов Украины в фейсбуке.

"На территории "Херсонеса Таврического" военные строители оккупационной армии возводят новый амфитеатр. Это делают подчиненные военно-строительного комплекса минобороны России (ВБК). Они продолжают строительные работы по созданию так называемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический" и разрушению культурного и археологического ландшафта", – говорится в сообщении.

По данным археологов, работы производятся по поручению президента РФ. Финансирование предоставил российский фонд "Моя история".

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Как сообщила член общественного совета при Подольской райгосадминистрации Киева, экс-директор "УкрНИИпроектрестраврация" Ольга Рутковская, "Херсонес Таврический" и его окрестности внесены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО 2013 года.







Напомним, что в мае 2023 года ЮНЕСКО сообщила о фиксировании на спутниковых снимках активности на территории и в буферной зоне объекта Всемирного наследия - древнего города "Херсонес Таврический", строительство временных сооружений и нарушение грунта.