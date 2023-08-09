РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7158 посетителей онлайн
Новости Общество
5 732 28
Крым (26018) памятник (2209) строительство (1949) ЮНЕСКО (202)

На территории "Херсонеса Таврического" в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра

Новости Цензор.НЕТ Общество

херсонес

Оккупанты развернули строительство на территории "Херсонеса Таврического" - древнего города-памятника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Союза археологов Украины в фейсбуке.

"На территории "Херсонеса Таврического" военные строители оккупационной армии возводят новый амфитеатр. Это делают подчиненные военно-строительного комплекса минобороны России (ВБК). Они продолжают строительные работы по созданию так называемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический" и разрушению культурного и археологического ландшафта", – говорится в сообщении.

По данным археологов, работы производятся по поручению президента РФ. Финансирование предоставил российский фонд "Моя история".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики повредили 274 культурных памятника в Украине, - ЮНЕСКО

Как сообщила член общественного совета при Подольской райгосадминистрации Киева, экс-директор "УкрНИИпроектрестраврация" Ольга Рутковская, "Херсонес Таврический" и его окрестности внесены в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО 2013 года.

На территории Херсонеса Таврического в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра 01
На территории Херсонеса Таврического в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра 02
На территории Херсонеса Таврического в Крыму оккупанты развернули строительство амфитеатра 03

Напомним, что в мае 2023 года ЮНЕСКО сообщила о фиксировании на спутниковых снимках активности на территории и в буферной зоне объекта Всемирного наследия - древнего города "Херсонес Таврический", строительство временных сооружений и нарушение грунта.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Частину грошей розпилять, частину проп'ють, амфітеатр змиє перша злива, пропагандонЗМІ напишуть що то українська ДРГ.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:44
+5
Ні на що. Кацапи нищать все шо на очі потрапить.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:45
+5
фінансові документи згорять, коли кацапи будуть тікати з Криму. А у когось на рубльовці з'явиться амфітеатр у маєтку.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на що сподіваються?
показать весь комментарий
09.08.2023 22:40 Ответить
Частину грошей розпилять, частину проп'ють, амфітеатр змиє перша злива, пропагандонЗМІ напишуть що то українська ДРГ.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:44 Ответить
фінансові документи згорять, коли кацапи будуть тікати з Криму. А у когось на рубльовці з'явиться амфітеатр у маєтку.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:47 Ответить
Ні на що. Кацапи нищать все шо на очі потрапить.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:45 Ответить
Картонний маршал знову якогось рейхстагу будує 😂

бо на амфітеатр те доробало не схоже 😕
показать весь комментарий
09.08.2023 23:39 Ответить
укріплення будують - на все що здатні зараз
показать весь комментарий
09.08.2023 22:43 Ответить
И чего ты ждешь и смотришь? Или не на что не здатний?
показать весь комментарий
09.08.2023 22:55 Ответить
Ще залишилося притулити туди двоголового півня щоб було видно як Греція пішла від Росії
показать весь комментарий
10.08.2023 00:04 Ответить
Кримчанам хліба і видовищ
показать весь комментарий
09.08.2023 22:43 Ответить
показать весь комментарий
09.08.2023 22:46 Ответить
Кацапи це пошість, світ та юнеско ще не зрозумів на що ці істоти здатні, кацапи вирішили обісрати все і гімна їм вистачить.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:49 Ответить
Это скрепа крещения Руси в Херсонесе. Фантомная боль Х...ла насчет Киева. Срочно нужно закрыть скрепу, а то у пед...ила закроется третий глаз
показать весь комментарий
09.08.2023 22:50 Ответить
Кацап не кацап, якщо не позначить свою присутність купою лайна або щось цвяхом не пошкрябає.
показать весь комментарий
09.08.2023 22:58 Ответить
Православний Талібан. Такі самі поціновувачі історичних памʼяток
показать весь комментарий
09.08.2023 22:58 Ответить
Вже звик до "членкіня" , а тут на тобі - "членка"
показать весь комментарий
09.08.2023 23:10 Ответить
От і якуто-бурятська навала, через 800 років і до Криму докотилася... Цікаво, які в нехристів плани на Києво-Печерську? Невже Перуна з-під води у Видубичах знайдуть і встановлять?
показать весь комментарий
09.08.2023 23:30 Ответить
Владіславу Сварич евому варто було б знати що Перун то слов'янський бог і до мокши чи бурятів він ніяким боком
показать весь комментарий
09.08.2023 23:42 Ответить
Штука в тім що в РФії якраз управляють АШКЕНАЗИ із Хозарії,які люто ненавидять усе від князя Святослава. А за походженням князь Володимир це внук хозарського раввина. Не вірите. Почитайте книгу Ємельянова,, ДЕСІОНІЗАЦІЯ,, Сам Ємельянов за цю книгу провів в психлікарні КГБ 8 років
показать весь комментарий
10.08.2023 00:11 Ответить
Я б за брехливе сіоністське походження рівноапостольного Володимира Великого тому паскуднику ємєдьянову ще рочків вісім зверху накинув 😕
показать весь комментарий
10.08.2023 00:32 Ответить
Andreas Muller
Андрюха, а з якої психлікарні тебе випустили?
показать весь комментарий
10.08.2023 00:36 Ответить
Iго то до Криму) А у Києві мпц може щось своє, скорєпноє утнути), бо лишня хромосома муляє. А що до Перуна... Повірте - знаю.
показать весь комментарий
10.08.2023 12:19 Ответить
що може бути гірше за москаля: москаль-забудовник
показать весь комментарий
10.08.2023 06:11 Ответить
Там є 1 амфітеатр відбудованний ще давніми греками. На 200-ліття Севастополя в в ньому ставились творіння Аристофана.
показать весь комментарий
10.08.2023 06:59 Ответить
..***** возомнился цезарем...Из говна и палок мы новый мир построим,кто был *****м тот станет всем.. строка из стиха красножопых революционеров
показать весь комментарий
10.08.2023 07:40 Ответить
А почему красные звёзды на фронтоне не покрашены?
показать весь комментарий
10.08.2023 10:38 Ответить
 
 