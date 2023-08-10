Российские захватчики ночью атаковали Киевщину беспилотниками
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Воздушная тревога ночью в Киевской области продолжалась более 3 часов Оккупанты атаковали область беспилотниками, работала ПВО.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Фактов попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падения обломков также нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.
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І Київ як Зе-столиця України потягнув би за собою в поразку від корупції та морадерства всю країну.
А ці ось сирени та атаки трохи гальмують розпад....
Бог у поміч, рідненькі