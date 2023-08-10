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беспилотник (2101) Киевская область (3539) дроны (2129)

Российские захватчики ночью атаковали Киевщину беспилотниками

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеды

Воздушная тревога ночью в Киевской области продолжалась более 3 часов Оккупанты атаковали область беспилотниками, работала ПВО.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактов попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падения обломков также нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.

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Топ комментарии
+13
Це українці вибирали цей непотріб у владу , щоб поржати , по приколу, на шашлички, термос. Але квитки на поржати виявилися дуже дорогими. Життя синів і дочок українського народу. Ну що українці як ржется? Кожний українець, який голосував за ЗЕ команду, повинен взяти молоток и пи..дити себе по руках і голові. ​ Скільки вони наробили біди для України.
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10.08.2023 08:34
+9
Мабуть сильно стукали в барабани в бомбосховищах депутати і можновладці від партії "слуг" і безпілотники налякавшись десь частина впала сама, а частина полетіла геть. Ось вся сила в барабанах, але ніхто цього не оцінив, так 73%? Тут ваше все і барабани і корупція на самому високому рівані, якої Україна не знала при жодному попереднику. Але на марафоні нарід відпочиває, там все окей, і ось-ось ....ну десь восени. А реальність в тому, що з цими безпілотниками і ракетами ви будетен жити довго-довго, бо замість побудови заводів по виготовленню ракет і безпілотників, ваші гроші Боневтік і його воровита та антимайданівська команда вкладає в марафон, в кінокомедії і зберігає російську культуру та мову на відкритому за ваші гроші російськомовному канала "фрідом". Вас налаштовують і далі вимагати у США ракети і літаки.У них все йде по плану, а у вас?
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10.08.2023 08:25
+6
Хм, була атака. ППО їх збила, і падіння уламків не зафіксовано. А що ж тоді позбивали, уламки від ''шахедів'' де?
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10.08.2023 08:43
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Московити туплять - на їхньому місці я б не турбував атаками та сиренами Київ та київську область - не нагадував би їм про війну.

І Київ як Зе-столиця України потягнув би за собою в поразку від корупції та морадерства всю країну.

А ці ось сирени та атаки трохи гальмують розпад....
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10.08.2023 08:12 Ответить
пам"ятаю як у перші дні війни обісрані депутати і президент обіцяли все і всім оби тільки захистили ними награбоване..
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10.08.2023 08:17 Ответить
було - коли Путлер у перші дні вторгнення назвав Зе наркоманом і закликав до його повалення - тоді він зрозумів, що йому особисто загрожує небезпека
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10.08.2023 08:26 Ответить
тобто коли ракети на Київ полетіли - це ще не була небезпека?
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10.08.2023 08:30 Ответить
Не підказуйте!
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10.08.2023 10:25 Ответить
ты кацап епанный хочешь подсказать своим ублюдкам как лучше бомбить Украину?
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10.08.2023 13:29 Ответить
Мабуть сильно стукали в барабани в бомбосховищах депутати і можновладці від партії "слуг" і безпілотники налякавшись десь частина впала сама, а частина полетіла геть. Ось вся сила в барабанах, але ніхто цього не оцінив, так 73%? Тут ваше все і барабани і корупція на самому високому рівані, якої Україна не знала при жодному попереднику. Але на марафоні нарід відпочиває, там все окей, і ось-ось ....ну десь восени. А реальність в тому, що з цими безпілотниками і ракетами ви будетен жити довго-довго, бо замість побудови заводів по виготовленню ракет і безпілотників, ваші гроші Боневтік і його воровита та антимайданівська команда вкладає в марафон, в кінокомедії і зберігає російську культуру та мову на відкритому за ваші гроші російськомовному канала "фрідом". Вас налаштовують і далі вимагати у США ракети і літаки.У них все йде по плану, а у вас?
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10.08.2023 08:25 Ответить
Це українці вибирали цей непотріб у владу , щоб поржати , по приколу, на шашлички, термос. Але квитки на поржати виявилися дуже дорогими. Життя синів і дочок українського народу. Ну що українці як ржется? Кожний українець, який голосував за ЗЕ команду, повинен взяти молоток и пи..дити себе по руках і голові. ​ Скільки вони наробили біди для України.
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10.08.2023 08:34 Ответить
згоден на 1000000%
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10.08.2023 08:37 Ответить
Хм, була атака. ППО їх збила, і падіння уламків не зафіксовано. А що ж тоді позбивали, уламки від ''шахедів'' де?
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10.08.2023 08:43 Ответить
Я слуги ОПи готові і самі запускати безпілотники по людях, аби сіяти паніку та заради того аби залишатись при владі, це і є друге обличчя війни - гидке та мерзенне!!
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10.08.2023 09:31 Ответить
Дякуємо нашим ппошникам за роботу.
Бог у поміч, рідненькі
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10.08.2023 09:39 Ответить
Дивна інформація. Відчуття, що атаки не було,або інші міста України прийняли удар. Просте виправдання, що Патріоти в столиці, а не в Хмельницький
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10.08.2023 09:53 Ответить
а где должны быть пэтриоты? у тебя в гараже? зачем тупые кацапские набросы делать
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10.08.2023 13:31 Ответить
"падіння уламків також немає" - несколько косноязычно. Очевидно имелось ввиду, что разрушений от падения обломков нет.
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10.08.2023 10:34 Ответить
 
 