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Рашисты ударили по жилому дому в Херсонской области, три человека ранены

херсонщина

Армия РФ с самого утра атакует Херсонщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, около четырех часов в Комышанах враг ударил по жилому дому.

"Ранения получили три женщины, 50, 65 и 84 годов. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали, им предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 8:00 россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Люди не пострадали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27057) Херсонская область (4745)


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Вже просто немає слів коментувати. Скоро рік як звільнили правобережну херсонщину, скоро рік як її немов у тирі нещадно вдень і вночі розстрілюють.
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11.08.2023 09:05 Ответить
 
 