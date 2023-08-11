Рашисты ударили по жилому дому в Херсонской области, три человека ранены
Армия РФ с самого утра атакует Херсонщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, около четырех часов в Комышанах враг ударил по жилому дому.
"Ранения получили три женщины, 50, 65 и 84 годов. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали, им предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 8:00 россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Люди не пострадали.
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Антонина Буряк #552279
показать весь комментарий11.08.2023 09:05 Ответить Мне нравится 0
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