Рашисты ударили по жилому дому в Херсонской области, три человека ранены

Армия РФ с самого утра атакует Херсонщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, около четырех часов в Комышанах враг ударил по жилому дому.

"Ранения получили три женщины, 50, 65 и 84 годов. Каретой "скорой" пострадавших госпитализировали, им предоставляется необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 8:00 россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Люди не пострадали.

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