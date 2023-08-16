Зеленский отметил государственными наградами 333 военных, из которых 134 – посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил 333 защитника Украины, среди которых 134 - посмертно.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие указы обнародованы на сайте Президента.

Согласно документам, награды назначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное исполнение воинского долга.

Указом №488/2023 Президент постановил наградить 181 военного, из них посмертно – 114.

Защитники Украины награждены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", медалями "За военную службу Украине" и "Захиснику Вітчизни".

Указом №489/2023 награждены 152 защитника, из них посмертно – 20. Им назначены ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество", медали "За военную службу Украине", "Захиснику Вітчизни" и "За спасенную жизнь".

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