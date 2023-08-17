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Новости Политика Украины
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Переговоры о членстве Украины в ЕС начнутся до конца года, - Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ольга,стефанішина

До октября Украина не сможет выполнить все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении в Евросоюз все равно начнутся.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"В октябре мы не услышим, что все 7 требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы", – сказала она.

Однако она уверяет, что до октября Украина примет "все согласованные законодательные и институциональные изменения".

Стефанишина отметила, что во время выполнения некоторых реформ, в частности, антикоррупционной, "у нас возникают новые задачи, например – полноценное выполнение антикоррупционной программы".

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"Наша задача – чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров. – Ред.)", – сказала она.

Стефанишина убеждена, что Украина выполнит условие о восстановлении публичного электронного декларирования.

Вице-премьер отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято. Она считает декабрь "последней возможностью для принятия политического решения о начале переговоров".
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Топ комментарии
+6
зепідри не виконали всі 8 вимог для вступу, однак нас потужно запевняють, що до кінця року почнуться переговори. Які нахєр переговори? Відновіть декларування, досить грабувати країну!
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17.08.2023 15:27
+6
Ага. А Буданов вже в Криму з червня. Як ви за#бали своїм пи₴діжом, зелені
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17.08.2023 15:34
+6
В тому й справа. Перемовини про наміри. Тому, що Зельониє навіть не збираються змінювати законодавство. Але буде красиво розставлені декорації, брендово неголений актор, розставлене світло, і текст з суфлеру з вимогами прийняти Україну без змін, і в порушення статуту ЄС.
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17.08.2023 15:49
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Правила форума Совет форумчан
це просто блаблабла,яке вам членство якщо ви умови не виконуєте,зеленим урядовцям немає віри.
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17.08.2023 15:26 Ответить
НАДЕЖДА--МОЙ КОМПАС ЗЕМНОЙ! а вдруг Они --ЛОХИ?
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18.08.2023 01:05 Ответить
зепідри не виконали всі 8 вимог для вступу, однак нас потужно запевняють, що до кінця року почнуться переговори. Які нахєр переговори? Відновіть декларування, досить грабувати країну!
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17.08.2023 15:27 Ответить
А що зараз «3.14здеть»???
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17.08.2023 15:29 Ответить
"Стефанішина зазначила, що під час виконання деяких реформ, зокрема, антикорупційної, "у нас виникають нові задачі, наприклад - повноцінне виконання антикорупційної програми".

Это новое задание для зеленой власти? Точно новое?

Зеленский гарантирует честным чиновникам достойную зарплату, высокий социальный статус и государственное страхование, а за взятки - сажать.

8 апреля 2019. Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. Подозреваемый в коррупции не выйдет под залог. Осужденный за коррупцию получит конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности. Обличитель коррупции будет находиться под защитой государства и получать материальное поощрение, - обещает кандидат.
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17.08.2023 15:34 Ответить
Ага. А Буданов вже в Криму з червня. Як ви за#бали своїм пи₴діжом, зелені
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17.08.2023 15:34 Ответить
бреше!
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка! Навіть коли вона просторікує ніби очевидні речі, ніби навіть правду - але в неї така зелена природа: брехати!
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17.08.2023 15:35 Ответить
Вони йдуть до тайгового союзу !
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17.08.2023 16:09 Ответить
Пишите, все зеленопузые, заявления,мы знаем что декларирование никогда не возобновится,иначе к таким как мать гетьмановича нужно будет обязательно зайти с обысками,потому что количество ее майна никак не соответствует ее заработкам.
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17.08.2023 15:45 Ответить
В тому й справа. Перемовини про наміри. Тому, що Зельониє навіть не збираються змінювати законодавство. Але буде красиво розставлені декорації, брендово неголений актор, розставлене світло, і текст з суфлеру з вимогами прийняти Україну без змін, і в порушення статуту ЄС.
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17.08.2023 15:49 Ответить
Це буде вже не при Зелі !
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17.08.2023 16:04 Ответить
Вона, мабуть вірить, що ДИТИНА народжуються, виключно після теліпання одним язиком….!!!
Прогуляла у школі уроки з Біології, от і несе на синє око садомарафону, що думає!!
Якби власноруч писала ці тексти, то ще б замислилася над змістовною частиною, а так… Резніков, із гончаруком, богданом та тарганом, можуть підтвердити …
Слава Україні!
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17.08.2023 17:01 Ответить
 
 