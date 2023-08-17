Великобритания заключила контракты на поставку Украине ПВО на $115 миллионов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны Великобритании сообщило о заключении трех контрактов на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов) по поставке Украине средств ПВО через Международный фонд для Украины (IFU).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Британии заключил с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для обнаружения, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.
Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.
Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но ничего больше о них не сообщается.
Отмечается, что соглашения были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.
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Уявіть, комусь пропонують нечувану знижку - купити за двісті гривень те, що зазвичай коштує дві тисячі. Але цей хтось відмовляється і продовжує купувати вдесятеро дорожче. Погодьтеся, підозріло. Особливо зважаючи, що цей хтось - «Укроборонпром» під час війни, а йдеться не про сотні, а про мільйони гривень.
За стандартом міжнародної фінансової звітності, кожне підприємство має оцінювати свої довгострокові зобов'язання з виплат працівникам і резерви на їхнє покриття. Такі розрахунки називають актуарними, а виконують їх підприємства-консультанти. От, власне, ці актуарні розрахунки і є та послуга, від знижки на яку «Укроборонпром» відхрестився.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/ukroboronprom-vidmovivsja-vid-desjatikratnoji-znizhki-abi-prodovzhuvati-spivpratsju-iz-komfortnim-postachalnikom.html
Дмитра Саламатіна, керівника УКРОБОРОНПРОМУ та МО часів Яника при цоьому заочно осуджують !
ну не ЗЕ(піпіпі)раси!!!
Сподіваємося, що у цьому пакеті допомоги окрім CORTEX Typhon (для виявлення та знищення БПЛА) будуть ще NASAMS від Kongsberg. Дуже віримо та сподіваємося на це!
God safe the King!
Слава Україні!
від 3 до 120 км, а найбільш нова ракета AIM-120D - до 180 км
Все знаете....
Не все..
Не всі правильно та належно застосовують свої знання, вміння і навички, а є і такі, які цими речами зловживають