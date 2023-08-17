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Великобритания (4255) ПВО (1478) пособие (580)

Великобритания заключила контракты на поставку Украине ПВО на $115 миллионов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Министерство обороны Великобритании сообщило о заключении трех контрактов на сумму более 90 миллионов фунтов стерлингов (115 миллионов долларов) по поставке Украине средств ПВО через Международный фонд для Украины (IFU).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Крупнейший контракт на 56 миллионов фунтов Минобороны Британии заключил с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Он предусматривает предоставление систем противодействия беспилотникам, которые Украина сможет использовать для обнаружения, отслеживания, уничтожения и нарушения работы российских БПЛА.

Среди прочего речь идет о системе CORTEX Typhon, поставки которой норвежский производитель анонсировал ранее на этой неделе.

Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны, но ничего больше о них не сообщается.

Отмечается, что соглашения были заключены в рамках Международного фонда для Украины (IFU), который собрал более 770 миллионов фунтов стерлингов для оказания летальной и нелетальной военной поддержки Украине.

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Топ комментарии
+13
Після війни, прокладемо прямий канал до Великої Британії... через венгрію і сербію
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17.08.2023 16:58
+9
Люблю Британию!
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17.08.2023 17:04
+7
Щира подяка Велика Британіє!
Сподіваємося, що у цьому пакеті допомоги окрім CORTEX Typhon (для виявлення та знищення БПЛА) будуть ще NASAMS від Kongsberg. Дуже віримо та сподіваємося на це!
God safe the King!
Слава Україні!
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17.08.2023 17:34
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Після війни, прокладемо прямий канал до Великої Британії... через венгрію і сербію
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17.08.2023 16:58 Ответить
Бегу за лопатой...
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17.08.2023 18:10 Ответить
УКРОБОРОНПРОМ» ВІДМОВИВСЯ ВІД ДЕСЯТИКРАТНОЇ ЗНИЖКИ, АБИ ПРОДОВЖУВАТИ СПІВПРАЦЮ ІЗ «КОМФОРТНИМ» ПОСТАЧАЛЬНИКОМ

Уявіть, комусь пропонують нечувану знижку - купити за двісті гривень те, що зазвичай коштує дві тисячі. Але цей хтось відмовляється і продовжує купувати вдесятеро дорожче. Погодьтеся, підозріло. Особливо зважаючи, що цей хтось - «Укроборонпром» під час війни, а йдеться не про сотні, а про мільйони гривень.

За стандартом міжнародної фінансової звітності, кожне підприємство має оцінювати свої довгострокові зобов'язання з виплат працівникам і резерви на їхнє покриття. Такі розрахунки називають актуарними, а виконують їх підприємства-консультанти. От, власне, ці актуарні розрахунки і є та послуга, від знижки на яку «Укроборонпром» відхрестився.

https://zn.ua/ukr/anticorruption/ukroboronprom-vidmovivsja-vid-desjatikratnoji-znizhki-abi-prodovzhuvati-spivpratsju-iz-komfortnim-postachalnikom.html
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17.08.2023 17:00 Ответить
У 2013 році втік з України і переховується. У 2020 було оголошено підозру у державній зраді.
Дмитра Саламатіна, керівника УКРОБОРОНПРОМУ та МО часів Яника при цоьому заочно осуджують !

ну не ЗЕ(піпіпі)раси!!!
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17.08.2023 17:05 Ответить
Зрозуміло, що діється в цій структурі... І що робити? А та організація, що пропонувала такі на щось знижки повинна в Прозоро зарєгіться чи як? Ніколи не працювала в таких структурах...
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17.08.2023 20:35 Ответить
Люблю Британию!
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17.08.2023 17:04 Ответить
В чергу!
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17.08.2023 17:19 Ответить
Звичка душити нацизм
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17.08.2023 17:19 Ответить
при наші владі вся допомога марна
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17.08.2023 17:21 Ответить
🙏🙏 Дякую надійному партнеру і другу України.
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17.08.2023 17:32 Ответить
Щира подяка Велика Британіє!
Сподіваємося, що у цьому пакеті допомоги окрім CORTEX Typhon (для виявлення та знищення БПЛА) будуть ще NASAMS від Kongsberg. Дуже віримо та сподіваємося на це!
God safe the King!
Слава Україні!
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17.08.2023 17:34 Ответить
А ще подяка Велика Британіє та Норвегіє за ракеты AIM-120 від Kongsberg!
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17.08.2023 17:36 Ответить
120 км ?
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17.08.2023 17:47 Ответить
SLAMRAAM - ракети протиповітряної оборони типу «земля-повітря» AIM-120, як окрема система в NASAMS, так і інтегрована з HAWK
від 3 до 120 км, а найбільш нова ракета AIM-120D - до 180 км
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17.08.2023 18:01 Ответить
Где же вы учились?
Все знаете....
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17.08.2023 18:09 Ответить
Ви у своєму нещодавньому дописі зазначили, що із початком повномасштабної війни ми всі багато чому навчилися
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17.08.2023 18:12 Ответить
Наверное, я слишком размахнулась
Не все..
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17.08.2023 18:22 Ответить
Вчаться у життя всі.
Не всі правильно та належно застосовують свої знання, вміння і навички, а є і такі, які цими речами зловживають
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17.08.2023 18:29 Ответить
НАПК внесло владельца AliExpress в перечень международных спонсоров войны: не только за торговлю с РФ
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17.08.2023 17:39 Ответить
а и за то что Мне не хотят посылать электронные компоненты
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17.08.2023 17:40 Ответить
Щиро дякуємо друзі🇬🇧🇺🇦
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17.08.2023 18:37 Ответить
не виключено, що "зе лідору" рашистські "подляки" вже пишуть чергову "зелену под'яку" на зразок.тої.яку він висловив міністру оборони Англії???
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17.08.2023 19:35 Ответить
А друг Дерьмака, той що виззнав себе дебілом, так і шарудить в Оборонпромі. Наглядає. А Гусєв просто втомився, коли носив в Миколаєві, той що біля Одеси, ящики з кинзою для Агрохамії, не так втомлювався.
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17.08.2023 19:59 Ответить
Англичане - извечные антипатики козломордии.
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17.08.2023 20:53 Ответить
 
 