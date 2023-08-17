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В Украине объявили очередную масштабную тревогу: взлетел российский истребитель МиГ-31К
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На всей территории Украины 17 августа четвертый раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.
Напомним, из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал", обычно тревога объявляется по всей территории страны.
Как объясняли в Воздушных силах, аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал" летит считанные минуты и очень точно. У украинской ПВО пока недостаточно средств западного образца, которые могут противодействовать баллистике.
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Не питайте мене, яким саме раком, звідки він, яка вага і чи довгі вуса.