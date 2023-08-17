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Новости Война в Украине
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воздушная тревога (327) баллистические ракеты (105)

В Украине объявили очередную масштабную тревогу: взлетел российский истребитель МиГ-31К

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг

На всей территории Украины 17 августа четвертый раз за день объявили воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карту воздушных тревог.

Напомним, из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал", обычно тревога объявляется по всей территории страны.

Как объясняли в Воздушных силах, аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал" летит считанные минуты и очень точно. У украинской ПВО пока недостаточно средств западного образца, которые могут противодействовать баллистике.
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Топ комментарии
+4
Та збийте отой ''лайнольот''. Хоч асфальтом, хоч д'єрмаком зарядіть.
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17.08.2023 21:42
+4
У Бердянську бавовна.
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17.08.2023 21:54
+3
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17.08.2023 22:03
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Поки що сирени не чую.
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17.08.2023 21:34 Ответить
Та збийте отой ''лайнольот''. Хоч асфальтом, хоч д'єрмаком зарядіть.
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17.08.2023 21:42 Ответить
Асфальт чомусь не літає.
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17.08.2023 21:45 Ответить
Асфальт не літає. Ми це давно знаємо. Але ж є якісь західні альтернативи. Чому так піпєточно з ними?
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17.08.2023 22:00 Ответить
Є називається Ф 22 - але також її немає ( бо нам ніхто Ф 22 не дасть - їх навіть союзникам не продають за великі - великі гроші, Ф 35) для нас.
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17.08.2023 22:07 Ответить
хіба що-силою думки..
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17.08.2023 22:45 Ответить
У Бердянську бавовна.
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17.08.2023 21:54 Ответить
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17.08.2023 22:03 Ответить
Так там ********* за штурвалом. Он может и обосранный летать. Так даже лучше: запах родного дома, раиси-матушки
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17.08.2023 22:09 Ответить
... там їх двоє....)))
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17.08.2023 22:34 Ответить
Понятное дело, это же не кукурузник. Они все *******)
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17.08.2023 22:43 Ответить
... та й на Ан-2 двоє.... Але підАри і там і там... (якщо смердячі кацапи)..
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17.08.2023 22:54 Ответить
Прилетить в одне місце (і то, лише якщо не зіб'ють), а раком ставлять всю країну.
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17.08.2023 22:04 Ответить
А ви не ставайте - і чого це раком а може боком ?
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17.08.2023 22:10 Ответить
Це образний вислів. Художній засіб для поліпшення образності.
Не питайте мене, яким саме раком, звідки він, яка вага і чи довгі вуса.
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17.08.2023 22:30 Ответить
Та ти шо - тепер буду знати , а то я чогось подумав шо ви того як його а згадав тільки про це на Цензорі писати не можна.
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17.08.2023 22:58 Ответить
Не хотілося б накаркати, але я б на місці ***** просто гоняв би ті літаки туди-сюди раз в пів години, шоб постійно тривога була. І оце реально була б срака.
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17.08.2023 22:33 Ответить
а може вже час трохи збивати, або хоча б 2 удари у відповідь, як вихвалялися раніше..?Чи ще трохи зачекаємо??
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17.08.2023 22:43 Ответить
Збивати мабудь не вийде. Вони близько до кордону не підлітають. Вікіпєдія каже шо летить на дві тищі км. Хоча навіть якшо хоч на одну тищу - це вже далеко.
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17.08.2023 23:01 Ответить
В статті написано що о 22:25 оголосили про відбій, але станом на 22:45 сирени не було, а на всіх мапах і досі тривоги по всій Україні.
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17.08.2023 22:47 Ответить
Глюк
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17.08.2023 23:02 Ответить
..пора уже доставать эти леталки на болотах мацковии,ничего нету проще,чем дрг с нужным вооружением...
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18.08.2023 07:47 Ответить
 
 