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Новости За рубежом
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Байден (2382) КНДР (669) Ким Чен Ын (154) Кирби (336)

Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Президент США Джо Байден готов провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Северная Корея не отреагировала на предложение.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Байден готов ко встрече с северокорейским лидером без каких-либо предварительных условий.

"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", – сказал Кирби.

Он также рассказал, что Северная Корея пока не ответила положительно на это предложение.

Следует напомнить, что предшественник Байдена, Дональд Трамп также встречался с Ыном. Последняя их встреча прошла 30 июня 2019 года. Тогда они встретились в демилитаризированной зоне между Северной и Южной Кореей.

Впоследствии Трамп заявлял, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ином им удалось достичь многого, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем раньше.

Читайте: Ким Чен Ын приказал "резко увеличить" массовое производство ракет для усиления оперативных планов, - СМИ

Следует также напомнить, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею. Вероятно, его визит был связан с просьбой о помощи на фоне трудностей с оружием.
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Топ комментарии
+9
Потому как у Кима есть ракеты и ядерное оружие. А значит, американцы будут Кима уважать и сами за ним бегать.
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18.08.2023 07:05
+6
Загравання з диктаторами-деспотами до добра ніколи не доводять
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18.08.2023 07:19
+5
Мені одному соромно за Америку?
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18.08.2023 07:27
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теж хоче глянути в очі
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18.08.2023 07:02 Ответить
«Я абсолютно впевнений, що ніхто не повинен ні на хвилину коливатися - чи варто вдатися до зброї для захисту безцінного дару свободи, від якого залежить все добро і зло в житті, проте зброя, смію додати, останній засіб.»
(Д. Вашингтон)
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18.08.2023 09:42 Ответить
Потому как у Кима есть ракеты и ядерное оружие. А значит, американцы будут Кима уважать и сами за ним бегать.
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18.08.2023 07:05 Ответить
Шо ти мелеш, "уважать" . Кіму лапті плетуть,якшо зброю буде поставляти. Байден хоче попередити особисто, шо якшо шо, ким здохне без харчей
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18.08.2023 07:16 Ответить
А, так то рашистский бот
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18.08.2023 07:17 Ответить
*рашистське проксі
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18.08.2023 07:27 Ответить
Розкручуватиме на меморандум.
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18.08.2023 07:13 Ответить

довб***** після українців вже немає
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18.08.2023 07:47 Ответить
То були не довбойоби, а кремлівські диверсанти при владі, як і зараз.
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18.08.2023 08:34 Ответить
ну раз українці не змогли захистити свою державу від цих диверсантів, а навпаки обирали їх собі в начальники, роззброюючи свою країну багато років, то таки да - українці дов*****
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18.08.2023 08:39 Ответить
А хто головний ворог українців?
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18.08.2023 08:44 Ответить
Самокритично. ))
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18.08.2023 09:22 Ответить
Кім аж опух від думок -- шо иого робити з тим Баиденом
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18.08.2023 07:17 Ответить
Загравання з диктаторами-деспотами до добра ніколи не доводять
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18.08.2023 07:19 Ответить
Мені одному соромно за Америку?
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18.08.2023 07:27 Ответить
мені за Україну - тому що ми бачимо якими б ворогами не були учасники ядерного клубу - вони їздять один до одного і шукають будь-якої можливості домовитися.

Україна сама вийшла з клубу шановних - сама
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18.08.2023 07:52 Ответить
все хорошо у хунвейбина корм кончается ..
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18.08.2023 09:07 Ответить
Так. Одному.
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18.08.2023 09:24 Ответить
в Північній Кореї інтернету як такого немає взагалі. У кримінальному кодексі за несанкціонований доступ до інформації в КНДР кілька років таборів. Хоча, якщо вам дуже не пощастить, вас можуть застрелити. Загалом вони мають бути засуджені до тривалого ув'язнення. Але якщо людина виявиться в північнокорейському таборі, то ймовірність померти там досить висока. Умови там жахливі. Ну а якщо у ГБ-шника зовсім немає совісті і ви йому дуже не подобаєтеся, то його можуть відразу довести до смерті.
Північна Корея, звичайно, знаходиться в жахливому з точки зору своєї цивільної економіки стані, де рівень життя нижче, ніж в Таджикистані.

Але з точки зору всього, що пов'язано з війною, Північна Корея є досить потужною країною. Наприклад, особового складу в Північнокорейській народній армії більше, ніж в російських збройних силах.

- При тому, що населення КНДР в шість разів менше.
І служать вони в армії сім-вісім років. І це після дуже великої лібералізації, адже раніше це було 10-11 років. А в 2015-2016 роках почали призивати жінок. Служба в армії КНДР - це не тільки навчання, це також, умовно кажучи, допомога колгоспу. Елітні підрозділи, звичайно, знайдуть, де тренуватися, але якщо служити в звичайній піхотній роті, то це, як правило, трудова мобілізація.
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18.08.2023 07:44 Ответить
У них дуже добре розвинена військова промисловість. Однією з їхніх доктрин є доктрина одночасного розвитку економіки: близько половини має припадати на цивільну промисловість, а половину на військову. На їхньому місцевому сленгу це називається: «друга економіка». Значна частина військових заводів розташована під землею, і там виготовляють снаряди.
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18.08.2023 07:48 Ответить
Ага.З ППШ на паради ходять.Тут тільки одне,те що наші «добрі дяді»хрущов і брежнєв з ЯЗ допомогли.
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18.08.2023 07:54 Ответить
Джо, тобі Україна знову не подобається? Ну, то йди до корейського прища, може дасть тобі свою руку потиснути.
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18.08.2023 08:29 Ответить
Президент США удет продувать моцг хунвейбину...
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18.08.2023 09:06 Ответить
на фуя ?
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18.08.2023 10:15 Ответить
Я так понял все идёт к капитуляции перед варварами
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18.08.2023 10:37 Ответить
Испанский стыд...
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18.08.2023 11:25 Ответить
Через нещодавнє жебрання кацапів, Президент Байден думаю особисто хоче видати Кіму т.з. останнє китайське попередження щодо неприйнятності підтримки загарбника та поставок зброї агресору для вбивств мирних людей в Україні.
Наслідки для Кіма будуть болісними.
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18.08.2023 22:45 Ответить
 
 