Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден готов провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Северная Корея не отреагировала на предложение.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Байден готов ко встрече с северокорейским лидером без каких-либо предварительных условий.
"Мы готовы сесть и вести переговоры без предварительных условий", – сказал Кирби.
Он также рассказал, что Северная Корея пока не ответила положительно на это предложение.
Следует напомнить, что предшественник Байдена, Дональд Трамп также встречался с Ыном. Последняя их встреча прошла 30 июня 2019 года. Тогда они встретились в демилитаризированной зоне между Северной и Южной Кореей.
Впоследствии Трамп заявлял, что с момента его первой встречи с Ким Чен Ином им удалось достичь многого, а демилитаризованная зона на границе двух стран стала более мирным местом, чем раньше.
Следует также напомнить, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею. Вероятно, его визит был связан с просьбой о помощи на фоне трудностей с оружием.
Пожалуйста, подождите...
(Д. Вашингтон)
довб***** після українців вже немає
Україна сама вийшла з клубу шановних - сама
Північна Корея, звичайно, знаходиться в жахливому з точки зору своєї цивільної економіки стані, де рівень життя нижче, ніж в Таджикистані.
Але з точки зору всього, що пов'язано з війною, Північна Корея є досить потужною країною. Наприклад, особового складу в Північнокорейській народній армії більше, ніж в російських збройних силах.
- При тому, що населення КНДР в шість разів менше.
І служать вони в армії сім-вісім років. І це після дуже великої лібералізації, адже раніше це було 10-11 років. А в 2015-2016 роках почали призивати жінок. Служба в армії КНДР - це не тільки навчання, це також, умовно кажучи, допомога колгоспу. Елітні підрозділи, звичайно, знайдуть, де тренуватися, але якщо служити в звичайній піхотній роті, то це, як правило, трудова мобілізація.
Наслідки для Кіма будуть болісними.