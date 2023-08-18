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Новости Общество
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52% работодателей опасаются психологических проблем ветеранов с инвалидностью, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

кресло,инвалид

В Украине 52% работодателей считают психологические проблемы ветеранов с инвалидностью для их трудоустройства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Защити защитника - готова ли Украина трудоустраивать ветеранов с инвалидностью?", которые озвучил представитель благотворительного фонда "Ты - с нами" Андрей Зайцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Меньше четверти работодателей не видят никаких особенностей, которые мешали бы трудоустройству ветеранов с инвалидностью. 24% с осторожностью, но готовы трудоустраивать ветеранов с инвалидностью. 52% говорят, что их пугают психологические проблемы, особенности поведения ветеранов. 19% считают серьезной преградой алкоголизм и наркоманию, которым, по их мнению, подвержены наши ветераны", - рассказал Зайцев.

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Исследование показало, что трудоустройство этой категории ветеранов в целом усложняют те же причины, которые касаются всех людей с инвалидностью. Это, в частности, необходимость создавать специальные условия, адаптирование рабочего места, отсутствие желания работать или учиться под требования работодателей, проблемы с увольнением.

Согласно исследованию каждый 20-й работодатель считает, что государство должно выплачивать ветеранам с инвалидностью достойную пенсию, чтобы они могли совсем не работать.

Исследование проводилось благотворительным фондом "Ты – с нами" в апреле-июле путем анкетирования и телефонного опроса в условиях анонимности владельцев и руководителей бизнеса.

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В нем приняли участие около 500 работодателей из всех регионов Украины, представляющих все отрасли экономики.
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Топ комментарии
+11
Ще навіть не спробували, а вже проблеми собі малюють.

У нас он половина депутатів алкаші й президент нарк і що? По Безуглій психарня ридає, Третякова теж не сповна розуму. І без участі у бойових діях.
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18.08.2023 09:57
+7
Звісно хлопці за 6-8 тисяч гривень працювати не будуть
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18.08.2023 09:50
+6
щоб зрозуміти проблеми ветеранів потрібно цим роботодавцям на фронт пійти! і побачити як там солодко! зразу побоювання пропаде!
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18.08.2023 09:51
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Так хорошее отношение и большое уважение как раз и помогут людям подлатать психику!
Ну там ещё возможно психологи, но это уже к теме статьи не относится
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18.08.2023 09:49 Ответить
Да Они просто--ОБГАДИЛИСЬ ОТ СТРАХА! МОЖЕТ ВЕДЬ И В КАБИНУ-- ПРИЛЕТЕТЬ!
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18.08.2023 10:23 Ответить
Звісно хлопці за 6-8 тисяч гривень працювати не будуть
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18.08.2023 09:50 Ответить
А хто та такі грошІ буде?
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18.08.2023 09:58 Ответить
Працюють і за такі.
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18.08.2023 10:10 Ответить
оце і ввесь ляк що будуть працювать за нормальну зарплату.
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18.08.2023 12:06 Ответить
щоб зрозуміти проблеми ветеранів потрібно цим роботодавцям на фронт пійти! і побачити як там солодко! зразу побоювання пропаде!
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18.08.2023 09:51 Ответить
Треба тих роботодавців теж на фронт, хоча не при цій укрсу4ій владі.
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18.08.2023 09:57 Ответить
Ще навіть не спробували, а вже проблеми собі малюють.

У нас он половина депутатів алкаші й президент нарк і що? По Безуглій психарня ридає, Третякова теж не сповна розуму. І без участі у бойових діях.
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18.08.2023 09:57 Ответить
Ветеранів з інвалідністю і "психічними" розладами має турбувати мародерську владу, бо ті не будуть з ними церемонитись, вони знають як правильно вирішквати справу з баригами і мародерами.
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18.08.2023 10:01 Ответить
у них-то и с обычными людьми платить нет желания, а тут ветеран.... принимайте Закон о минимальной почасовой оплате, сколько должно быть заложено зарплаты от прибыли и регулируйте штрафами этих акул бизнеса..или запад точно их заставит после войны...
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18.08.2023 10:10 Ответить
***** ТАКИХ РОБОТОДАВЦІВ З БІЗНЕС ПРОСТОРУ УКРАЇНИ !!
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18.08.2023 10:35 Ответить
Если б не они, ваш бизнес отжали бы рузьки.
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18.08.2023 10:37 Ответить
Нагадує фільм "Рембо. Перша кров". Може закінчитись погано
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18.08.2023 10:52 Ответить
На фронт 52% роботодавців це їм допоможе подолати психологічний бар'єр.
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18.08.2023 12:37 Ответить
 
 