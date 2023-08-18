52% работодателей опасаются психологических проблем ветеранов с инвалидностью, - исследование

В Украине 52% работодателей считают психологические проблемы ветеранов с инвалидностью для их трудоустройства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Защити защитника - готова ли Украина трудоустраивать ветеранов с инвалидностью?", которые озвучил представитель благотворительного фонда "Ты - с нами" Андрей Зайцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Меньше четверти работодателей не видят никаких особенностей, которые мешали бы трудоустройству ветеранов с инвалидностью. 24% с осторожностью, но готовы трудоустраивать ветеранов с инвалидностью. 52% говорят, что их пугают психологические проблемы, особенности поведения ветеранов. 19% считают серьезной преградой алкоголизм и наркоманию, которым, по их мнению, подвержены наши ветераны", - рассказал Зайцев.

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Исследование показало, что трудоустройство этой категории ветеранов в целом усложняют те же причины, которые касаются всех людей с инвалидностью. Это, в частности, необходимость создавать специальные условия, адаптирование рабочего места, отсутствие желания работать или учиться под требования работодателей, проблемы с увольнением.

Согласно исследованию каждый 20-й работодатель считает, что государство должно выплачивать ветеранам с инвалидностью достойную пенсию, чтобы они могли совсем не работать.

Исследование проводилось благотворительным фондом "Ты – с нами" в апреле-июле путем анкетирования и телефонного опроса в условиях анонимности владельцев и руководителей бизнеса.

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В нем приняли участие около 500 работодателей из всех регионов Украины, представляющих все отрасли экономики.