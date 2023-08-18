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В пруду-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, - Энергоатом. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ставок,охолоджувач

В проуду-охладителе Запорожской АЭС фиксируется незначительное снижение уровня воды, сейчас он составляет 16,16 м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 08:00 18 августа фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,16 м", - говорится в сообщении.

Уровень воды в "горячем" канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, - 17,14 м. В "холодном" канале уровень воды достигает отметки 10,80 м.

"Заметим, что в последнее время уровень воды в обоих каналах почти не падает, а показатели уже не зависят от Каховского водохранилища, ведь рашисты его уничтожили", - добавили в "Энергоатоме".

В пруду-охладителе ЗАЭС незначительное снижение уровня воды, - Энергоатом 01

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ввечері жаби позалазили у ставок - вранці повилазили за ставка
зафіксовано незначне коливання рівня води на ЗАЕС - всі у паніці - кацапи довольні - роздають жабам мендалі
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18.08.2023 10:49 Ответить
Випаровування води із ставка-охолоджувача буде відбуватися, незважаючи на запевнення Енергоатому. Вже зникло близько 0,8 м рівня води
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18.08.2023 13:02 Ответить
 
 