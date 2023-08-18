В Запорожье раздались взрывы

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В городе звучит воздушная тревога. Командование Воздушных сил предупредило о применении баллистического вооружения.

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