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В Запорожье раздались взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В городе звучит воздушная тревога. Командование Воздушных сил предупредило о применении баллистического вооружения.
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