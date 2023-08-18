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В Запорожье раздались взрывы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В городе звучит воздушная тревога. Командование Воздушных сил предупредило о применении баллистического вооружения.

Смотрите: Враг за сутки обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области. ФОТОрепортаж
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Бахнуло один раз.
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18.08.2023 12:30 Ответить
не совсем. Был, как бы сдвоенный взрыв. то есть- или 2 взрыва близко друг от друга, или мне послышалось эхо от одного
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18.08.2023 12:36 Ответить
Так, або два поспіль, або сбило ППО
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18.08.2023 12:40 Ответить
Я почув чотири.
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18.08.2023 12:41 Ответить
Збили мопед.
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18.08.2023 12:41 Ответить
Знов тривога.
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18.08.2023 13:09 Ответить
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18.08.2023 13:42 Ответить
Я за Псалом 27:4 !
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18.08.2023 14:08 Ответить
 
 