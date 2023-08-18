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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Кулеба и глава МИД Бахрейна Аз-Заяни обсудили Формулу мира Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

дмитрий,кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни по поводу украинской Формулы мира.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни, чтобы выразить благодарность Бахрейну за участие в переговорах по Формуле мира в Джидде", - отметил Кулеба.

Министры также обсудили шаги по реализации "Формулы мира", которую предложила Украина. Главы МИД договорились о следующих двусторонних контактах.

Также читайте: Глава МИД Бахрейна впервые прибыл с визитом в Украину и встретился с Зеленским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+4
Неякої різниці від китайской ! Ηαχ вона їм здалася ?
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18.08.2023 15:33
+4
Бахрейн це серйозно, з площею в 600км.кв і мільйоном триста населення. Зімбабве на черзі.
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18.08.2023 15:55
+2
Мабуть Бахрейн пообіцяв бойових верблюдів.
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18.08.2023 15:43
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Неякої різниці від китайской ! Ηαχ вона їм здалася ?
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18.08.2023 15:33 Ответить
Не знаю зачем туда Кулеба поскакал с хвормулой мира от зеледента. Но в Бахрейне четко придерживаются своей "формулы" мира. На территории королевства размещена главная оперативная база Пятого флота США в Джуффэйре, около Манамы.
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18.08.2023 15:42 Ответить
Тем боле, он должен быть за нас- за Украину!
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18.08.2023 22:50 Ответить
Мабуть Бахрейн пообіцяв бойових верблюдів.
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18.08.2023 15:43 Ответить
Бахрейн це серйозно, з площею в 600км.кв і мільйоном триста населення. Зімбабве на черзі.
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18.08.2023 15:55 Ответить
Дэрэво, с Зимбабве это к х...лу...Или лаВРУНу
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18.08.2023 22:45 Ответить
"моща зе" це коли Бахрейн, Зімбабве ,Занзібар Сомалі і т.д обговорюють"зеленського куйню" ,а не основні західні союзники українського народу,
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18.08.2023 16:03 Ответить
Мудило, ты не безфамильный- ты БЕЗумный! Да и та куйня у тебя между ног... НЕ ТРОЖЬ, подонок, Зелю- это наш народный Президент до 2029 г., а там видно будет...
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18.08.2023 22:49 Ответить
Не матюкайся ,своїм хамством вимазуєш лице законоообраного президента України Зеленського .Матюки Тебе видають .""зеля" ,- культурний президент ,Все має бути згідно українського законодавства .
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19.08.2023 13:38 Ответить
Зачем тратить столько усилий на страни третьего мира?

Работать надо с основными союзниками. Фокус на них. Они решают как много оружия и денег могут дать на Украинский фронт.

Кулебе надо глушить все про русские высказывания в ес. Недавно НАТО сделало заявление о мире за счет территорий!

потом этот чиновник извинился, но дело уже сделано.
Он поддержал Ху&ла.

За это мид Украины должен смешать его с дерьмом в ноль!!!
Что бы никакой сарказм и не думал его поддерживать.

А где заявление Украины об этом? Где санкции на этого чиновника?!

Не Бахрейном надо заниматься…
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18.08.2023 16:08 Ответить
Кулєбу нада "глушить", а земакаку за кадафі відправляти!!! Добре, за Чаушеску!
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18.08.2023 16:37 Ответить
Лишилось ще з папуасами формулу миру обговорити.
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18.08.2023 16:31 Ответить
ВИРОКИ собі най шобла зелена вибирає--обговорює!
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18.08.2023 16:38 Ответить
🤡🤡🤡
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18.08.2023 19:50 Ответить
Легендарный ты наш! Та ты ещё смотайся на Суву, столица архипелага Фиджи --- ой райские места там. Пришлось когда то, но давно, но много. Арбузы там по 15-24 кг, брали часто на лайнер и ананасы тоже большие. Семена поедь купи, Чемберлен ты наш!
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18.08.2023 21:31 Ответить
 
 