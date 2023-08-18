Кулеба и глава МИД Бахрейна Аз-Заяни обсудили Формулу мира Украины
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни по поводу украинской Формулы мира.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Дмитрия Кулебу в Twitter.
"Я разговаривал с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни, чтобы выразить благодарность Бахрейну за участие в переговорах по Формуле мира в Джидде", - отметил Кулеба.
Министры также обсудили шаги по реализации "Формулы мира", которую предложила Украина. Главы МИД договорились о следующих двусторонних контактах.
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+2 Zemer
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Работать надо с основными союзниками. Фокус на них. Они решают как много оружия и денег могут дать на Украинский фронт.
Кулебе надо глушить все про русские высказывания в ес. Недавно НАТО сделало заявление о мире за счет территорий!
потом этот чиновник извинился, но дело уже сделано.
Он поддержал Ху&ла.
За это мид Украины должен смешать его с дерьмом в ноль!!!
Что бы никакой сарказм и не думал его поддерживать.
А где заявление Украины об этом? Где санкции на этого чиновника?!
Не Бахрейном надо заниматься…