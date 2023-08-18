Кулеба и глава МИД Бахрейна Аз-Заяни обсудили Формулу мира Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни по поводу украинской Формулы мира.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Аз-Заяни, чтобы выразить благодарность Бахрейну за участие в переговорах по Формуле мира в Джидде", - отметил Кулеба.

Министры также обсудили шаги по реализации "Формулы мира", которую предложила Украина. Главы МИД договорились о следующих двусторонних контактах.

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