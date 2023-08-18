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Российские оккупанты запретили жителям использовать беспилотники на левом берегу Херсона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,злочини

С 10 августа оккупационные власти запретили жителям захваченной части Херсонской области использовать любые беспилотные летательные аппараты.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало "указ" коллаборанта Владимира Сальдо, передает Цензор.НЕТ.

Коллаборант Сальдо "с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Херсонской области" запретил использование всех типов беспилотных воздушных аппаратов на территории области с 10 августа 2023 года и до "особого распоряжения".

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Использовать беспилотники разрешено только оккупационным органам и организациям – и необходимо решение "оперативной группы".
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А шо, до 10 серпня можна було?
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18.08.2023 20:15 Ответить
Не понятно, в чем смысл запрета)
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18.08.2023 20:24 Ответить
Смисла нєт в "новості", а не в тому, яку херь чудить паРашка!
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18.08.2023 22:26 Ответить
Смысла в рашке, согласен, нет. Но в сраше уже года 3 запрещены беспилотники.
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18.08.2023 22:50 Ответить
а пионеры против !
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18.08.2023 20:27 Ответить
🤣🤣🤣
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18.08.2023 20:54 Ответить
Таким чином они могут запретить и стрелять в оккупантов!
Что ж тогда делать то?
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18.08.2023 21:08 Ответить
идиеты тож не жители, а ЗСУ. Так бы и сказали запрещаем ЗСУ исспользовать дроны.
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18.08.2023 21:21 Ответить
 
 