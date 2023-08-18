Российские оккупанты запретили жителям использовать беспилотники на левом берегу Херсона

С 10 августа оккупационные власти запретили жителям захваченной части Херсонской области использовать любые беспилотные летательные аппараты.

Российское пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало "указ" коллаборанта Владимира Сальдо, передает Цензор.НЕТ.

Коллаборант Сальдо "с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Херсонской области" запретил использование всех типов беспилотных воздушных аппаратов на территории области с 10 августа 2023 года и до "особого распоряжения".

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Использовать беспилотники разрешено только оккупационным органам и организациям – и необходимо решение "оперативной группы".