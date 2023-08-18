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ПВО на юге уничтожило два российских разведывательных беспилотника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мерлін

В Херсонской и Николаевской областях противовоздушная оборона Украины уничтожила два разведывательных беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"18 августа 2023 года на Херсонщине и Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" уничтожены 2 разведывательные БПЛА "Мерлин-ВР", - говорится в сообщении.

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ПВО на юге уничтожило два российских разведывательных беспилотника 01
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18.08.2023 21:21 Ответить
 
 