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Болгария (617) Черное море (1331) Тагарев Тодор (8)

Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, - министр обороны Болгарии Тагарев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тагарев,тодор

Действия России могут повлечь за собой столкновение с Североатлантическим альянсом в Черном море, поскольку она постоянно пытается расширить зону своего контроля.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в частности, расширяя зону своего контроля", - подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что окончание войны зависит от Украины, а главное условие для этого – полное восстановление ее территориальной целостности.

При этом, по словам Тагарева, он не воспринимает серьезно заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы сможет остановить войну через 24 часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Защита Черного моря является стратегическим приоритетом для НАТО", - министр обороны Болгарии Тагарев
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Топ комментарии
+11
Ви своїми ''стараннями уникнути ескалації'' тільки ************ "уйла до більшого нахабства
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18.08.2023 20:55
+7
недавно у Болгарії були парламентські вибори. в минулому році. і більшість болгарського народу обрала кандидатів, які виступають за посилення інтеграції з Європою, з НАТО і за підтримку України. Це і є головний показник зрізу суспільства в Болгарії. тобто вати в Болгарії теж вистачає, проте більшість народу там за ЄС і НАТО. і за Україну, за що українці безмежно вдячні болгарам.
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18.08.2023 22:26
+6
НАТО просрало Чорне море ,так правильніше .І тільки Україна топить кораблі їх ворога
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18.08.2023 21:41
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Правила форума Совет форумчан
Остапе ти де шляєшся - сказано тобі було "Візьми пушку піди в склеп і принеси д****** те про що тобі довбичать останній тиждень".
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18.08.2023 20:56 Ответить
А не обосретесь?
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18.08.2023 20:51 Ответить
В 1916 г. Ми поклали кизячою дивизия в Добруджа. Учи матьчаст, цапик.
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18.08.2023 21:12 Ответить
Ви своїми ''стараннями уникнути ескалації'' тільки ************ "уйла до більшого нахабства
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18.08.2023 20:55 Ответить
Что хочет? Болгарские та румьйнские корабли вильно плавают.
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18.08.2023 21:27 Ответить
Не знаю исключение ли это из правил, но я знаю только одну болгарку(коллегу по работе) и она за раху. Постоянно что-то там высказывается перед немцами, как Украина не права, и какие они "один народ" с рфией, и какой там одинаковый язык, и как они понимают друг друга. Женщина сама по себе добрая, образованная, знает хорошо немецкий язык, но видимо слишком наивная(если обойтись без оскорблений).
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18.08.2023 21:45 Ответить
И що ето значит, кокойто дебил, мьй же братя блт? Не зрозумию
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18.08.2023 22:01 Ответить
тогда уж не дебил, а "-лка".
Я и спросил, это исключение из правил, или норма в Болгарии?
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18.08.2023 22:05 Ответить
недавно у Болгарії були парламентські вибори. в минулому році. і більшість болгарського народу обрала кандидатів, які виступають за посилення інтеграції з Європою, з НАТО і за підтримку України. Це і є головний показник зрізу суспільства в Болгарії. тобто вати в Болгарії теж вистачає, проте більшість народу там за ЄС і НАТО. і за Україну, за що українці безмежно вдячні болгарам.
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18.08.2023 22:26 Ответить
Фома, ето не изключения. Но побачь, що видбуваеться в Украини и що в Болгарии. Ризница видели?
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18.08.2023 22:28 Ответить
Только же хотел такое впечатать. И кстати Босфор тоже НАТОвский. И все равно серуны!
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18.08.2023 21:47 Ответить
И причём болгарин пишет что ***** по им ракетами не стреляет , значит всё отлично. Полный треш.
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18.08.2023 22:07 Ответить
Конечно отлично. Тебе хотельйсь бьй ***** стрелял бьй по болгарив? Ему страшно бл. А знаеш почему? Потому що получить пзд.
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18.08.2023 22:34 Ответить
Тобі з-за бугра видніше.
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18.08.2023 21:11 Ответить
То нащо ця безглузда ескалація?
Доволі зіткнення залишків рашистської флотилії (не флоту) з "гарпунами". Після цього уZZкіє приєднаються до свого флагмана, що своїм "атріцатєльним встлитієм" і перетворив флот на флотилію
Ракети є, допоможіть з розвідкою та супроводженням цілей. Не буде рашистських піратів не стане й ескалації на морі.
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18.08.2023 21:06 Ответить
Грізне НАТО…дуже грізне. Але здається… надуте.
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18.08.2023 21:08 Ответить
Завданья N1 НАТО ето обезпечить безпека своим властним громадян. Ето так на сто видсоткив.
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18.08.2023 21:33 Ответить
Румунія та Болгарія -- це НАТО, а Туреччина - покритка.
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18.08.2023 21:20 Ответить
От і в'їбіть. Превентивно. Потім карти покажете.
Бо інакше все ваше узбережжя буде засрано мінами.
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18.08.2023 21:28 Ответить
НАТО просрало Чорне море ,так правильніше .І тільки Україна топить кораблі їх ворога
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18.08.2023 21:41 Ответить
Турки уникнули провокацій та ескалації, просто збивши нах москальським винищувач. Що заважає зробити те ж саме НАТО, і не тільки з винищувачами. Чи споживання попкорну тридцять років, не минули даремно, мозок взагалі атрофувався.
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18.08.2023 21:52 Ответить
Турки сбили его над своей территорией после многократных предупреждений. Назовите хоть один случай для такой реакции со стороны любой другой страны НАТО?
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18.08.2023 22:06 Ответить
У Туреччині пілота, який збив російський літак, засудили до 5 років
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18.08.2023 22:11 Ответить
Так отож...
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18.08.2023 22:18 Ответить
Де ви таку дурню побачили?
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19.08.2023 08:44 Ответить
Кстсти, для кацапов - а вьй вспомните какие клятв бьйли когда туркив сбили ваш лаптальот? Да мьй сделаем стекло из Стамбуль, да так, да инакше и що, да ничого блт, проглотили як завжди. Пдр блт. Вьй всегда були пдрсьй by default.
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18.08.2023 21:56 Ответить
Да, турбопатриоты они такие, они уже и Лондон с Вашингтоном почти превратили в ядерный пепел... А если серьёзно, почему Эрдоган пошёл на сближение с путиным? Вспомните попытку военного переворота в Турции и кто предупредил Эрдогана, что спасло его...
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18.08.2023 22:11 Ответить
Искандерчик, Ердоган виьобал ваш самалетик ПОСЛЕ переворот.
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18.08.2023 22:16 Ответить
Да ты шо, Миленчик? Самолёт сбили 24.11.2015 года, а попытка переворота была 16.07.2016 года.... Забыл?
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18.08.2023 22:24 Ответить
Саша , извинаюсь забьйл. Ти прав. Но ето не означает, що Ердоган не ****** ***** нескильки раз, при том яскраского наивал. Наверно потому, що вин спастил султан от переворот. Вошьол вин в Сар и сруские смотрели заживо.
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18.08.2023 22:55 Ответить
Эрдоган крутит-вертит путиным как хочет, это так...
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19.08.2023 00:00 Ответить
***** заборонил турецкие памидорьй, и построил ще один газовьй поток, что тук не скажеш, пдрсов блт.
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18.08.2023 22:21 Ответить
И, кстати, напомни судьбу пилота F-16, который сбил этот самолёт. Да и судьбу того туркомана, который расстрелял в воздухе лётчика сушки... Так что, Эрдоган он такой себе... Хочет править на Востоке и в Африке...
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18.08.2023 22:29 Ответить
Турецкая ВВС баба ******* ваш бухой витязь, что Тут скажеш?
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18.08.2023 23:02 Ответить
Да мне пойух, я не в России живу, если ты не понял... А турки они такие, здесь "друзья", а там "враги"...
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18.08.2023 23:59 Ответить
Ага. Ничого ти ни зрозумив. Не имееть значения где ти проживаеш, ти кацап, и тильки для ето доллжен сдох , при етом дуже швидько.
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19.08.2023 00:15 Ответить
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19.08.2023 00:23 Ответить
И тебе того же...
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19.08.2023 00:24 Ответить
И ещё к тебе вопрос: я не поддерживаю путинскую войну, я желаю Украине победы. Но ты, тем не менее, желаешь мне смерти? Обьясни.
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19.08.2023 00:43 Ответить
А у нас дураков немало...
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19.08.2023 01:13 Ответить
Есть такое...
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19.08.2023 01:14 Ответить
Твоя страна - проститутка. С одной стороны помогаете Украине, с другой стороны - России... Как ты с этим живёшь? Кстати, как и Турция.
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19.08.2023 00:26 Ответить
Вот как это выглядит со стороны!
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19.08.2023 01:16 Ответить
Хотелось бы, чтобы не так...
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19.08.2023 01:32 Ответить
Мне интересно - как мы помогаем России?
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19.08.2023 01:35 Ответить
Кацапські моремани до цього часу хвастаються, що лише флот готувався до війни і зустрів її "во всеоружии". Ясна річ, не про все балакають. В червні 1941 року, згідно плану війни, вирішили атакувати Констанцу. Спочатку заслали авіаторів, ті скинули міни. Потім підійшли два есмінці з легким крейсером для обстрілу порту. Застали ясна річ, зненацька, але вийшло як завжди - два есмінці підірвались на щойно встановлених мінах, а крейсер отримав пошкодження але дошкандибав до Севастополя. румуни навіть не зрозуміли -а что ето било. Але в тому хаосі моремани відскочили від відповідальності записали тільки, що рейд був невдалим. Не таким страшним є чорт, як його малюють рузкоязичниє.
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18.08.2023 23:12 Ответить
У намаганні виграти час на підготовку до прямого зіткнення з "Вісью Зла" (БРІКС) НАТО затягує "конфлікт на теріторії України" (під приводом "нє дапустіть ескалациі"). І тим самим щохвилини наражається на несподіване зіткнення якоїсь із причорноморських країн НАТО з росією.
От такий парадокс.
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18.08.2023 23:33 Ответить
Та якось Даніїл таке як тоже не виключав. Більше того, сказав що таке зіткнення стане останнім гвіздком в ящику Путіна. Вочевидь що щось таке ***** учудить. АРХ М
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18.08.2023 23:56 Ответить
Потопили бы хоть одно рашкино корыто, и все увидели бы результат. Отличный результат! Все бы забыли о существовании чф. Как случилось в 1МВ, когда немцы отправили в Черное море два своих крейсера.
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19.08.2023 00:04 Ответить
 
 