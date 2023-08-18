Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, - министр обороны Болгарии Тагарев
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Действия России могут повлечь за собой столкновение с Североатлантическим альянсом в Черном море, поскольку она постоянно пытается расширить зону своего контроля.
Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.
"Мы не можем исключить столкновения между НАТО и Россией в Черном море, но стремимся избежать эскалации. Однако это зависит от действий России. Россия постоянно провоцирует НАТО, в частности, расширяя зону своего контроля", - подчеркнул чиновник.
Он также отметил, что окончание войны зависит от Украины, а главное условие для этого – полное восстановление ее территориальной целостности.
При этом, по словам Тагарева, он не воспринимает серьезно заявления бывшего президента США Дональда Трампа о том, что тот якобы сможет остановить войну через 24 часа.
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Я и спросил, это исключение из правил, или норма в Болгарии?
Доволі зіткнення залишків рашистської флотилії (не флоту) з "гарпунами". Після цього уZZкіє приєднаються до свого флагмана, що своїм "атріцатєльним встлитієм" і перетворив флот на флотилію
Ракети є, допоможіть з розвідкою та супроводженням цілей. Не буде рашистських піратів не стане й ескалації на морі.
Бо інакше все ваше узбережжя буде засрано мінами.
От такий парадокс.