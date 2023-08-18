Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение", - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия заранее предупредила Турцию о выходе из "зернового соглашения", а сейчас РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену предыдущему.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом свидетельствует служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, которая находится в распоряжении Bild.
"Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, преимущественно в Африке. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.
Глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию восстановить при этом прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
По данным Bild, новое соглашение может быть заключено уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Пожалуйста, подождите...
Naturlich ! 😂
- нажаль, дрон не крилата ракета - менше шансів вразити
якась мутна та сдєлка
Треба щоб Коростильов добавив дальності Нептуну. Навіть за рахунок зменшення БЧ. Сторожевики типу "Вася Биков" не мають практично ніякого ППО. По такому навіть кілька ракет можна вальнути під самим Боспором
Допомагає обходити санкції, запрошує до себе.
"Ми сподіваємося, що понад 60% від загального обсягу експорту українського зерна буде проходити через Румунію", - цитує Чолаку агенція Reuters.
війна так війна!
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» Ничего про Украину без Украины»?
А какое зерно они собираются транспортировать? Украинское?
Так чего же так нагло себя ведут?!
Вы обжидайте…. Пока….Вам сообщат о решении в последнюю очередь…
А не послать ли этих двух друзей нах?
Про Катар вообще разговора нет.