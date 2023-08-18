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зерно (996) Катар (114) Россия (91256) Турция (3231) зерновой коридор (208)

Россия, Турция и Катар готовят новое трехстороннее "зерновое соглашение", - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно,українське,зернові

Россия заранее предупредила Турцию о выходе из "зернового соглашения", а сейчас РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену предыдущему.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом свидетельствует служебная переписка между МИД и посольствами России и Турции с 21 июля по 8 августа, которая находится в распоряжении Bild.

"Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, преимущественно в Африке. Турция выступит как организатор, Катар - как спонсор поставок.

Глава МИД Турции Хакан Фидан просит Россию восстановить при этом прежнее зерновое соглашение, чтобы зерно поставлялось и из Украины. Анкара также предлагает действовать под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

По данным Bild, новое соглашение может быть заключено уже в эти выходные в Будапеште. Для этого туда уже вылетел глава Татарстана Рустам Минниханов. Туда же прибудет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Топ комментарии
+13
знову галімий договорняк щоб наші не кошмарили кацапські порти
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18.08.2023 21:21
+11
Идут они все в сраку, можно проводить суда через воды Румынии и Болгарии а рашкафлот долбать дронами
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18.08.2023 21:15
+8
Россия заранее предупредила Турцию о выходе из "зернового соглашения", а сейчас РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением что бы толкать краденное у Украины зерно.
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18.08.2023 21:23
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18.08.2023 21:15 Ответить
Ja, ja!
Naturlich ! 😂
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18.08.2023 21:20 Ответить
Стопудово!!!))) Теперь Украина любит рф!!!)))
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18.08.2023 21:32 Ответить
"нєонацисти" на реальній німецькій бронетехніці 😂
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18.08.2023 22:09 Ответить
Идут они все в сраку, можно проводить суда через воды Румынии и Болгарии а рашкафлот долбать дронами
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18.08.2023 21:15 Ответить
- кінцева ділянка все ж через тер. води Туреччини

- нажаль, дрон не крилата ракета - менше шансів вразити

якась мутна та сдєлка
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18.08.2023 21:19 Ответить
турция не может перекрыть проливы для торгового флота , а к дрону очень скоро приделают несколько ПТУР и эффективность атаки возрастет в раз
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18.08.2023 21:38 Ответить
В морском дроне взрывчатки на 100 ПТУРов...
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18.08.2023 21:45 Ответить
Птуром рашиське корито не завалиш.

Треба щоб Коростильов добавив дальності Нептуну. Навіть за рахунок зменшення БЧ. Сторожевики типу "Вася Биков" не мають практично ніякого ППО. По такому навіть кілька ракет можна вальнути під самим Боспором
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18.08.2023 22:14 Ответить
Не розумію навіщо це робити під Босфором, чому не ближче.
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19.08.2023 00:25 Ответить
Можно. Только рискнет ли кто зайти в порты которые будут постоянно атаковать? Да и останется ли что то от портовой инфраструктуры... А этим "трехсторонним соглашением", РФ частично прикроет иностранными судами, свой военный флот.
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18.08.2023 21:41 Ответить
Заходят, очередь стоит в Измаил и Рени, но там тонажность не большая кораблей
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18.08.2023 21:49 Ответить
Троянській кінь.
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18.08.2023 21:16 Ответить
Що турку так не йметься? Все намагається втягти серед люди покидька другана фуйла?
Допомагає обходити санкції, запрошує до себе.
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18.08.2023 21:19 Ответить
знову галімий договорняк щоб наші не кошмарили кацапські порти
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18.08.2023 21:21 Ответить
а як це нам завадить кошмарити цапські порти? аби тільки було чим кошмарити.
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18.08.2023 22:12 Ответить
Україна немає відношення до цієї угоди, ми зерно не зможемо експортувати все рівно. Цей договір тільки російського зерна стосується. Тому зможемо бити по російським портам.
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18.08.2023 22:33 Ответить
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловив сподівання, що понад 60% загального обсягу експорту зерна з України проходитиме транзитом через його країну. Про це він сказав у п'ятницю, 18 серпня, після зустрічі з Шмигалем у Бухаресті.

"Ми сподіваємося, що понад 60% від загального обсягу експорту українського зерна буде проходити через Румунію", - цитує Чолаку агенція Reuters.
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18.08.2023 21:22 Ответить
Россия заранее предупредила Турцию о выходе из "зернового соглашения", а сейчас РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением что бы толкать краденное у Украины зерно.
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18.08.2023 21:23 Ответить
гієни ,плять
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18.08.2023 21:23 Ответить
а хиба від Пердогана можна було очікувати інше
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18.08.2023 21:29 Ответить
Ну а як же інакше? Півшостому потрібні відкати. Не дарма ж він їздив до Катару.
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18.08.2023 21:35 Ответить
до Оману
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18.08.2023 22:17 Ответить
С самого начала говорил, что кацапы нас выдавят с рынка зерна мирового. Ясно было схода. Они Африку давно убалтывали и Индию тоже. Уболтали. А ведь при оранжевых ещё умные кричали, пора 3,4 класс меньше сеять, ведь почти фуражное, голодные то умнут, та дешевле оно. И селекция и агрономия у нас была, та просрали и тут все. Ну вот.
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18.08.2023 21:43 Ответить
Так может біть видео с поддержкой Ирана и ХАМАС в 2017 году візвавшее катарский кризис и не біло фальшивкой , как утверждала Доха ?! Катарское информационное агентство Аль-Джазира утверждало , что истинной причиной конфликта стала хаккерская атака и взлом сайта государственного Катарского информационного агентства (предположительно), с публикацией заявлений в поддержку Ирана и ХАМАС, якобы от лица правящего эмира. Катару об"явили бойкот, но Штаті спасли ситуацию и помогли Катару. Теперь росия в роли террориста и Катар согласился ее поддержать... опять на те же грабли?! Єто может не понравится Западу....
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18.08.2023 21:49 Ответить
Катар це газ 😕
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18.08.2023 22:18 Ответить
Турки будуть прикривати московітські кораблі від наших дронів.
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18.08.2023 21:51 Ответить
Наши надводные дроны могут подходить к военным лоханкам кацапов минуя турецкие корабли за которыми они будут прятаться.
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18.08.2023 21:57 Ответить
Україна должна исходить только из собственных национальных интересов и посылать по курсу подводного крейсера Москва все инициативы, которые ей не интересны. Только так и никак иначе.
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18.08.2023 21:55 Ответить
Ердогана треба повісити на одному дереві з ******. Вони один одного коштують.
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18.08.2023 22:01 Ответить
Треба валити порожні сухогрузи біля рашиських портів, особливо Криму

війна так війна!

.
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18.08.2023 22:21 Ответить
Турецькі « партнери», ***.
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18.08.2023 22:44 Ответить
Спочатку хай у Малюка затвердять, а потім будем порозмовлять.
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18.08.2023 23:07 Ответить
А как хорошо начиналось! Даже радио "Байрактар" придумали! А в реале, при развитой ПВО ,бесполезный ударный беспилотник!
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19.08.2023 00:05 Ответить
Спасибо турецькому султану за то что проигнорироаал Украину.

» Ничего про Украину без Украины»?

А какое зерно они собираются транспортировать? Украинское?
Так чего же так нагло себя ведут?!

Вы обжидайте…. Пока….Вам сообщат о решении в последнюю очередь…

А не послать ли этих двух друзей нах?
Про Катар вообще разговора нет.
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19.08.2023 06:51 Ответить
 
 