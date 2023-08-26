Украинским беженцам в Новой Зеландии будут предоставлять вид на жительство
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Новая Зеландия предоставит вид на жительство беженцам из Украины, прибывшим по специальной визе, введенной в прошлом году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Владельцы специальной украинской визы, получившие этот документ до 15 марта 2024 года, смогут подать заявку на получение вида на жительство в Новой Зеландии.
Впервые 12-месячное разрешение было открыто заявителям в марте 2022 года и было продлено еще на один год в феврале.
Правительство сообщило, что было выдано около 1510 виз, и в Новой Зеландии находится около 340 владельцев разрешения. Правительство перестанет принимать заявки после 15 марта.
"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им определенность", - заявил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.
Желающие получить вид на жительство должны будут предоставить медицинскую справку, пройти проверку характера и соответствовать требованиям по идентификации, а также оплатить сбор за заявку в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).
Пожалуйста, подождите...
завжди якісь вимоги на рівному місці і бажаня ******* всіх навкруги в очях...
https://www.youtube.com/watch?v=VaoilOOdxPo
А це куб тільки з цим приспівом - https://****.com/view/f9zch
Так он ей ответил, - я тебе никогда этих слов не прощу! (((
От такие б.ять беженцы. Я б не знал, то сказал бы, " наверное, дамбаское лайно", так они с Черновцов.
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Ну шо за горе-перекладачі?! "Істінний арієц, характєр нордічєскій"...
character checks, - підтвердження особистості.
Для себе зробив висновок: якщо українська спільнота не позбавить можливостей бізнесменів-пройдисвітів отримувати владу через обдурювання наївного лохторату, то в нашої країни нема доброго майбутнього. Сам бізнес не завжди бачить наперед наслідки своїх потуг. Добре висловився один із таких недалеких: "нам нема коли вибудовувати стратегію. Ми звикли вирішувати проблеми у зв'язку з їх появою". Настільки тупе визнання своєї нікчемності могло прозвучати лише тому, що автор навіть не помічає тієї нікчемності. Але він - не один такий. Їх у великому бізнесі більшість.
Один перевів крадені гроші у країну, у якій з чужаками розправляються через правосуддя на раз. І тепер сидить сховавшись в нору і не відсвічує.
Інший замість організації спротиву агресії глузливо пропонував погудіть клаксонами. Втратив частину бізнесу на окупованих територіях. Запросто може втрати і тут через віськовий стан і націоналізацію. Особливо, якщо довести про зв'язок походження його капіталу з москвою.
Той же Вадатурський втратив життя не передбачивши реакцію своїх ворогів на його потуги спасти бізнес через блокаду всього дніпровського водного шляху транспортуванню зерна. Хоча міг би керувати бізнесом із-за кордону.
Іншим бізнесменам теж не завжди приходить істина. Це видно з того як вони підтримують тих чи інших політиків. Бо світогляд їх обмежений лише можливим гешефтом через використання бюджетних ресурсів. Що буде далі їх мало цікавить. І ось вже звучать тривоги з приводу нестачі трудових ресурсів через еміграцію з України. А ви пляті хоч щось зробили для втримання і розвитку тих ресурсів? Звертаються до самих примітивних шляхів вирішення проблеми. Не автоматизації і роботизації процесів. А просто до можливості ввезення якихось чужих для країни робочих рук для їх експлуатації. Але розумний на таке не клюне. Він поїде біженцем у ситу Європу і сидітиме там на субсидіях для його непомірної родини. Всіх же інтелектуалів, що здатні на інноваційний продукт, західний світ вимете звідціля наче пилососом. І ваш всраний бізнес нешановні олігархи скоро просто загнеться. І так буде до того часу коли ви перестанете думати лише про власні забаганки, а станете переживати за країну в цілому і за українців конкретно за кожного. Вам, придуркам, досталася чудова країна. Але вашими стараннями вона перетворюється в пустку.
Она говорит,что население Украины сократится до 30 миллионов
Советую посмотреть
Деякі країни почали швидко економічно прогресувати і люди почали за 5-10 років масово поверталися. Однак Болгарія і Румунія так і залишилися у дупі.
Отже, процес депопуляції неминучий при вступі у ЄС, а в Україні ще й війна на додачу.
Реформи і інвестицій, в купі з перезавантаженням влади дадуть профіт у майбутньому. Однак якщо зепідр залишиться у владі ще на 5 років, Україну чекає найгірший сценарій
А в вашей реплике уже чувствуется расизм
чуствується їй...
Довідка на проживання?
Тобто назад не збираються?
И все наши бедолаги прутся в Украину на обследование и лечение.
Знакомая с абсолютно больным ребенком высидела в очереди 9 часов чтобы попасть к врачу! многие берут билеты и едут в польшу и болгарию, потому что проще все сделать там.
По раку - еще одна ложь. В Украине сейчас очень хорошее обеспечение по онкологии, и очень много препаратов идет абсолютно бесплатно.
И все-таки подавляющее большинство людей, не с онкологией, а со срочными, или хроническиим проблемами.
А вот таким в британии - приговор. Там хорошо жить только абсолютно здоровому.
А про а/б - смешно, потому что в британии проще умереть, чем их получить. Всегда беру с собой свои с Украины.
Продукты там -цены безумные и редкое г*но. Есть невозможно. Все пластиковое, химическое. У меня началась дикая аллергия. Почитал состав - ужаснулся. Пришлось ходить в MS или вайтроуз. Что недешево.
И не говорите что там лучше, бо смішно. Я оттуда вернулся.
а про стандарты качества например мяса с сульфатами, нитритами, фосфатами и трипельфосфатами, которое дает пену на сковородке, как от стир.порошка, или весь хлеб с рапсом, пальмовым маслом и ГМО соей - ну удачи, если это "нормально" и по стандарту! слава Богу, у нас не так.
Хлеба без пальмы, рапса и сои не нашел ни за какие деньги. Маякните магазин, где есть нормальный хлеб. Белый желательно. Радостно куплю)
У людини завжди має бути надія на краще життя попри погане зараз. Але якщо надії не видно, то сенс жити в такій країні втрачається. Шукайте тих, хто нас так ненавидить, що хоче позбавити нас тієї надії.
Та навіть щоб дістатись туди потрібна купа грошей. Правильно пишуть, що це просто транзит Конча-Заспа - Нова Зеландія.
Щодо "побігайців" взагалі - так, в 2022 році, коли карта наступу кацапів виглядала просто катастрофічно, в цьому був сенс, але зараз все по іншому.
Відсотків з 90 "типу біженців" ніяких підстав покидати країну і в той час не мали, а зараз і поготів.
Більшість просто скористалась нагодою "на шару", без формальностей залізти в годівничку.
Переважна більшість так званих біженців з України сповідують ті ж погляди що і сирійці, афганці і вихідці з Африки - дайте житло, жратву і гроші і не задавайте питань.
Пора вже гнати цих "страждальців" додому. Арбайтен потрібно і у війську служити.
примерно 1510 человек, которым уже выдали специальные украинские визы. Примерно 720 из них приехали в Новую Зеландию из Украины с 15 марта 2022 года, 340 все еще находятся в стране.
Специальная украинская виза позволяет гражданам Украины, у которых есть близкие родственники с гражданством или видом на жительство Новой Зеландии, находиться в стране до двух лет.
Конча-Заспа ,ну-ну
.....Пора вже гнати цих "страждальців" додому....
Организация Объединенных Наций совместно с партнерами начала инициативу по сбору 268 млн долларов на поддержку Украины этой зимой.
ООН вместе с партнерами начали инициативу с призывом собрать 268 млн долларов, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы.