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Новости За рубежом
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беженцы (1462) Новая Зеландия (71)

Украинским беженцам в Новой Зеландии будут предоставлять вид на жительство

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біженці

Новая Зеландия предоставит вид на жительство беженцам из Украины, прибывшим по специальной визе, введенной в прошлом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Владельцы специальной украинской визы, получившие этот документ до 15 марта 2024 года, смогут подать заявку на получение вида на жительство в Новой Зеландии.

Впервые 12-месячное разрешение было открыто заявителям в марте 2022 года и было продлено еще на один год в феврале.

Правительство сообщило, что было выдано около 1510 виз, и в Новой Зеландии находится около 340 владельцев разрешения. Правительство перестанет принимать заявки после 15 марта.

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"Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им определенность", - заявил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

Желающие получить вид на жительство должны будут предоставить медицинскую справку, пройти проверку характера и соответствовать требованиям по идентификации, а также оплатить сбор за заявку в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).
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Топ комментарии
+16
крамольну зараз ідею видам - мені набагато простіше мати справу з американцями, за шо б це не було, ніж з нашими....
завжди якісь вимоги на рівному місці і бажаня ******* всіх навкруги в очях...
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26.08.2023 20:45
+14
Чув багато «хорошого» про наших біженців в Щвейцарії. Багато з них нічим не кращі кацапів в плані поведінки
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26.08.2023 20:36
+14
повинні будуть... пройти перевірку характеру Джерело: https://censor.net/ua/n3439807
**********
Ну шо за горе-перекладачі?! "Істінний арієц, характєр нордічєскій"...

character checks, - підтвердження особистості.

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26.08.2023 20:53
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Правила форума Совет форумчан
Чув багато «хорошого» про наших біженців в Щвейцарії. Багато з них нічим не кращі кацапів в плані поведінки
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26.08.2023 20:36 Ответить
Одна школа.
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26.08.2023 21:17 Ответить
мабуть ці дууууже злякались.... далеченько забігли
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26.08.2023 20:39 Ответить
Получити щось подібне не під час війни майже неможливо у Новій Зеландії
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26.08.2023 20:44 Ответить
Вообще там рай земной. Пришлось в далёкой молодости побывать и не раз. Так сбалансировано нигде не живут. Чистый экологически кусок планеты. И люди такие же.
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26.08.2023 22:27 Ответить
единственная страна которую я всерьез рассматривал бы для эмиграции. Но не был никогда и стремновато. Культура, обычаи, работа, медицина и все такое....
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27.08.2023 01:20 Ответить
Ну и кто из получивших ВНЖ вернется обратно в Украину?
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26.08.2023 20:44 Ответить
Ті у кого були гроші на Нову Зеландію, в Україні вже давно не жили.
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26.08.2023 21:05 Ответить
Никто
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27.08.2023 10:40 Ответить
крамольну зараз ідею видам - мені набагато простіше мати справу з американцями, за шо б це не було, ніж з нашими....
завжди якісь вимоги на рівному місці і бажаня ******* всіх навкруги в очях...
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26.08.2023 20:45 Ответить
Згідна з вашою думкою. Ось на днях вкотре мала неприємну історію. Щось у наших є таке паскудне, що не можеш пояснити.
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26.08.2023 20:52 Ответить
іноді така думка з'являеться "а ви точно з України, чи з країни ********?"
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26.08.2023 21:01 Ответить
Це вам подарунок, - кацапський хіт "Нє ***** мєня".
https://www.youtube.com/watch?v=VaoilOOdxPo

А це куб тільки з цим приспівом - https://****.com/view/f9zch
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26.08.2023 21:21 Ответить
Это совецкое еще не вышло (((. Знакомая в Бруклине приняла брата с семьей из Украины. Она живет сама, довольно скромно, работает на полторы работах. Жизнь у нее не очень удалась, к сожалению. Но родню встретила, разместила у себя. Они живут месяц, два, три, четыре. Никто (родители и двое уже достаточно взрослых детей) палец о палец не ударяет. Знакомая однажды говорит брату, - может ты все-таки оторвешь сраку от дивана? Может попробуешь как-то устраиваться в новой жизни?
Так он ей ответил, - я тебе никогда этих слов не прощу! (((
От такие б.ять беженцы. Я б не знал, то сказал бы, " наверное, дамбаское лайно", так они с Черновцов.
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26.08.2023 22:27 Ответить
Гнати нахер їх тоді, якщо їх влаштовує сидіти на шиї у жінки і не робити нічого то на вільні хліба хай валять.Хай спробує прогодувати себе сам а ні так їдь додому.
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26.08.2023 22:43 Ответить
I agree with you. Our guys in the United States - it's typical Homo Soveticus
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27.08.2023 09:46 Ответить
Это какие беженцы смогут добежать до Новой Зеландии разве что из Конче-Заспы?
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26.08.2023 20:48 Ответить
повинні будуть... пройти перевірку характеру Джерело: https://censor.net/ua/n3439807
**********
Ну шо за горе-перекладачі?! "Істінний арієц, характєр нордічєскій"...

character checks, - підтвердження особистості.

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26.08.2023 20:53 Ответить
куча молодих "біженців" позаводила блоги, де викладають відео своїх біженських мандрів по европі й не тільки.
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26.08.2023 20:54 Ответить
зараз багато хто думає куди виїхати, де залишитися, які де умови і так далі,ось ці і знімають актуальні на данний момент відео щоб набрати лайків і підписників,щоб ще щось і на цьому заробляти
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26.08.2023 20:58 Ответить
ага, в основі пошук найкращої для себе країни для свого майбутнього. ну і звичайно додатковий заробіток до соціалу сьогодні з тою ж перспективою в майбутньому
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26.08.2023 21:03 Ответить
подібні блоги з Канади та штатів я дивлюся давно. Цікава історія звичайних людей. А коменти під ними часто критикують викривлену чи прикрашену думку автора блогу. Ніколи не був за кордоном і перегляд подібних відео розповідей дає можливість оцінити якість життя в різних аспектах там і тут.
Для себе зробив висновок: якщо українська спільнота не позбавить можливостей бізнесменів-пройдисвітів отримувати владу через обдурювання наївного лохторату, то в нашої країни нема доброго майбутнього. Сам бізнес не завжди бачить наперед наслідки своїх потуг. Добре висловився один із таких недалеких: "нам нема коли вибудовувати стратегію. Ми звикли вирішувати проблеми у зв'язку з їх появою". Настільки тупе визнання своєї нікчемності могло прозвучати лише тому, що автор навіть не помічає тієї нікчемності. Але він - не один такий. Їх у великому бізнесі більшість.
Один перевів крадені гроші у країну, у якій з чужаками розправляються через правосуддя на раз. І тепер сидить сховавшись в нору і не відсвічує.
Інший замість організації спротиву агресії глузливо пропонував погудіть клаксонами. Втратив частину бізнесу на окупованих територіях. Запросто може втрати і тут через віськовий стан і націоналізацію. Особливо, якщо довести про зв'язок походження його капіталу з москвою.
Той же Вадатурський втратив життя не передбачивши реакцію своїх ворогів на його потуги спасти бізнес через блокаду всього дніпровського водного шляху транспортуванню зерна. Хоча міг би керувати бізнесом із-за кордону.
Іншим бізнесменам теж не завжди приходить істина. Це видно з того як вони підтримують тих чи інших політиків. Бо світогляд їх обмежений лише можливим гешефтом через використання бюджетних ресурсів. Що буде далі їх мало цікавить. І ось вже звучать тривоги з приводу нестачі трудових ресурсів через еміграцію з України. А ви пляті хоч щось зробили для втримання і розвитку тих ресурсів? Звертаються до самих примітивних шляхів вирішення проблеми. Не автоматизації і роботизації процесів. А просто до можливості ввезення якихось чужих для країни робочих рук для їх експлуатації. Але розумний на таке не клюне. Він поїде біженцем у ситу Європу і сидітиме там на субсидіях для його непомірної родини. Всіх же інтелектуалів, що здатні на інноваційний продукт, західний світ вимете звідціля наче пилососом. І ваш всраний бізнес нешановні олігархи скоро просто загнеться. І так буде до того часу коли ви перестанете думати лише про власні забаганки, а станете переживати за країну в цілому і за українців конкретно за кожного. Вам, придуркам, досталася чудова країна. Але вашими стараннями вона перетворюється в пустку.
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26.08.2023 23:42 Ответить
цензор, це одне з тих місць де немає сенсу про щось серйозно розмірковувати. тут швидко запустяться в роботу штатні "з наріду" коментатори-всезнайки, які або почнуть розвертати все в срач, або тлумачити, яка думка є абсолютно вірною. саме ті люди, які здатні аналізувати й робити висновки - завжди основна загроза любої нової-старої влади постсовка. саме вони не підуть вибирати кожний раз нових-старих. я не тільки погоджусь, але і впевнений, що основна маса "української спільноти" не позбавить можливостей місцевих пройдисвітів знову-знову і знову приходити до влади. і зараз складаються умови коли захід дійсно висмокче залишки найбільш активної, частини українців, що покладаються самі на себе й цим витягуючих самих себе з болота. жодній з українських влад вони не потрібні. вони сьогодні, це як селяни одноосібники часів колективізації, вирішують самі що повинні робити відповідно до своїх планів, а не планів партії. при любому розкладі, чужі робочі руки почнуть незабаром ввозиться в Україну. велика частина потенційно безкоштовної робочої сили покинула країну, а новий прошарок "гламурної еліти", що виник завдяки міжнародній допомозі, вже сьогодні потребує обслуговуючого персоналу, в квартирі прибрати, з дітьми побебісіттерить, продукти закупити та доставити,... доки нові світські бледі шопляться по шопах та віддтягуються в кафєшках. в принципі, це просте розширення світової тенденції, при підвищенні рівня життя корінного населення, функції обслуги переходять до дешевих іноземців. навіть тут, ті хто прийшли сюди до війни зривають день, наймаючи до себе жінок-біженців як прибиральниць, продавчинь на фломаркті,... здійсно Україна чудова, але правити собою і нею, завжди вибирають чергову сволоту, яка все більше перетворює все в пустку.
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27.08.2023 09:11 Ответить
Элла Либанова дала потрясающее интервью Портникову
Она говорит,что население Украины сократится до 30 миллионов
Советую посмотреть
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26.08.2023 21:00 Ответить
В Україні із зрадофілів мало хто читає історії інших країн соц табору. А дуже напрасно. Приміром, коли упала берлінська стіна, третина всіх жителів НДР переїхали у ФРН, коли польща, словакія, країни Балтії, болгарія, румунія приєдналися до ЄС більша половина всіх працездатних громадян цих краї виїхали на Захід. І при цьому у цих країнах не було воєн.
Деякі країни почали швидко економічно прогресувати і люди почали за 5-10 років масово поверталися. Однак Болгарія і Румунія так і залишилися у дупі.
Отже, процес депопуляції неминучий при вступі у ЄС, а в Україні ще й війна на додачу.
Реформи і інвестицій, в купі з перезавантаженням влади дадуть профіт у майбутньому. Однак якщо зепідр залишиться у владі ще на 5 років, Україну чекає найгірший сценарій
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26.08.2023 21:21 Ответить
Щось Ваші знання Історії та Математики кульгають. Б і Р до ЄС вступили пізніще, а половина... Тільки з німцями маєте рацію. Готуйтесь краще ...
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26.08.2023 21:53 Ответить
Я казав про тенденцію, а не про хронологію.
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26.08.2023 22:31 Ответить
Мадам, а кто така Элла Либанова и нах она нужна?
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26.08.2023 21:22 Ответить
Если 20 млн останется в ближайшие два-три года после войны - будет шикарно. Остальное неграми доберем, если получится.
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26.08.2023 21:52 Ответить
Еще никто не приехал
А в вашей реплике уже чувствуется расизм
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26.08.2023 22:01 Ответить
у Пакистані щось близько 200 мільйонів. Доберем пакистанцями - тут расизму вже нема?
чуствується їй...
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26.08.2023 23:46 Ответить
Якщо залишиться ця влада то незабаром усі притомні люди чухнуть...
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26.08.2023 21:13 Ответить
Для кріпаків закриті кордони. Куди тікати? Бидло, яке обрало клоуна має страждати.
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26.08.2023 21:23 Ответить
добре, війна скінчилася, уцілілі воїни і не воїни захочуть з'єднатися з сім'ями за кордоном. На переходах накопичяться юрби людей - як ти їх втримаєш? І західний світ прийме їх навіть попри насильницький прорив кордону. Бо свобода на заході - не пустий звук.
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26.08.2023 23:50 Ответить
Они этого и добиваются, им нужно не более 20 лямов и желательно сельского населения, а спецов завезут из Израиля и станет Украина "землей обетованной".
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26.08.2023 21:24 Ответить
Ага, а ті завезені із ісраеля спєци дозволять зеленим так себе обкрадати?
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26.08.2023 21:48 Ответить
В израиле наверное очередь из специалистов стоит, на самолет в Украину?
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26.08.2023 22:30 Ответить
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26.08.2023 22:35 Ответить
Да, а состав нашего правительства и ВР, ОП и тд и тп тому не подтверждение? Куда не плюнь - иерусалимский козак.
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26.08.2023 23:10 Ответить
Н.З хоче красти наших людей????
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26.08.2023 21:13 Ответить
Ага, під виглядом овець
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26.08.2023 21:36 Ответить
Конечно, насильно прям загоняет.
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26.08.2023 22:31 Ответить
тебе насильно загнали??? тому ти "герой"?
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27.08.2023 00:09 Ответить
Кому война, а кому вид на жительство, очень подозреваю, что любителям сериалов и шоу. А после войны, тем кому война, жить и восстанавливать страну, которую любители по приколу любезно предоставили русне для разрушений и грабежа.
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26.08.2023 21:27 Ответить
Україна зараз теж ЗЕландія !!
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26.08.2023 21:36 Ответить
Зелесуэлла
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26.08.2023 21:53 Ответить
А чи не задалеко вони забігли?

Довідка на проживання?

Тобто назад не збираються?

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26.08.2023 21:50 Ответить
Кто 5-7 лет прожил за кордоном, тот уже назад не возвращается. Исключения конечно бывают, но только исключения.
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26.08.2023 22:33 Ответить
Я скажу три роки це максимально коли ще людина розглядає можливість повернутися. Це десь 50/50 а після трьох років то вже 95/5 що не повернеться.Спочатку думаєш підзаробити і додому але з часом ти розумієш що вдома твоє коло друзів зменшується до ближніх родичів і можливо пару друзів.Потім люди розуміють що їм то і повертатися не хочеться в корупцію,погану екологію,низькі зарплати злі люди.
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26.08.2023 22:51 Ответить
У меня так примерно и было. А потом еще кума вытянул сюда, и все, как туман опустился.
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27.08.2023 00:14 Ответить
в британию особо хочется возвращаться) Где медицины нет от слова совсем и где медсестра недавно убила 7 новорожденных детей
И все наши бедолаги прутся в Украину на обследование и лечение.
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27.08.2023 01:15 Ответить
Ну з медициною правда,попадеш на лікквання коли вже зовсім погано тобі.Але зато все безкоштовно,для дітей краще їм попасти до лікаря легко.За смерті дітей таке є всюди тільки в Великобританії про це говорять а в Україні ні.
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27.08.2023 17:03 Ответить
До речі лікування раку безкоштовно, знаю чимало знайомих що вилікувалися.А в Україні це майже вирок.
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27.08.2023 17:04 Ответить
полная брехня.
Знакомая с абсолютно больным ребенком высидела в очереди 9 часов чтобы попасть к врачу! многие берут билеты и едут в польшу и болгарию, потому что проще все сделать там.
По раку - еще одна ложь. В Украине сейчас очень хорошее обеспечение по онкологии, и очень много препаратов идет абсолютно бесплатно.
И все-таки подавляющее большинство людей, не с онкологией, а со срочными, или хроническиим проблемами.
А вот таким в британии - приговор. Там хорошо жить только абсолютно здоровому.
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27.08.2023 20:21 Ответить
Не знаю як де було у вашої знайомої а у мене двоє малих дітей і я особисто знаю.Якщо з дітьми щось то до лікаря завжди попасти можна було.Я тут живу вже давно більше 10 років так що знаю, можливо десь де була ваша знайома було гірше.На рахунок безкоштовно в Україні смішно.Ми коли були в Україні і дитина приболіла до лікаря пішли нам список написали з 6-8 ліків і антибіотиків щоб самі купили нічогісінько абсолютно не було безкоштовно.А ще лікарка попросила їм на больнице дати грошей на мило,порошки для прання та рукавички бо їм держава не дають . Дали ще 200 гр.А ви кажете що безкоштовно лікування в Україні,смішно.До речі якщо тут дійсно щось невідкладне то роблять операції без черги а якщо можна почекати то чекають так таке є.Всі лікарні оснащені добре все абсолютно безкоштовно,три меню на вибір в лікарні.Жінка народжувала тут каже що меню м'ясо,риба,та вегетаріанське.Не кажіть що в Україні краще бо смішно.
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27.08.2023 20:56 Ответить
для тех кто в танке - я писал про бесплатное онкологическое лечение.
А про а/б - смешно, потому что в британии проще умереть, чем их получить. Всегда беру с собой свои с Украины.

Продукты там -цены безумные и редкое г*но. Есть невозможно. Все пластиковое, химическое. У меня началась дикая аллергия. Почитал состав - ужаснулся. Пришлось ходить в MS или вайтроуз. Что недешево.

И не говорите что там лучше, бо смішно. Я оттуда вернулся.
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27.08.2023 21:01 Ответить
Антибіотики виписують коли вони дійсно необхідні а не так як у нас в Україні постійно майже навіть якщо вони не потрібні.Ну на смак як вам подобається,є різні продукти на любий смак.І якість я знаю що нормальні бо тут стандарти якості.В Україні ж хто знає з чого їх роблять особливо молочні продукти.Сири,молоко,масло набагато краще ніж в Україні.Добре що поїхали а не мучаєте себе
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27.08.2023 22:46 Ответить
соглашусь только с молочкой
а про стандарты качества например мяса с сульфатами, нитритами, фосфатами и трипельфосфатами, которое дает пену на сковородке, как от стир.порошка, или весь хлеб с рапсом, пальмовым маслом и ГМО соей - ну удачи, если это "нормально" и по стандарту! слава Богу, у нас не так.
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28.08.2023 01:12 Ответить
Не все м'ясо, тільки те що термін реалізації до місяця там добавляють сіль і якісь ще добавки тому воно і піниться.Але якщо купувати просто м'ясо то воно таке ж як і звичайне просто охолоджують.Хліб також різний.Тут взагалі якщо помітили то купа продуктів різних категорій в ціні.Для тих хто рахує гроші щоб теж з городу не пухли.В кого є гроші купують більше якісні харчі.Як і всюди.
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28.08.2023 01:33 Ответить
просто мясо - 20 фунтов кг. И ни в чем себе не отказывайте)
Хлеба без пальмы, рапса и сои не нашел ни за какие деньги. Маякните магазин, где есть нормальный хлеб. Белый желательно. Радостно куплю)
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28.08.2023 01:38 Ответить
перевірку характеру?
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26.08.2023 21:50 Ответить
Як люди міняються. А колись же ж вони були бідною сволотою...
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26.08.2023 23:30 Ответить
Я у зв'язку з сімейними обставинами цікавлюся через інтернет умовами проживання наших людей в Канаді. І не все там так добре, і багато повертаються у Польщу, з якої виїхали раніше. У західному світі доволі багато своїх проблем, які правляча верхівка не хоче помічати або жаліє грошей на їх вирішення. Не вистачає лікарів. Аж оце збираються переглядати про визнання дипломів хай навіть через тестування знань європейських та постсовкових чи інших країн. Але ж проблема тягнеться досить давно. Тут у нас плакали про освіту за гроші. Знайомий оплатив медичну освіту свого сина у п'ятсот тисяч кілька років тому. Але якби ви взнали стільки подібна освіта коштує в Канаді, то у вас би й руки опустилися. І це при тому, що приватної медицини у Канаді немає. Тобто повернення затрат на навчання розтягнеться на десятки років. Те ж саме і з житлом ціни на яке роздуті не менше ніж в Києві. Безумці на вулицях, вільне куріння канабісу. Наркотики в школах. Чим це краще від України. Тільки тим, що війни немає.
У людини завжди має бути надія на краще життя попри погане зараз. Але якщо надії не видно, то сенс жити в такій країні втрачається. Шукайте тих, хто нас так ненавидить, що хоче позбавити нас тієї надії.
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27.08.2023 00:05 Ответить
поездят они по польшам с канадами, и потом дойдет, что в Украине не так все и плохо было
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27.08.2023 01:18 Ответить
А в Японии как?
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27.08.2023 17:00 Ответить
Біженці в Новій Зеландії!!
Та навіть щоб дістатись туди потрібна купа грошей. Правильно пишуть, що це просто транзит Конча-Заспа - Нова Зеландія.
Щодо "побігайців" взагалі - так, в 2022 році, коли карта наступу кацапів виглядала просто катастрофічно, в цьому був сенс, але зараз все по іншому.
Відсотків з 90 "типу біженців" ніяких підстав покидати країну і в той час не мали, а зараз і поготів.
Більшість просто скористалась нагодою "на шару", без формальностей залізти в годівничку.
Переважна більшість так званих біженців з України сповідують ті ж погляди що і сирійці, афганці і вихідці з Африки - дайте житло, жратву і гроші і не задавайте питань.
Пора вже гнати цих "страждальців" додому. Арбайтен потрібно і у війську служити.
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27.08.2023 06:17 Ответить
Українці в Новій Зеландії) - одна из этнических общин на территории Новой Зеландии. По данным переписи численность этнических украинцев в этой стране составляет 672 человека, кроме того еще 1350 человек указали Украину как страну рождения.

примерно 1510 человек, которым уже выдали специальные украинские визы. Примерно 720 из них приехали в Новую Зеландию из Украины с 15 марта 2022 года, 340 все еще находятся в стране.

Специальная украинская виза позволяет гражданам Украины, у которых есть близкие родственники с гражданством или видом на жительство Новой Зеландии, находиться в стране до двух лет.

Конча-Заспа ,ну-ну
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27.08.2023 08:00 Ответить
Арбайтен потрібно.....Безработица в Украине в 2023 году останется на уровне 26% - НБУ

.....Пора вже гнати цих "страждальців" додому....

Организация Объединенных Наций совместно с партнерами начала инициативу по сбору 268 млн долларов на поддержку Украины этой зимой.

ООН вместе с партнерами начали инициативу с призывом собрать 268 млн долларов, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы.
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27.08.2023 08:13 Ответить
 
 