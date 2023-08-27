В Украину вернули еще одного ребенка с оккупированных территорий, - Минреинтеграции
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Украине удалось вернуть 14-летнего ребенка с временно оккупированной территории Херсонской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
В сообщении отмечается: "В начале августа на горячую линию Минреинтеграции 15-48 обратилась женщина, сообщившая, что на временно оккупированной части Херсонщины проживает 14-летний мальчик Иван. После смерти бабушки, которая его опекала, его собирались оформить в детский дом на ВОТ.
Взять опеку над мальчиком вызвалась семья внутренне перемещенных лиц из ВОТ Херсонщины, проживающая сейчас в Киевской области. Они давно знали Ивана еще до переезда. Но самостоятельно забрать его из ВОТ не могли.
К делу подключились Минреинтеграции и "Українська мережа за права дитини". Весь процесс возвращения длился 22 дня. Сейчас мальчик находится среди своих и начинает новую страницу своей жизни.
Минреинтеграции благодарит всех, кто приобщился к этому делу. Особая благодарность - председателю правления "Української мережі за права дитини" Дарье Касьяновой. Благодаря совместным усилиям за три летних месяца этого года в рамках проекта "Шлях додому" удалось вернуть 26 детей.
Напоминаем: если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.
Также можно позвонить на горячую линию Национального информационного бюро 16-48".
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задовбали уже ці медійники і піарасти
по Азову ЩО ???
Через цю паскудь дитина позбулася домівки і потрапила до кацапів, тепер воно визволительниця.
Військова контррозвідка СБУ атакувала дронами аеродром у Курську, - джерела
КУРСЬК, НЕДІЛЯ 27 СЕРПНЯ 2023 15:31
контррозвідка СБУ атакувала дронами аеродром у Курську (facebook com SecurSerUkraine)
АВТОР: ДМИТРО ЛЕВИЦЬКИЙ, НАТАЛІЯ ЮРЧЕНКО
Військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.
Про це РБК-Україна розповіли джерела у Службі безпеки України.
Як повідомляють наші джерела, Курський аеродром вночі атакувала військова контррозвідка СБУ.
Відомо, що дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря".
Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією, тільки три з них були збиті ППО Росії.
"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - додали в СБУ.
Чергову "бавовну" успішно запалили військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.
Как вас тварей только земля носит? Брехливая зелесрань, будет вам по делам вашим как и рашистам