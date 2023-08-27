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В Украину вернули еще одного ребенка с оккупированных территорий, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дети,возвращение

Украине удалось вернуть 14-летнего ребенка с временно оккупированной территории Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

В сообщении отмечается: "В начале августа на горячую линию Минреинтеграции 15-48 обратилась женщина, сообщившая, что на временно оккупированной части Херсонщины проживает 14-летний мальчик Иван. После смерти бабушки, которая его опекала, его собирались оформить в детский дом на ВОТ.

Взять опеку над мальчиком вызвалась семья внутренне перемещенных лиц из ВОТ Херсонщины, проживающая сейчас в Киевской области. Они давно знали Ивана еще до переезда. Но самостоятельно забрать его из ВОТ не могли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из оккупированного Мариуполя удалось вывезти 17-летнего Владислава

К делу подключились Минреинтеграции и "Українська мережа за права дитини". Весь процесс возвращения длился 22 дня. Сейчас мальчик находится среди своих и начинает новую страницу своей жизни.

Минреинтеграции благодарит всех, кто приобщился к этому делу. Особая благодарность - председателю правления "Української мережі за права дитини" Дарье Касьяновой. Благодаря совместным усилиям за три летних месяца этого года в рамках проекта "Шлях додому" удалось вернуть 26 детей.

Напоминаем: если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.

Также можно позвонить на горячую линию Национального информационного бюро 16-48".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и ООН подписали превентивный план защиты прав детей в условиях российской агрессии, - Офис президента. ФОТО
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Топ комментарии
+16
бідна дитина. спочатку кацапня, а потім ще верещук
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27.08.2023 18:39
+15
Єрмак та ця скотина піаряться на визволених
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27.08.2023 18:40
+11
і вже верещучка своє табло поруч засвітила
задовбали уже ці медійники і піарасти
по Азову ЩО ???
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27.08.2023 18:42
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Не раніше травня, бо саме тоді була інагурація
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27.08.2023 19:11 Ответить
бідна дитина. спочатку кацапня, а потім ще верещук
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27.08.2023 18:39 Ответить
БЛИН, я на іі фейс дивитися не можу - 100 тисяч загиблих мариупільців - їй у в'язниці потрібно сидити за ті шатли
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27.08.2023 18:41 Ответить
Єрмак та ця скотина піаряться на визволених
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27.08.2023 18:40 Ответить
і вже верещучка своє табло поруч засвітила
задовбали уже ці медійники і піарасти
по Азову ЩО ???
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27.08.2023 18:42 Ответить
Краще б їй пику замилили!
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27.08.2023 18:53 Ответить
У неї на футболці не вистачає ще одного слова після лютий-треш...
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27.08.2023 18:49 Ответить
У цієї плісняви нічого людського немає.
Через цю паскудь дитина позбулася домівки і потрапила до кацапів, тепер воно визволительниця.
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27.08.2023 18:57 Ответить
Вибухи у Курську
Військова контррозвідка СБУ атакувала дронами аеродром у Курську, - джерела

КУРСЬК, НЕДІЛЯ 27 СЕРПНЯ 2023 15:31
контррозвідка СБУ атакувала дронами аеродром у Курську (facebook com SecurSerUkraine)

АВТОР: ДМИТРО ЛЕВИЦЬКИЙ, НАТАЛІЯ ЮРЧЕНКО

Військова контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському Курську в ніч на 27 серпня. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

Про це РБК-Україна розповіли джерела у Службі безпеки України.

Як повідомляють наші джерела, Курський аеродром вночі атакувала військова контррозвідка СБУ.

Відомо, що дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панциря".

Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей, за попередньою інформацією, тільки три з них були збиті ППО Росії.

"Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували як мінімум 13 вибухів, "бавовна" вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом", - додали в СБУ.

Чергову "бавовну" успішно запалили військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.
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27.08.2023 18:59 Ответить
Так, ні стида ні совісті у цієї мразоти.... Дітей жалко .... Знає потвора на чому піаритись..😡😡😡
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27.08.2023 19:15 Ответить
Завдяки цій мразоті верещук і ко ця дитина і опинилася в окупації 😡
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27.08.2023 19:32 Ответить
Не було б від зелєпадлюк , вересщсучек, дєрьмаків , було б у рази легше країні воювати з кацапами. А так доводиться на два фронти. Крадуть і зраджують,зраджують і крадуть, ще і піаряться на людському горі.
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27.08.2023 19:51 Ответить
попиарятсяи сдадут в детдом
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27.08.2023 19:54 Ответить
Спочатку ця "істота" розміновує Чонгар, що призводить до окупації і викрадення тисяч дітей, а потім піариться, що одну повернула....
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27.08.2023 20:09 Ответить
Радий за хлопчика. А мавпочка поруч най би вже сконала.
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27.08.2023 20:14 Ответить
А це правда, що у цієї суки чоловік в 2014 році майдан розганяв?
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27.08.2023 21:01 Ответить
Верещук сразу помогла рашистам на легке до Херсона дойти а теперь эта лицемерка рассказует о спасении детей из рашки.
Как вас тварей только земля носит? Брехливая зелесрань, будет вам по делам вашим как и рашистам
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27.08.2023 22:58 Ответить
Ну це верх цинізму, спочатку кинули цих дітей в окупації, а тепер героїчно їх повертають. Може треба було не кидати дітей !??
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28.08.2023 02:18 Ответить
 
 