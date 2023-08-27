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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Во временно оккупированном Крыму растет недовольство из-за принудительной мобилизации, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф, призов, оккупанты, мобилизация

Население временно оккупированного Крыма все более недовольно принудительной мобилизацией в российскую армию, несмотря на льготы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления. 

Как стало известно Центру Национального Сопротивления из собственных источников, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды российской армии. По результатам этого исследования оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства бюджета. Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроения местных", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму неизвестные ликвидировали 14 оккупантов прямо в казарме, - росСМИ
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Топ комментарии
+28
Российская национальная забава: "Возьми гражданство - отдай жизнь!"
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27.08.2023 20:01
+21
Их еще ждет романтический заплыв на историческую родину мимо развалин крымского моста.
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27.08.2023 20:03
+18
Ну шо, *******, вот вам и камушки с неба😂🤣😂
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27.08.2023 20:11
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Российская национальная забава: "Возьми гражданство - отдай жизнь!"
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27.08.2023 20:01 Ответить
"ані хатєлі руZZкій мір...."
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27.08.2023 20:36 Ответить
- Вас обманули. Вам дали гораздо лучший паспорт. Это шанхайский.
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27.08.2023 21:47 Ответить
Населення тимчасово окупованого Криму все більш незадоволене примусовою мобілізацією --- зате завдяки цьому Всьому!), зростає задоволення і радість ловців каміння з неба,,),
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27.08.2023 20:03 Ответить
Ви про це у тих ******* що танцювали спитайте,),
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27.08.2023 20:14 Ответить
Их еще ждет романтический заплыв на историческую родину мимо развалин крымского моста.
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27.08.2023 20:03 Ответить
если сейчас быстро продать свою недвижимость в Крыму, то денег пока еще должно хватить на покупку охотничьей заимки в окрестностях Мирюги, где нет военкомата.
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27.08.2023 20:05 Ответить
Ну шо, *******, вот вам и камушки с неба😂🤣😂
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27.08.2023 20:11 Ответить
Що, вже "незадоволені" не пам'ятають, як вони у 2014 на рефендумі з танцями поверталися у "матушку".

Так виконуйте своє бажання 2014 року, що хочите померти у рашки!
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27.08.2023 20:17 Ответить
в следующем году новые крымчане из елатьмы и прочей чухломы будут менять свои квартиры на шесть европалет и сотню пятилитровых пет-баклажек. Только такой капитал и плюс попутный ветер в сторону Тамани может спасти тех, кому не хватит места на кацапских корытах.
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27.08.2023 20:19 Ответить
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27.08.2023 20:22 Ответить
Все как на подбор - совковые отрыжки
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27.08.2023 20:36 Ответить
Так, фіноугри зайняли чужі землі , знищіли татарське царство.

І нехай пакують валізи, поки не пізно.
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27.08.2023 20:44 Ответить
"ані хатєлі руZZкій мір...."
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27.08.2023 20:38 Ответить
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28.08.2023 02:28 Ответить
А в чём заключается это "невдоволення"?
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27.08.2023 20:23 Ответить
А где хер старый-морячок?
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27.08.2023 20:24 Ответить
На концерті кабздоха. У першому ряду.
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27.08.2023 20:28 Ответить
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27.08.2023 23:55 Ответить
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28.08.2023 02:30 Ответить
Дивно.
До війни "на Украінє", тобто до захоплення території, знущань, пограбувань, ґвалтувань, вбивств старих і молодих, чоловіків і жінок, дітей і немовлят - ставлення вкрай позитивне.
А от до мобілізації - вкрай негативне.
Шизофренія якась.
Чи корпускулярно-хвильовий дуалізм?
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27.08.2023 20:26 Ответить
Може "когнітивний дисонанс"? Адже кацапи завжди хотіли мати торт і в той же час не мати, тобто з'їсти його.
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27.08.2023 20:48 Ответить
Вперед! За сраліна!
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27.08.2023 20:27 Ответить
Заголовок написаний так, ніби насильницька мобілізація в Криму не закінчена восени 2022 року, а триває досі. Текст же говорить просто про соціологічне дослідження
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27.08.2023 20:28 Ответить
Я не зрозумів що означає "примусова_мобілізація".

Всі, хто не добровольці, є мобілізовані.
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27.08.2023 20:28 Ответить
чим більше здохне на війні - тим менше потім виселяти примусово
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27.08.2023 20:46 Ответить
а в какой стране радость растет от принудительной мобилизации?
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27.08.2023 20:50 Ответить
Зачистка вати яка раділа "операції прикриття" на Донбасі.
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27.08.2023 20:53 Ответить
Особисто запитувала у сусідів по дачі,чи ходили вони на референдум, відповідали що так! Раділи що тепер вони в росії,а тепер чекають нас!
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27.08.2023 21:04 Ответить
Пора уже давно прекратить радоватся как в Чебоксарах какая то тётка девка принесла цветы к памятнику лесе Украинке, а её схватили. и в Крыму мобилизации не рады, так ясно, гляньте в окно своё, а там рады мобилизации? Кому это сегодня нужно? Страна окупирована на почти 25%, ввп упал, экономика в напряжении, оружия мало. Завтра осень, и собрались контратаковать по грязючке первой. Ох как удачно! И самолёты к весне. Как бы не к 1 апреля. Вот задача нам всем. её решать сегодня надо. И в Крыму и на донбалласте уже совсем иные люди за 10 лет стали. Уже первокласники 13 года окончили школу. Выпускники 14, 15,16, 17гг закончили вузы и прочие пту. И многие учились в РФ. и в армии отслужили итд и тп. Думаем и быстрее.
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27.08.2023 22:20 Ответить
Те саме чекає всіх хто за "раzzєю". Москалі просто так нічого не роблять. Не відомо чи " чіпси" протримаються ще з півроку, ***** вже хоче другого фронту. Калгазник викручується як може щоб не воювати, "польские леапарди у граници" якраз під цю тему
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27.08.2023 22:21 Ответить

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27.08.2023 23:59 Ответить
 
 