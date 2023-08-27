Во временно оккупированном Крыму растет недовольство из-за принудительной мобилизации, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Население временно оккупированного Крыма все более недовольно принудительной мобилизацией в российскую армию, несмотря на льготы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как стало известно Центру Национального Сопротивления из собственных источников, оккупационная администрация Крыма провела закрытое социологическое исследование, которое показало крайне негативное отношение местных жителей к мобилизации в ряды российской армии. По результатам этого исследования оккупанты решили предложить мобилизованным больше льгот, на которые выделяются средства бюджета. Однако увеличение финансовой мотивации все равно не может повлиять на настроения местных", - говорится в сообщении.
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+28 Яр Холодний
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Так виконуйте своє бажання 2014 року, що хочите померти у рашки!
І нехай пакують валізи, поки не пізно.
До війни "на Украінє", тобто до захоплення території, знущань, пограбувань, ґвалтувань, вбивств старих і молодих, чоловіків і жінок, дітей і немовлят - ставлення вкрай позитивне.
А от до мобілізації - вкрай негативне.
Шизофренія якась.
Чи корпускулярно-хвильовий дуалізм?
Крымнаш» и «победобесие»: в храме Вооруженных сил России мозаикой выложат портреты Сталина,
Всі, хто не добровольці, є мобілізовані.