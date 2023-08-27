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Школьники могут изучать украинские предметы за границей, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

школа

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину многие украинские школьники были вынуждены уехать за границу. Однако, независимо от местонахождения, дети все же могут изучать украинские предметы в онлайн формате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Министерства образования и науки Украины.

Проект "Залишаємось з Україною" начинает регистрацию на онлайн-занятия для школьников 5-11 классов, которые в следующем учебном году планируют находиться за границей. Цель проекта – сохранить связь детей с Украиной и ее системой образования. За прошлый учебный год занятия уже охватили около 1 320 детей в более чем 20 странах.

На курсе учащиеся смогут бесплатно изучать:

  • украинский язык;
  • украинскую литературу;
  • историю Украины.

"Этих предметов нет в зарубежных школах, но они чрезвычайно важны для украинских школьников. Чтобы не забывать родной язык, осознавать себя частью украинского общества, развивать мировоззрение", - объяснили в министерстве.

Занятия на курсе проходят так, чтобы учащимся было удобно совмещать их с обучением в школе за границей: вечером в будни или выходные. Дети получают незначительное количество домашних заданий и обратную связь от учителя.

Чтобы присоединиться к курсу, зарегистрируйте ребенка по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минная безопасность станет обязательным дополнением в украинских школах, - Минобразования
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Топ комментарии
+11
Лєнка і Сцаньок - йдут на юх! Уроки потрібні Сашку та Оленці.
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27.08.2023 20:39
+8
Добрий вечір, адекватні українці. Вибачте,що не по темі, але виникло таке питання, хочеться подискутувати- як ви вважаєте,за яких умов бункерне х.йло може злити компромат на янелоха боневтіковича ? Бо те зебидло ,з яким я вимушений інколи знаходитися в одному просторі - мені здається,я скоро почну п.здити ногами
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27.08.2023 20:28
+8
Вони лишаться українцями,якщо знатимуть мову та історію своєї Батьківщини.
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27.08.2023 20:29
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Правила форума Совет форумчан
Для чого це їм? Вони ж не повернуться.
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27.08.2023 20:25 Ответить
Вони лишаться українцями,якщо знатимуть мову та історію своєї Батьківщини.
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27.08.2023 20:29 Ответить
Ви впевнені, що умовні Лєнка чи Саньок з Харкова, які все життя апщалісь па-рускі, будуть за кордоном вчити історію України?
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27.08.2023 20:33 Ответить
Лєнка і Сцаньок - йдут на юх! Уроки потрібні Сашку та Оленці.
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27.08.2023 20:39 Ответить
Як одне відноситься до іншого? Наприклад я все життя спілкувався на кацапській, живу за кордоном і разом з тим не думаю, шо ви зможете обскакати мене по історії України (дуже любив цей предмет в школі і займав місця на олімпіадах).
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27.08.2023 20:41 Ответить
Ви просто молодець. Будете здаля за Україною тужити. Зараз це модно.
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27.08.2023 21:50 Ответить
А ви будете мені заздрити. Тільки не подавати виду
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27.08.2023 22:26 Ответить
Все учили онлайн и дети из семей, и из детдомов.
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27.08.2023 20:42 Ответить
А тебе завтра уб'ють
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27.08.2023 20:30 Ответить
Знову в таку спеку не закушуєш?
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27.08.2023 20:34 Ответить
Сходи у церкву і покайся за свої гріхи. Поки не пізно.
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27.08.2023 20:42 Ответить
Дякую за пораду, ребе. )))
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27.08.2023 21:21 Ответить
Ничего подобного! Неделю назад от нас выехали 12 детей из детдома причем всех их спрашивали в суде - "Хотят ли они вернуться или остаться?" Все заявили, что хотят назад в Украину, хотя прожили здесь по полтора года и практически выучили язык, и все учились онлайн со своими учителями из детдома. Сейчас уезжают еще два семейных детдома по восемь человек с приемными матерями. А из семей у нас осталась только одна из пяти. И то только по тому, что мать хочет вылечить ребенка.
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27.08.2023 20:40 Ответить
З п'яти-шести мільйонів біженців, що виїхали, який процент дітей з дитбудинків? Отож бо.
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27.08.2023 21:27 Ответить
Я написал и про семьи, процент посчитаете, мадам или вам помочь?
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27.08.2023 21:32 Ответить
Звісно, ви маєте право на свою точку зору, якою б вона не була, але переважна більшість виїхавших вже не повернуться. Люди вчать мову, асимілюються, шукають роботу, влаштовують дітей до шкіл, - починають заново жити.
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27.08.2023 21:38 Ответить
Точка зору - это у вас, а у меня полуторалетний опыт общения с беженцами в Италии. Это вы, мадам, по себе всех меряете .
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27.08.2023 23:37 Ответить
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27.08.2023 20:27 Ответить
Добрий вечір, адекватні українці. Вибачте,що не по темі, але виникло таке питання, хочеться подискутувати- як ви вважаєте,за яких умов бункерне х.йло може злити компромат на янелоха боневтіковича ? Бо те зебидло ,з яким я вимушений інколи знаходитися в одному просторі - мені здається,я скоро почну п.здити ногами
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27.08.2023 20:28 Ответить
Пийте Валер'янку
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27.08.2023 20:30 Ответить
Моя особиста думка,я її вже тут висловлював,що щось подібне може статися,за умов що Україна почне розбудовувати власну далекобійну зброю,яка як мінімум може призвести до закриття повітряного простіра над Москвою.
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27.08.2023 20:32 Ответить
Пишіть будьласка ***** з великої букви. Поперше - це президент хоч і ворожої, але держави. По друге - простих ****** багато, а це ***** одне в своєму роді і це треба відокремлювати.
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27.08.2023 20:34 Ответить
х-лО
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27.08.2023 21:35 Ответить
Ну недавно дубінського попросили розказати частину правди, і що? Ну викладе ***** компромат, і що? Стадо не повірить фактам
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27.08.2023 20:37 Ответить
тут ще є проблема, а як перевірити - факти це чи ФСБ розхитує човен?
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27.08.2023 20:38 Ответить
Ось саме так і будуть виправдовувати зелю
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27.08.2023 20:39 Ответить
Ой, навіть не сумніваюся, що квартальна бригада знайде 100500 відмазок. Дотого ж зелена братія це вже як секта. Дуже багато, хто зрозумів, шо обісралися, але не хочуть це визнавати і роблять вигляд, шо не обісралися.
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27.08.2023 20:44 Ответить
Ну якщо нарколига по мацковським генделикам - під питанням, то в Омані ж патрушев 100% за яйця зельця міцненько взяв і само собою зафіксував
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27.08.2023 20:52 Ответить
Я не збираюсь виправдовувати Ішака. То було суто технічне питання. Зєльц і без Оманів на три пожиттєвих заробив (ІМХО).
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27.08.2023 20:55 Ответить
100%
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27.08.2023 20:59 Ответить
Можливо я і наївний, але ,с...ка,як же можна бути таким сліпим бидлом як та секта боневтіка (
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27.08.2023 20:40 Ответить
Всі все бачать, крім самих упоротих. Просто людей влаштовує все.
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27.08.2023 20:42 Ответить
Сумніваюся, що влаштовує, але по суті виборці Зеленського самі себе загнали у пастку, а заразом і всю країну. Що реально зараз всі незадоволені можуть зробити? Страйки, мітинги, а тепер ще й вибори заборонені. Військові не мають права по законодавству втручатися у політику, а з початком широкомасштабного вторгнення цивільні по факту теж. Залишається лише, якщо ще є сили та можливість, наприклад, якщо ти жінка і ще маєш сили на старт в чужій країні, покинути державу, бо тут толку ще довго не буде.
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27.08.2023 21:08 Ответить
А я ще й мешканець Донеччини,до всього цього (вільної частини звісно) , тут взагалі змішалися і люди і коні і повний сюр - відверта вата , какаяразніцалішбинєстрєлялі,тупе "патріотичне" зе-бидло і невеликий відсоток адекватних українців,які в а.уї від усієї цієї картини) в 14році п.здили сепарів ,зараз ще й секта боневтіка додалася 🤦‍♂️ ЗОМБІЛЕНД
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27.08.2023 21:59 Ответить
Зараз кругом таке. У нас на Вінниччині купа переселенців, але, на мій погляд, якраз серед переселенців зелю найбільше й не підтримують. Коли людина змушена кинути все і микатися по чужині якось важко сприймати як героя і рятівника країни особу, що запевняла, що нападу не буде, будуть шашлики, тринькала гроші на дороги, замість того, щоб будувати укріплення,проводила якісь безглузді ініціативи типа мільярда дерев, є-бабусі, тисяча за ковід-щеплення, одним словом, витрачала гроші куди завгодно, окрім того, що реально треба. Його помилки і прорахунки їм занадто багато коштували, щоб молитися на найвеличнішого. Тим більше, відверто кажучи, велика частина їх була проросійсько налаштована і голосували вони за його в розрахунку на мир, а тут такий облом. Любов до Росії у них зменшилася, але до Зеленського не добавилася. По великому рахунку, нормальний би політик робив все можливе, аби не допустити війни, лавірував, робив оборонку, даючи зрозуміти, що агрегору ця війна дорого обійдеться,тому краще у неї не лізти. А зараз по суті втягнуті у виснажливу знекровлюючу війну з туманними перспективами і туманними строками її завершення. Плюс повністю залежні від західної допомоги, а значить, не вільні у своїх діях. Це якщо чесно дивитися фактам в очі, а не ховати голову в пісок під заспокійливими ура-патріотичними гаслами єдиного марафону.
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27.08.2023 22:27 Ответить
тю, 73% взагалі ні в чому не розбіраються. вони підтримую за правилом "хочу - він не зробив - не підтримую". а коли в них є сила вислухати пояснення, чого так і що це не від президента залежить, то не усі окучують. так що свідомий вибір спроможні зробити дуже невелика кількість населення
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28.08.2023 02:27 Ответить
Поки оточення зепідра складається із кацапської агентури (татаров, дєрьмак, гетьманцев, ********), то йому немає чого турбуватися зливом компромату гебнею. Думаю, перед виборами, американці підкинуть якусь "оманську полуничку" українським змі, тоді свинарчуки порошенка будуть дрібницею. Однак це буде скоріш після війни.
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27.08.2023 20:39 Ответить
Дуже хочеться вірити, що у Заходу щось є на блазня
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27.08.2023 20:42 Ответить
Навіть, якщо є, не будуть його зливати, маріонетку, яку можна легко смикати за мотузки, нав'язуючи свою волю, вигідніша, аніж відносно незалежний політик. І занадто багато вже вкладено в його розкрутку ( всякі там нагороди тощо), щоб отак визнати перед виборцями, що ти лох. Короче, буде другий Нельсон Мандела.
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27.08.2023 21:18 Ответить
Хіба що політична еліта поміняється, тоді може щось зміниться. Зеленський зі своєю шоблою підтримував у передвиборчій гонці Трампа, відкрив кримінальні справи на сина Байдена, і що з того? Все одно тому доводиться робити хорошу мину при поганій грі, тобто терпіти його, зустрічатися, тиснути руку тощо.
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27.08.2023 21:22 Ответить
І ще, додам, якщо здраво розсудити, що дасть розголошення інформації, що Зеленський, наприклад, співпрацює з кацапнею та має в своєму оточенні її агентів впливу? Який ефект це викличе серед решти партнерів? Лише недовіру до держави Україна, де політичне керівництво вкрай мутне і може злити технічні наробки ворогу, та думки : "хай вони там самі розбираються, якщо кацапську наволоч обрали під час війни під девізом "какая разница". Тобто по суті це призведе до зменшення бажання допомоги Україні і здачу її кацапні.
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28.08.2023 10:38 Ответить
Не знаю, мені здається,що захід вже давно все знає і підтримка ,звісно, в супереч зе гнидам
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28.08.2023 11:02 Ответить
Цілком можливо, але широкому загалу це розголошуватися не буде. Надії на військову хунту теж мало, це великий ризик (згадайте долю військових, очоливших заколот проти Ердогана + це дає можливість кацапії спекулювати на тому, що влада в Україні недемократична, захоплена військовим шляхом тощо. Як би там не було, Зеленський все ж таки законно обраний президент з підтримкою на попередніх виборах аж у 73 відсотки.Так що доводиться працювати з тим, що є, пробувати перевербувати на свою сторону, або в разі небажання співпрацювати дозовано зменшувати його популярність, наголошувати на необхідності проведення виборів тощо. ІМХО, звичайно. Тут хоча б його монобільшісті в парламенті спекатися, бо короля, як відомо, робить свита.
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28.08.2023 11:28 Ответить
Пам'ятаю, що Байдена вже якось казав, щось на зразок, які можуть бути до нас претензії, якщо ми попереджали за півроку Київ про напад, але вони не взяли це до уваги, чи щось таке, дослівно не пам'ятаю, але натяк зрозумілий. Втім,щоб прямо звинувачувати Зе у держзраді та співпраці з кацами,то до цього, думаю, не дійде,бо дуже багато представників нинішньої політичної еліти купи країн будуть виглядати, як дурні, враховуючи, що того вже нагородили майже всіма вищими державними нагородами, якими лише можна. Залишилося ще зробити Зе кавалером ордену підв'язки та й все.
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28.08.2023 11:41 Ответить
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27.08.2023 20:33 Ответить
День народження Івана Франко , якого діти мають вивчати . Да і владі не завадило б читати
Ірина Фаріон Знаменний, історичний день - уродини в Івана Франка - творця покоління Січових Стрільців, діти яких стали Воїнами УПА, а внуки - Воїнами ЗСУ. Його "Не пора @₴скалеви й ляхови служить....." датоване 1880 роком. Маса служила, одиниці воювали. Сьогодні рабство найгірших найкращі змивають кров'ю на полі бою. Мова в трактуванні Франка як основа нації та знаряддя її творення.
Будьмо гідні своїх велетнів.
Такі приходять раз на століття
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27.08.2023 20:36 Ответить
Українською у родовому відмінку Івана ФранкА, а не ФранкО.
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27.08.2023 20:50 Ответить
Дякую Так, я потім побачила цю помилку, но вже було піздно
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27.08.2023 20:57 Ответить
Ну піздно то піздно ))). Шкода, що Цензор не залишає хоч хвилини на редагування.
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27.08.2023 21:02 Ответить
Ему просто в падло чуток поработать над сайтом
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27.08.2023 21:43 Ответить
Вагон і маленький возик онлайн шкіл. В тій же Оптимі за мізерні гроші (в порівнянні з цінами в НЛ) можна здобувати офіційно освіту з атестатом, табелями і таким іншим. Тож було б бажання...
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27.08.2023 20:37 Ответить
подвійне навантаження на дитину. окрім того в українських підручниках доху я середньовічної куйні як і у головах тьоток у педкоронах.
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28.08.2023 02:22 Ответить
чуть не прочитав
"Школярі можуть вивчати українські предмети за кордоном, - Московіти"
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27.08.2023 20:46 Ответить
Міністерство освіти далеко від розуміння освіти українських дітей
«Цих предметів немає у закордонних школах, Джерело: https://censor.net/ua/n3439912»
Проблема у тому, що У ЕС переїхали діти різного віку. Коли це дошколята чі школяри 1-2 класу- проблем з адаптацією не виникае
ПРОБЛЕМИ У ШКОЛЯРІВ ПОЧИНАЮТЬСЯ десь після 3 класу , коли ускладняеттся математика . І вновь приїхавши школяри ще не знають досить добре мову,
і ось цим школярам стае тяжко розумити такі предмети як математика , фізика, хімія. ТУТ БЕЗ РЕПЕТИТОРОВ на украінськой мові діти предмети не тягнуть і тому получають досі однобоку освіту.
ТОМУ математика, фізика і хімія їм потрібни обов'язково , якщо Україна хоче мати освічену націю.
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27.08.2023 20:55 Ответить
ПРОБЛЕМИ У ШКОЛЯРІВ ПОЧИНАЮТЬСЯ десь після 3 класу , коли ускладняеттся математика . І вновь приїхавши школяри ще не знають досить добре мову,
---------------------------------------------------------------------------
Мадам, говорите определеннее - кто куда приезжает и какого языка не знает?
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27.08.2023 21:48 Ответить
Боюсь, що якщо хтось осмілиться озвучити скільки дітей виїхало за кордон, а скільки з них зареєстровані на оці онлайн-заняття, то для багатьох це буде шоком. Але нам цього не скажуть, будуть і далі годувати казками про повернення мільйонів назад.
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27.08.2023 21:36 Ответить
а що воно дасть окрім шоку у таких як ти переляканих?
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28.08.2023 02:15 Ответить
Багатьом варто зняти рожеві окуляри і побачити, що є біженці, які навіть за кордоном залишаються українцями, і бажають того ж своїм дітям. А є ті, хто в обгажених штанах чкурнув подалі від війни, наприклад в Німеччину, і хоче, щоб їх діти не були українцями.
Варто вже почати розуміти, що не всі хто виїхали є українцями, багато добровільно обрали собі долю людини без історії, без народу, без Батьківщини. Втім ти і так це знаєш, все таки це твій вибір - бути такою людиною.
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28.08.2023 09:05 Ответить
"ті, хто не хочуть", часто взагалі думати не вміють, не те що про те, чи бути дітям українцями
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28.08.2023 09:24 Ответить
Українські реалії: президент не може бути клоуном, а клоун не може бути президентом!
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27.08.2023 21:41 Ответить
у тебе застаріла мантра.
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28.08.2023 02:16 Ответить
Мало хто з біженців повернеться в Україну, обживуться в умовах мінімальної корупції, вищими ЗП і більшими можливостями то на-біса їм їхати в ці злидні в розруху та багато в кого в Україні немає куди повертатись.Люба мати хоче щоб її діти жили заможно і в цивілізованій країні без корупцвї, понтів, інфляції і злиденної ЗП.
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28.08.2023 02:03 Ответить
ой не кажи, є доволі тупі люди, яким далі, як розставляти товар на полички, іншого не світить. а в них перспективи в Україні вищі. навіть по причини того, що вони жили якийсь час за кордоном, вони будуть громко орать повчаючи тих, хто нікуди не виїзжав. і в них є шанс, як у тих, хто був ніхто, стати кимось. особливо у совкових вчилок, які маючи диплом вищої освіти, не можуть вивчити мову країни прибування, а бажання статусності не дасть їм розставляти баночки в магазині.
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28.08.2023 02:20 Ответить
кожен рік німецька школа присилає листа, запитуючи, чи буде дитина ходити на урок рідної мови у своїй школі. Уроки організовують посольства. так ось польська, сербська і т.д. є. а ось української немає.
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28.08.2023 02:14 Ответить
лінк на реєстрацію не фуриче.
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28.08.2023 02:36 Ответить
 
 