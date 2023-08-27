Школьники могут изучать украинские предметы за границей, - Минобразования
Новости Цензор.НЕТ Общество
В связи с полномасштабным вторжением России в Украину многие украинские школьники были вынуждены уехать за границу. Однако, независимо от местонахождения, дети все же могут изучать украинские предметы в онлайн формате.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Министерства образования и науки Украины.
Проект "Залишаємось з Україною" начинает регистрацию на онлайн-занятия для школьников 5-11 классов, которые в следующем учебном году планируют находиться за границей. Цель проекта – сохранить связь детей с Украиной и ее системой образования. За прошлый учебный год занятия уже охватили около 1 320 детей в более чем 20 странах.
На курсе учащиеся смогут бесплатно изучать:
- украинский язык;
- украинскую литературу;
- историю Украины.
"Этих предметов нет в зарубежных школах, но они чрезвычайно важны для украинских школьников. Чтобы не забывать родной язык, осознавать себя частью украинского общества, развивать мировоззрение", - объяснили в министерстве.
Занятия на курсе проходят так, чтобы учащимся было удобно совмещать их с обучением в школе за границей: вечером в будни или выходные. Дети получают незначительное количество домашних заданий и обратную связь от учителя.
Чтобы присоединиться к курсу, зарегистрируйте ребенка по ссылке.
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Ірина Фаріон Знаменний, історичний день - уродини в Івана Франка - творця покоління Січових Стрільців, діти яких стали Воїнами УПА, а внуки - Воїнами ЗСУ. Його "Не пора @₴скалеви й ляхови служить....." датоване 1880 роком. Маса служила, одиниці воювали. Сьогодні рабство найгірших найкращі змивають кров'ю на полі бою. Мова в трактуванні Франка як основа нації та знаряддя її творення.
Будьмо гідні своїх велетнів.
Такі приходять раз на століття
"Школярі можуть вивчати українські предмети за кордоном, - Московіти"
«Цих предметів немає у закордонних школах, Джерело: https://censor.net/ua/n3439912»
Проблема у тому, що У ЕС переїхали діти різного віку. Коли це дошколята чі школяри 1-2 класу- проблем з адаптацією не виникае
ПРОБЛЕМИ У ШКОЛЯРІВ ПОЧИНАЮТЬСЯ десь після 3 класу , коли ускладняеттся математика . І вновь приїхавши школяри ще не знають досить добре мову,
і ось цим школярам стае тяжко розумити такі предмети як математика , фізика, хімія. ТУТ БЕЗ РЕПЕТИТОРОВ на украінськой мові діти предмети не тягнуть і тому получають досі однобоку освіту.
ТОМУ математика, фізика і хімія їм потрібни обов'язково , якщо Україна хоче мати освічену націю.
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Мадам, говорите определеннее - кто куда приезжает и какого языка не знает?
Варто вже почати розуміти, що не всі хто виїхали є українцями, багато добровільно обрали собі долю людини без історії, без народу, без Батьківщини. Втім ти і так це знаєш, все таки це твій вибір - бути такою людиною.