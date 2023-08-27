Школьники могут изучать украинские предметы за границей, - Минобразования

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину многие украинские школьники были вынуждены уехать за границу. Однако, независимо от местонахождения, дети все же могут изучать украинские предметы в онлайн формате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Министерства образования и науки Украины.

Проект "Залишаємось з Україною" начинает регистрацию на онлайн-занятия для школьников 5-11 классов, которые в следующем учебном году планируют находиться за границей. Цель проекта – сохранить связь детей с Украиной и ее системой образования. За прошлый учебный год занятия уже охватили около 1 320 детей в более чем 20 странах.

На курсе учащиеся смогут бесплатно изучать:

украинский язык;

украинскую литературу;

историю Украины.

"Этих предметов нет в зарубежных школах, но они чрезвычайно важны для украинских школьников. Чтобы не забывать родной язык, осознавать себя частью украинского общества, развивать мировоззрение", - объяснили в министерстве.

Занятия на курсе проходят так, чтобы учащимся было удобно совмещать их с обучением в школе за границей: вечером в будни или выходные. Дети получают незначительное количество домашних заданий и обратную связь от учителя.

Чтобы присоединиться к курсу, зарегистрируйте ребенка по ссылке.

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