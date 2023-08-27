Нам нужно научиться жить, как Израиль, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что людям в Украине нужно научиться жить в условиях противостояния
"Украине нужно знать, что в тот или иной момент она может остаться одна, в тот или иной момент может какой-то партнер отколоться из-за каких-то внутренних процессов или внутренней политики, или даже из-за выборов", - сказал он в интервью Натальи Мосейчук, опубликованном на ее ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Но нам нужно научиться с этим жить, просто научиться. Израиль воюет, мы готовы воевать в долгую, не теряя людей, минимизировать жертвы как, например, в Израиле", - сказал он.
Отвечая на вопрос, может ли война перейти на территорию России, Зеленский сказал: "Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся одни".
Пожалуйста, подождите...
З іншої сторони, якщо народ нарешті перестане бути "мудним нарідом" і навчиться жити, як в Ізраїлі, вся ваша зрадницька шобла буде розстріляна на місці, за держзраду.
Там маленька територія, досить не багато людей (начебто).
Це і для вас (як поганих менеджерів) велика ВЕЛИКА проблема.
Схоже що план над зменшенням населення в же існує?! А далі Київської області бінокль не показує? Тримайтесь самі.
Можуть тільки замість мерів військові адміністрації робити.
І взагалі, звідки нашій владі знати устрій країни?
Якщо вони ледве дипломатію там держать.
Навіть хасидів не можуть зрозуміти.
Може б тоді б у нас з'явився шанс перемогти і побудувати справжню українську державу?
Але чи була в Ізраїлі заборона на виїзд чоловіків? Чи є зараз? Чи може в Ізраїль навпаки всі хотіли емігрувати? Треба працювати, а не говорити про навчитись жити як Ізраїль!
Треба працювати щоб Зробити так щоб українці не хотіли виїхати з України навіть якщо б заборони не було. Щоб в українців було безліч мотивацій залишитись в Україні. Щоб українці були прив'язані до України не заборонами, а мотиваціями та цінними тягарями які з собою ніяк не забрати. Щоб ці мотивації були такими крутими щоб навіть іноземці хотіли б емігрувати в України, послужити пару років та залишитись жити.
Поэтому, Израиль всегда побеждал в этих войнах...
А вы знаете почему в Одессе есть Еврейская улица, есть Еврейская больница, есть Евркйское кладбище, а вот Еврейского роддома нет? - Нет, не знаю, а почему так? - А потому что в Одессе евреями не рождаются. Ими становятся!
Який блекаут?