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Нам нужно научиться жить, как Израиль, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что людям в Украине нужно научиться жить в условиях противостояния

"Украине нужно знать, что в тот или иной момент она может остаться одна, в тот или иной момент может какой-то партнер отколоться из-за каких-то внутренних процессов или внутренней политики, или даже из-за выборов", - сказал он в интервью Натальи Мосейчук, опубликованном на ее ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Но нам нужно научиться с этим жить, просто научиться. Израиль воюет, мы готовы воевать в долгую, не теряя людей, минимизировать жертвы как, например, в Израиле", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли война перейти на территорию России, Зеленский сказал: "Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся одни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о приостановлении безвизового режима с Израилем будет принято в ближайшие дни, - посол Корнийчук
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Топ комментарии
+61
Взагалі то це доволі дивно читати... А як же шашлики, розмінування, відведення сторін та черговий бидлосеріал?
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27.08.2023 20:52
+47
Не хочу жити, як в Ізраїлі. Хочу, щоб Україна вступила до НАТО, та забула рашку, як страшний сон!
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27.08.2023 20:53
+42
Заглянуть в глаза, дагаваріцца пасрєдінє... а також асфальт, лижі, шашлики, Оман...?
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27.08.2023 20:52
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Поэтому маму с папой заранее туда отправил, опыт перенимать?
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27.08.2023 23:23 Ответить
А в Ізраїлі теж МО обкрадає армію, а усілякі гєтьманцеві добивають економіку і народ? В Ізраїлі теж президент - сраний ухилянт-клоун, який називає країну порноактрисою? В Ізраїлі теж не працює ВПК, а мільони вкатуються в асфальт? Ні? То яке моральне право ти, глиста зелена, маєш вимагати у народа, щоб він навчився жити "як в Ізраілі"?

З іншої сторони, якщо народ нарешті перестане бути "мудним нарідом" і навчиться жити, як в Ізраїлі, вся ваша зрадницька шобла буде розстріляна на місці, за держзраду.
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27.08.2023 23:29 Ответить
Люто плюсую! Аплодую стоячи.
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28.08.2023 07:18 Ответить
Не можу зрозуміти яким чином нам пропонують бути як Ізраїль?
Там маленька територія, досить не багато людей (начебто).
Це і для вас (як поганих менеджерів) велика ВЕЛИКА проблема.
Схоже що план над зменшенням населення в же існує?! А далі Київської області бінокль не показує? Тримайтесь самі.
Можуть тільки замість мерів військові адміністрації робити.
І взагалі, звідки нашій владі знати устрій країни?
Якщо вони ледве дипломатію там держать.
Навіть хасидів не можуть зрозуміти.
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27.08.2023 23:31 Ответить
Короче почитал коменты и смотрю ничего хорошего нас не ждет в будущем. Израиль ? Ну пздц приехали. После таких интервью потенциальные новые беженцы напряглись.
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27.08.2023 23:54 Ответить
А чого б тобі самому разом із усією шаблою, що так ******** робити Хуцпа, не чкурнути до Ізраїлю і Ніколи не повертатися до України?
Може б тоді б у нас з'явився шанс перемогти і побудувати справжню українську державу?
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27.08.2023 23:55 Ответить
в багатьох не вистачає знань, як працює система радників, державні служби, агенції в демократичних країнах. Ви - умовний Трамп, Десантіс, Зєленський, т.т.і вам щось хочеться, але не можна - ви ж не цар. Поступово вода точить камінь, чи що воно таке було спочатку)
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28.08.2023 00:17 Ответить
Все звичайно супер.

Але чи була в Ізраїлі заборона на виїзд чоловіків? Чи є зараз? Чи може в Ізраїль навпаки всі хотіли емігрувати? Треба працювати, а не говорити про навчитись жити як Ізраїль!

Треба працювати щоб Зробити так щоб українці не хотіли виїхати з України навіть якщо б заборони не було. Щоб в українців було безліч мотивацій залишитись в Україні. Щоб українці були прив'язані до України не заборонами, а мотиваціями та цінними тягарями які з собою ніяк не забрати. Щоб ці мотивації були такими крутими щоб навіть іноземці хотіли б емігрувати в України, послужити пару років та залишитись жити.
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28.08.2023 00:18 Ответить
Когда начинались войны Израиля с арабскими странами, все срочно возвращались в Израиль....
Поэтому, Израиль всегда побеждал в этих войнах...
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28.08.2023 04:25 Ответить
ізраєль має такого ворога як расєя та таку протяжність кордонів як Україна з расеєю та білорасеєю?...
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28.08.2023 00:27 Ответить
Израиль находится, в более худших условиях, чем Украина - он со всех сторон окружен враждебными арабскими странами, да еще в придачу, войска России стоят в Сирии, на границе с Израилем.
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28.08.2023 04:28 Ответить
Якби москалі випустили хоча би п'яту частину всього того,що прилетіло по Україні,то Ізраїлю було би кінець.Араби то смішні вороги.в порівняні з москалями.
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28.08.2023 09:30 Ответить
Не думаю что армия зеков отсталой рашки сильнее арабских армий. А по населению арабов гораздо больше. А Израиль каждый раз их громит без шансов.
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28.08.2023 06:03 Ответить
Менше думай, жодна арабська країна (навіть усі разом) яка біля твого ізраїлю навіть близько не стоїть коло параші у військовому та єкономічному потенціалі, з моря їм загалі ніхто не загрожує, бо не має чим а ще Штати їх прикривають...
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28.08.2023 11:12 Ответить
Зелемойски хочет, чтоб было как в старом одесском анекдоте:
А вы знаете почему в Одессе есть Еврейская улица, есть Еврейская больница, есть Евркйское кладбище, а вот Еврейского роддома нет? - Нет, не знаю, а почему так? - А потому что в Одессе евреями не рождаются. Ими становятся!
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28.08.2023 00:47 Ответить
недорозвинутий буба думає, шо буде кидати пафосні тупі гасла і народ ше роками буде готовий сидіти у напів зруйнованій країні під обстрілами шахедами і ракетами? Передайте бубі, шо народ аж ніяк на таке не піде.Садовий он заявив, шо Львів цієї зими може в повному бекауті 2 місяці бути, тобто фактично треба пів Львова евакуювати.Ніяку довгу війну ми не потягнемо, годі дурити нещасний народ
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28.08.2023 01:17 Ответить
В Садового трансформатори закінчились? Чи дріт?
Який блекаут?
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28.08.2023 07:28 Ответить
ти ідіот? які генератори при повному блекауті? шо робитимеш без опалення?поставиш собі буржуйку в хаті чи генератор на балконі? а гамно в унітазі чим зливати будеш, як води не буде?
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28.08.2023 17:44 Ответить
Ти ба... а що, Адам з Евою були українцями, чи мабуть Ной з потомством? Може не будемо по назві тарілки держава та по одежі для тарілки визначати статус в суспільстві, бо БОГ давно все визначив еврейству світу: - якого кольору та за якою тарілкою столу Земля, в відповідності виконанню ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ, де й хто має бути. Тож, хто не порушував(зношена одежа=попередня) сидить за тарілкою наприклад США, а хто вважав за недоречне їх виконання - в джунглях світу. Цікаво те, що в США вже давненько знають про те, як минуле впливає на сьогодення, чи сьогодення на майбутнє, навіть цілий інститут існує, що вивчає цей вплив. Якось так, шановна цивілізація "евреї"(гмм... - далеко не АТЛАНТИ з минулого розділу світу на ЛЮДИ та нелюди). АРХ М
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28.08.2023 03:21 Ответить
Отсыпь порошка. Очень забористый.
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28.08.2023 20:10 Ответить
"Ми пахалі"
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28.08.2023 05:06 Ответить
Для того щоб бути як ізраіль треба позбавитись кацапської агентури в офісі,но воно вперто не хоче цього робити.Хтось чув шоб презідент чи премьєр ізраілю був повязаний з спецслужбами ірану чи іншої ворожої країни?Ні!А йому вже скіки через змі казали щоб позбавився сваго оточення.
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28.08.2023 05:09 Ответить
чепуха зелена
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28.08.2023 09:23 Ответить
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