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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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крылатые ракеты (711) обстрел (20073) Полтавщина (905) ракеты (2700)

Ночью россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту Полтавской области.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калібр

Российские захватчики ночью атаковали Полтавщину ракетами.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

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Недавно писали шо в Полтаве конфисковали имущество и недвижимость какого то росийского генерала. И тут начались обстрелы. Раньше вроде небыло.
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28.08.2023 08:25 Ответить
Был всего один шахедами 1 ноября,пока не понятно может опять по Кременчугу прилетело у орков просто ненависть непонятная к этому городу.
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28.08.2023 08:47 Ответить
Тому, що Кремень то э хаб виробництва.
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28.08.2023 08:54 Ответить
Вже все опубліковали.В олійницю під Миргородом був приліт.
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28.08.2023 09:40 Ответить
Та вроде сообщили шо где то в районе Миргорода прилет по комбинату изготавливающий растительные масла. 2 человека погибло- работали там в ночную смену.
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28.08.2023 18:22 Ответить
 
 