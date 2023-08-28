Ночью россияне нанесли ракетный удар по промышленному объекту Полтавской области.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики ночью атаковали Полтавщину ракетами.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
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