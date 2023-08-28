Россияне снова запускали ложные цели, их ракеты часто маневрировали, - ОК "Південь"

В ночной атаке российские оккупанты применили тактику, схожую с прошлым ударом, сутками ранее, когда воздушные цели противника часто маневрировали. Это может объясняться дефицитом ракет у захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что в ночь на 28 августа войска РФ опять запускала ложные цели. Их количество было таким же, как и настоящих ракет.

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", - сказала Гуменюк и добавила, что в настоящее время итоги этого воздушного боя еще подводятся.

По ее словам, судя по всему, оккупанты "пытаются таким образом компенсировать сейчас некоторый испытываемый дефицит ракет".

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Так, добавила представитель Оперативного командования "Південь", РФ в настоящее время прибегает к более экономному подходу к ракетным атакам.

Также Гуменюк обратила внимание, что по состоянию на это утро сохранялась активность вражеской тактической авиации в районе юго-восточных областей Украины. Кроме того, остается угроза с моря, где оккупанты держат один ракетоноситель - фрегат "Адмирал Эссен", с четырьмя оставшимися ракетами.