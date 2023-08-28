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крылатые ракеты (711) ракеты (2700) Гуменюк (472)

Россияне снова запускали ложные цели, их ракеты часто маневрировали, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

калібр

В ночной атаке российские оккупанты применили тактику, схожую с прошлым ударом, сутками ранее, когда воздушные цели противника часто маневрировали. Это может объясняться дефицитом ракет у захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что в ночь на 28 августа войска РФ опять запускала ложные цели. Их количество было таким же, как и настоящих ракет.

"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", - сказала Гуменюк и добавила, что в настоящее время итоги этого воздушного боя еще подводятся.

По ее словам, судя по всему, оккупанты "пытаются таким образом компенсировать сейчас некоторый испытываемый дефицит ракет".

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Так, добавила представитель Оперативного командования "Південь", РФ в настоящее время прибегает к более экономному подходу к ракетным атакам.

Также Гуменюк обратила внимание, что по состоянию на это утро сохранялась активность вражеской тактической авиации в районе юго-восточных областей Украины. Кроме того, остается угроза с моря, где оккупанты держат один ракетоноситель - фрегат "Адмирал Эссен", с четырьмя оставшимися ракетами.
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Топ комментарии
+5
Зимою в них дефіциту ракет не буде
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28.08.2023 08:31
+2
Може и ми колись будем маневрувати своіми ракетами над рашкою -- зіб*єм іх імперську велич
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28.08.2023 08:00
+2
Може там і "болванка" - але все крім вибухівки там присутнє ( а це не шахеди - там турбореактивні двигуни стоять, вартість якого може перевищувати вартість деяких ракет ППО).
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28.08.2023 09:30
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Може и ми колись будем маневрувати своіми ракетами над рашкою -- зіб*єм іх імперську велич
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28.08.2023 08:00 Ответить
Ракети з непередбачуваною траєкторією з яких тут сміялись.
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28.08.2023 08:17 Ответить
А це не ті ракети - ті ракети мають мати "ядрене двигло" ( ядерний реактор в якості рушія).
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28.08.2023 08:30 Ответить
Знов "ракети закінчуються"???
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28.08.2023 08:17 Ответить
Зимою в них дефіциту ракет не буде
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28.08.2023 08:31 Ответить
болванка в обмін на повноцінну ракету ппо + розвідка рлс... то хто в профіциті?...
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28.08.2023 08:33 Ответить
Може там і "болванка" - але все крім вибухівки там присутнє ( а це не шахеди - там турбореактивні двигуни стоять, вартість якого може перевищувати вартість деяких ракет ППО).
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28.08.2023 09:30 Ответить
так розумію, - то застарілі ще совкові ракети, для них точно вони нічого не варті... ми змушені працювати вже дорогими від партнерів
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28.08.2023 09:56 Ответить
Калібри це не совок, Х-59 не факт що це совкові ракети - точніше не повністью совкові ( вони їх модернізували додаванням турборективних двигунів і іншого ).
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28.08.2023 10:05 Ответить
В Полтаве попали по цеху производства олии
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28.08.2023 09:41 Ответить
хто то русне сказал что подсолнешной олией мы танки заправляем
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28.08.2023 09:42 Ответить
Кто-то может толком объяснить про "блуждающие ложные цели"?
Ложная цель должна как минимум иметь эффективную отражающую поверхность и скорость цели реальной. При чём тут "дефицит ракет"?
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28.08.2023 10:10 Ответить
лапти катапультой запускают
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28.08.2023 10:15 Ответить
Або приймач радару ППО приймає штучно створений сигнал, схожий на справжній, відбитий від цілі. Наявність ЕПР у цьому випадку не потрібна, хибна ціль буде віртуальною, але радар сприйматиме її, як схожу на фізично існуючу.
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28.08.2023 11:40 Ответить
А где расположен источник этого сигнала? Каким образом осуществляется траектория его движения?
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28.08.2023 12:02 Ответить
Рухаєтся в повітрі. На КР без б/ч, фізичних хибних цілях, повітряних кулях з відповідним обладнанням, БЛА, літаках, тощо. Якщо сигнал віртуальної цілі модулювати певним чином, то можна створити ефект її руху, маневрування. Два або більше джерел, взаємодіючи одне з одним, ретранслюють копію сигналу віртуальної цілі з різних напрямків. ВІдмітка віртуальної цілі, наприклад на ІКО РЛС буде "стрибати" по азимуту й дальності.
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28.08.2023 13:15 Ответить
Коля, друг мой, какие в жопу повитряни кули, перемещающиеся со скорость ракеты, ты про что?
Какие, в попу, расийские литаки с отражающей поверхностью как у крылатой ракеты?
Какая, в попу, модуляция сигнала, которая может изменить азимут цели на экране радара?
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28.08.2023 13:59 Ответить
Ник амфаш, ты сделай-ка, для начала, вот что (для лучшего понимания). Осторожно извлеки из своего анального отверстия все, что ты туда поместил, включи спинной мозг, внимательно прочти еще раз свои вопросы и мои предыдущие комментарии. Прочел?
Существует такой девайс - имитатор целей. Для тренировок операторов. Ему не нужны реальные ЭПР. Так понятно? Продолжаю. В воздухе, во время атаки, на воздушном шаре, на борту КР , самолета, БЛА находятся генератор (синтезатор) и передатчик сигнала виртуальной ложной цели или "помехи", так понятно? Они перемещаются вместе с бортом-носителем.
Генератор (синтезатор) умеет создавать/моделировать условно любые сигналы (в разумных пределах), которые способен излучать передатчик. Например - синтезировать интервал времени между соседними "отраженными" импульсами (дальность до виртуальной цели), менять их спектр и амплитуду (имитировать эффект Доплера и нужную ЭПР выртуальной ложной "цели". Синтезатор может использовать заблаговременно подготовленные сэмплы. С борта носителей излучаются в сторону РЛС сигналы виртуальных ложных целей с любой синтезированной ЭПР, "движущихся" с различной скоростью. Даже "гиперзвуковой".Так понятно? Когда совместно работает группа из двух или больше бортов, РАЗЛИЧИМЫХ ПО АЗИМУТУ, и борты с помощью приемо-передающего оборудования обмениваются сигналом одной и той-же ложной цели переизлучают этот сигнал с разных азимутов, что создает эффект "скачков по азимуту" на радаре. Если совместно работает, например, пара различимых по азимуту генераторов, то поочередно ретранслируя один и тот-же сигнал соответственно возникают скачки по 2 азимутам. Если атакует рой передатчиков ложных целей со всех направлений , то возможно организовать скачки в пределах азимута 0- 360.
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28.08.2023 15:45 Ответить
Дорогой Коля!

Нет ничего смешнее придурков, которые начитались Википедии и пытаются изображать из себя спицыалистов.

Сигнал имитатора цели для тренировок операторов, придурок, поступает на монитор оператора, а не излучается в пространство.

А типерь скажы мне, о юный Укулибин, СКОЛЬКО воздушных шаров с синхронизированными передатчиками нужно для того, чтобы симитровать сдвиг цели по азимуту в направлении перпендикулярном направлению на РЛС километров так на 300?

И кстати, куда они деваются ПОТОМ? Улетают обратно в Расию?
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01.09.2023 12:46 Ответить
Це може свідчити тільки що кацапи вчаться і хитрі, і аж ніяк про дефіцит ракет. А ще така хибна оцінка супротивника свідчить про низький інтелект речниці і зовсім сумно, якщо вона тільки озвучує висновки командування. Не допустии Господи, щоб ЗСУ командували такі "інтелектуали".
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28.08.2023 11:31 Ответить
 
 