Россияне снова запускали ложные цели, их ракеты часто маневрировали, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночной атаке российские оккупанты применили тактику, схожую с прошлым ударом, сутками ранее, когда воздушные цели противника часто маневрировали. Это может объясняться дефицитом ракет у захватчиков.
Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что в ночь на 28 августа войска РФ опять запускала ложные цели. Их количество было таким же, как и настоящих ракет.
"На этот раз тоже тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения", - сказала Гуменюк и добавила, что в настоящее время итоги этого воздушного боя еще подводятся.
По ее словам, судя по всему, оккупанты "пытаются таким образом компенсировать сейчас некоторый испытываемый дефицит ракет".
Так, добавила представитель Оперативного командования "Південь", РФ в настоящее время прибегает к более экономному подходу к ракетным атакам.
Также Гуменюк обратила внимание, что по состоянию на это утро сохранялась активность вражеской тактической авиации в районе юго-восточных областей Украины. Кроме того, остается угроза с моря, где оккупанты держат один ракетоноситель - фрегат "Адмирал Эссен", с четырьмя оставшимися ракетами.
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Ложная цель должна как минимум иметь эффективную отражающую поверхность и скорость цели реальной. При чём тут "дефицит ракет"?
Какие, в попу, расийские литаки с отражающей поверхностью как у крылатой ракеты?
Какая, в попу, модуляция сигнала, которая может изменить азимут цели на экране радара?
Существует такой девайс - имитатор целей. Для тренировок операторов. Ему не нужны реальные ЭПР. Так понятно? Продолжаю. В воздухе, во время атаки, на воздушном шаре, на борту КР , самолета, БЛА находятся генератор (синтезатор) и передатчик сигнала виртуальной ложной цели или "помехи", так понятно? Они перемещаются вместе с бортом-носителем.
Генератор (синтезатор) умеет создавать/моделировать условно любые сигналы (в разумных пределах), которые способен излучать передатчик. Например - синтезировать интервал времени между соседними "отраженными" импульсами (дальность до виртуальной цели), менять их спектр и амплитуду (имитировать эффект Доплера и нужную ЭПР выртуальной ложной "цели". Синтезатор может использовать заблаговременно подготовленные сэмплы. С борта носителей излучаются в сторону РЛС сигналы виртуальных ложных целей с любой синтезированной ЭПР, "движущихся" с различной скоростью. Даже "гиперзвуковой".Так понятно? Когда совместно работает группа из двух или больше бортов, РАЗЛИЧИМЫХ ПО АЗИМУТУ, и борты с помощью приемо-передающего оборудования обмениваются сигналом одной и той-же ложной цели переизлучают этот сигнал с разных азимутов, что создает эффект "скачков по азимуту" на радаре. Если совместно работает, например, пара различимых по азимуту генераторов, то поочередно ретранслируя один и тот-же сигнал соответственно возникают скачки по 2 азимутам. Если атакует рой передатчиков ложных целей со всех направлений , то возможно организовать скачки в пределах азимута 0- 360.
Нет ничего смешнее придурков, которые начитались Википедии и пытаются изображать из себя спицыалистов.
Сигнал имитатора цели для тренировок операторов, придурок, поступает на монитор оператора, а не излучается в пространство.
А типерь скажы мне, о юный Укулибин, СКОЛЬКО воздушных шаров с синхронизированными передатчиками нужно для того, чтобы симитровать сдвиг цели по азимуту в направлении перпендикулярном направлению на РЛС километров так на 300?
И кстати, куда они деваются ПОТОМ? Улетают обратно в Расию?