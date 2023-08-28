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ВСУ деоккупировали Работино на Запорожье, продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

работино

Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию Работино в Запорожской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center

По ее словам, "освобождено Работино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.

Маляр добавила, что сейчас Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Также читайте: Воины 47-й бригады с боем вошли в село Работино, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+4
Ти, падло, світишся під всіма новинами про бойові дії і постійно обсираєш наших воїнів. Тому тебе і запам'ятали
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28.08.2023 10:07
+2
до Очеретуватого 15 км.від Роботино.Очеретувате повністю оточене в оборонних укриттях по карті Діпстейт..перед ним ще дві лінії укріплень рашистів.
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28.08.2023 09:35
+2
Кацап, коли вже заткнешся? Задовбав уже шпарити по путінській методичці.
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28.08.2023 09:49
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до Очеретуватого 15 км.від Роботино.Очеретувате повністю оточене в оборонних укриттях по карті Діпстейт..перед ним ще дві лінії укріплень рашистів.
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28.08.2023 09:35 Ответить
Кацап, коли вже заткнешся? Задовбав уже шпарити по путінській методичці.
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28.08.2023 09:49 Ответить
вельмишановний дописувач! якщо вам не подобається,звертайтесь до адміністрації сайту, А для вгамування нервової системи,читайте дитячі казки,вони вчать добру і справедливості.
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28.08.2023 09:55 Ответить
Ти, падло, світишся під всіма новинами про бойові дії і постійно обсираєш наших воїнів. Тому тебе і запам'ятали
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28.08.2023 10:07 Ответить
Он прав и я присоединяюсь к его вопросу, "Когда ты уже заткнешся орчий ********"
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28.08.2023 10:22 Ответить
Udar VSU byl nanesion imeno tam gde nado,Verbatyno nado dobit,tam poka silnix ukreplenije netu..Cel Tokmak vziat,.Novyje brigadi tam VSU 47.46,82 brigadi po mojemu samyje perspektyvnyje, oni imejet voruzenije zapadnoje sto na 5 raz luce ruskix liuboj texniki.Posmotrim terpenyje nuzno,no sto te brigadi VSU eto buduce ja nesomnevajus,eto sovsem drugoj uroven
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28.08.2023 12:51 Ответить
oceretovato toze imeno tam gde nado bylo udarit,tam ukreplenyje netu poka
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28.08.2023 12:57 Ответить
Нажаль великі втрати людей і техніки...
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28.08.2023 10:38 Ответить
Сподіваюсь, пан Залужний точно знає, що робить. Бо мені, як справжньому "диванному стратигу", робиться не по собі від думки, що в такий спосіб наші війська можуть "залізти в мішок". Дай Боже, щоб я помилився.
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28.08.2023 12:02 Ответить
Дякую ЗСУ за їх успішну роботу. А пані маляр має коментувати про зимні куртотки для військових, за які її відомство переплатило великі гроші мародерам. Досягнення військових прокоментує генштаб і спікери, які спеціально для цтого маються.
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28.08.2023 15:01 Ответить
 
 