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ВСУ деоккупировали Работино на Запорожье, продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию Работино в Запорожской области
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
По ее словам, "освобождено Работино и дальше наши войска двигаются юго-восточнее" этого населенного пункта.
Маляр добавила, что сейчас Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".
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