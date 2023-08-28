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Новости За рубежом
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Великобритания (4247) Россия (91193) военные учения (3279) внешняя разведка (219)

Россия отменила демонстрационные военные учения "Запад-2023", - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,учения

Россия отменила ежегодные военные учения, которые имели, в основном, демонстрационный характер, скорее всего из-за нехватки войск и техники, а также из-за опасений критики внутри страны.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Учения "Запад-23" - крупное ежегодное мероприятие, которое проводится с 2010 года. Они должны были стать кульминацией года военной подготовки и пройти в сентябре 2023 года.

Однако с 2021 года Россия проводила Запад-23 на западе России по меньшей мере раз в два года, поскольку ее приоритетом является противодействие тому, что она воспринимает как угрозу со стороны НАТО. В частности, в 2021 году проводились крупнейшие российские учения с советских времен.

По данным британской разведки, неэффективность российских военных в Украине показала, что "учения "Запад" имели ограниченную ценность для обучения, и, в основном, проводились для показухи".

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"Россия, вероятно, отменила "Запад-23", потому что налицо - слишком мало войск и техники. Кроме того, существует реальная вероятность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений "Запад" во время войны", - отмечают в Минобороны Британии.
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Топ комментарии
+8
Танки Т-34 не доїхали до місця навчань.
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28.08.2023 10:14
+8
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28.08.2023 10:14
+6
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28.08.2023 10:23
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А що случілось?...
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28.08.2023 10:10 Ответить
Танки Т-34 не доїхали до місця навчань.
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28.08.2023 10:14 Ответить
А демонстрировать уже не чего. Украина н Крещетике уже всё продемонстрировала.
Нет, есть конечно ещё штук пять "Армата" и Т-90, но уже таки не тот фен шуй получится.
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28.08.2023 10:27 Ответить
много техники на одном полигоне - отличнейшая цель
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28.08.2023 10:38 Ответить
аналоговнєтов.нєт
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28.08.2023 10:14 Ответить
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28.08.2023 10:14 Ответить
Старий олень зайшов в урядові квартали Мацкви і став міністром оборони росії.
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28.08.2023 11:00 Ответить
А у нас старий лис!
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28.08.2023 12:14 Ответить
Тепер ті таджики і киргизи, що приїхали в білокацапію на навчання, будуть бульбу копати!
Хитрий хід Вусатого Падлюки!!!
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28.08.2023 10:20 Ответить
Не приїхали, прилетіли. На одному Ілі. Як розвернуться у бойовий порядок, як почнуть тою недоротою НАТО кашмаріть
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28.08.2023 10:29 Ответить
путлеровські потішні війська
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28.08.2023 10:20 Ответить
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28.08.2023 10:23 Ответить
Лавров схуднув?
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30.08.2023 17:18 Ответить
Травневий парад теж був пустопорожньою показухою. Задіяли один 80річний аналоГовнєт і провели!
І тут би залучили "провідних африканських ваєнначальнікав" на бойових зебрах.
А той Т34 можна було б зразу й на чемпіонат по танковому біатлону перетягти. Минулою весною на Сумщині та Харківщині 4 чемпіонських екіпажи згоріло, вакансій маса
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28.08.2023 10:26 Ответить
просто щороку там буряти виступали на танковому біатлоні, а тепер вони на концерті кобзона!
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28.08.2023 10:32 Ответить
 
 