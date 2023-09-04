Рашисты вторую ночь подряд атаковали Одесщину "шахедами"

3,5 часа продолжалась воздушная тревога в Одесской области. Враг атаковал дронами Киликийский и Измаильский районы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Об угрозе воздушной атаки противника в этом регионе военные проинформировали в два часа ночи. Россияне запускали ударные дроны типа "Шахед" в несколько волн. В регионе работали средства противовоздушной обороны по враждебным целям. Удары продолжались фактически до половины шестого утра, когда в Одесской области была объявлена отмена воздушной тревоги.

Под угрозу атаки попали Приморское, Измаил и район, Килийский район – то есть юг Одесской области.

Около 04:00 руководитель Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района находиться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в интернете работу ПВО.

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