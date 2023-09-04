США арестовали в других странах подсанкционные российские активы на миллиард долларов
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С начала полномасштабного вторжения и введения американских санкций против российских олигархов США наложили арест более чем на 1 млрд долларов частных российских активов в других странах.
Об этом в комментарии CBS News заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы задерживали самолеты в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Арестовывали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. Также выдвинули обвинения в отмывании денег в Великобритании. Таким образом, мы показали, что спрятаться негде", - заявила она.
Офис Монако руководит рабочей группой KleptoCapture – подразделением Минюста, созданным в марте 2022 года для обеспечения соблюдения санкций против российских олигархов и поиска их скрытых активов по всему миру. По словам замгенпрокурора, эта работа опирается на широкое сотрудничество с иностранными партнерами.
"Мы видим действительно беспрецедентную сплоченность международного сообщества, объединившегося, чтобы изолировать путинский режим, осудить его невероятную жестокость против украинского народа", - отметила она.
KleptoCapture не только ищет приспешников Кремля, скрывающих активы, а также и тех, кто помогает олигархам избегать санкций.
"Банкам, авиационной отрасли, страховым компаниям, всем, кто собирается выводить российские активы – это знак и предупреждение: будьте осторожны с теми, с кем имеете дело, потому что мы наблюдаем", – сказала Монако. - И будут последствия, если вы будете помогать и будете способствовать уклонению от санкций".
В прошлом году Министерство юстиции конфисковало на Фидже суперяхту стоимостью 300 млн долларов, принадлежавшую олигарху Сулейману Керимову, а также потребовало конфискации яхты стоимостью 90 млн долларов у берегов Испании, принадлежавшей олигарху Виктору Вексельбергу.
Среди предметов роскоши, которые Министерство юстиции США пытается конфисковать с начала войны – самолет Gulfstream стоимостью 60 млн долларов и самолет Boeing (350 млн долларов), зарегистрированные на сеть из пяти подставных компаний и анонимного траста, связанных с российским миллиардером Романом Абрамовичем.
"Мы стремимся получить от Конгресса полномочия, которые позволят нам использовать полученные средства в интересах украинского народа", – сказала Монако.
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