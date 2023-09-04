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боевые действия (1978) Бахмут (Артемовск) (1533) ВСУ (5157) Маляр Анна (408)

ВСУ освободили 3 кв. км территории на Бахмутском направлении на прошлой неделе, с начала контрнаступления – 47 кв. км, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Восток остается основным направлением вражеского наступления. Бои идут вокруг Бахмута - как на юге, так и на севере.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На северном фланге на протяжении всей прошлой недели было очень жарко в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки. Россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение", - говорится в сообщении.

Маляр добавила, что Бахмутское направление - направление украинского наступления на востоке. С начала этого наступления освобождены 47 квадратных километров. На прошлой неделе в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки было деоккупировано 3 квадратных километра.

"Буквально две недели назад эпицентрами боев на востоке было Купянское направление. Активным остается Лиманское направление. Количество обстрелов там остается высоким и сохраняются вражеские атаки. Так, на Купянском направлении каждый день отбивают по несколько вражеских атак. В то же время на Лиманском направлении оккупанты пытаются активно двигаться в районах Новоегоровки и Белогоровки, но ВСУ их мощно останавливают", - отметила Маляр.

Читайте: На Бахмутском направлении ситуация развивается очень активно, украинские воины имеют определенные успехи, - Минобороны

Также очень горячо на Авдеевском и Марьинском направлениях. На прошлой неделе враг пытался наступать в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. При этом наши военные находятся в активной обороне и не дают врагу оцепить Авдеевку или захватить Марьинку.

"Это очень активная работа, хотя в новостях это просто фраза: "Идут бои"", - сказала замминистра.

Если вообще анализировать по востоку, то интенсивность остается прежней. Россияне совершают около 8 тысяч обстрелов в неделю и используют около 400 тысяч боеприпасов.
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Маляр міряє квадратними кілометрами. Інформативно але ніпрощо.
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04.09.2023 09:23 Ответить
 
 