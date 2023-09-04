День войны стоит Украине 100 миллионов долларов, - Резников

Один день войны обходится Украине в 100 миллионов долларов.

Об этом в интервью Укрінформу заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем - от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так", - отметил Резников.

При этом министр обороны уточнил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день - это 3% от всего, что "попало на войну".

Он подчеркнул, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, направляемые в государственный бюджет, а оттуда – в том числе, на армию.

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"Армия сегодня - наибольший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому надо работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей", - добавил министр обороны.