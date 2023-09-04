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День войны стоит Украине 100 миллионов долларов, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

алексей,резников

Один день войны обходится Украине в 100 миллионов долларов.

Об этом в интервью Укрінформу заявил министр обороны Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь. Поэтому несправедливо предъявлять претензии государству – военно-политическому руководству, всем - от местных руководителей до парламента, правительства, президента, что все делают волонтеры. Это не так", - отметил Резников.

При этом министр обороны уточнил, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сей день - это 3% от всего, что "попало на войну".

Он подчеркнул, что фактически армию обеспечивают граждане Украины, потому что работают и платят налоги, направляемые в государственный бюджет, а оттуда – в том числе, на армию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников подал заявление об отставке. ФОТО

"Армия сегодня - наибольший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, на поддержку социально незащищенных. Поэтому надо работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей", - добавил министр обороны. 
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Топ комментарии
+37
Це вже з ********* чи без?
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04.09.2023 11:57
+31
А если бы вы не крали - тогда сколько?
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04.09.2023 12:00
+20
Але чомусь саме волонтерські fpv дрони вбивают русню кожен день. Чомусь волонтерські мавіки літають кожен день. Навіть не зрозуміло куди йдуть ці 100 млн$... Нам же дають зброю, **********.

От які безпілотники закуповує МО? Які автомобілі закуповує (а не отримує) МО? Знає хто?
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04.09.2023 12:05
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Страница 2 из 2
звідки це воно взяло 3%?
на своїх відкатах вони ніби більше беруть
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04.09.2023 18:53 Ответить
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