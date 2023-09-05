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Новости Война в Украине Оккупация Крыма
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Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крым,татары

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа – в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-центр Представительства Президента Украины в АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект закона был разработан Представительством совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"После вступления закона в силу - на следующий день после его официального опубликования - будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного раздела Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос деоккупации Крыма можно решить дипломатическим или военным путем, - Зеленский

Главная цель закона – подготовка основы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных громад.

"В этой связи Закон также поручает Кабинету Министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных громад в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев – создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации", - подчеркнули в Представительстве.
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Топ комментарии
+10
Залишилась мєлоч. Звільнити Крим від кацапсячих хробаків...
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05.09.2023 10:17
+9
а Україну від зе новолочі ворюг та запроданців-колоборантів ...
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05.09.2023 10:24
+6
Крим - це УКРАЇНА! Так було, так є і так буде завжди!
Слава ЗСУ!
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05.09.2023 10:19
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Залишилась мєлоч. Звільнити Крим від кацапсячих хробаків...
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05.09.2023 10:17 Ответить
а Україну від зе новолочі ворюг та запроданців-колоборантів ...
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05.09.2023 10:24 Ответить
І то треба. Але головне, хробаки повинні піти в землю, туди де вони і мають бути.
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05.09.2023 10:57 Ответить
Боневтік, коли Крим звільнять тебе і в помині вже не буде. Даремно стараєшся і пускаєш пилюку в очі.
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05.09.2023 13:03 Ответить
Кацап?
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05.09.2023 13:05 Ответить
Соси ти ... Чупа Чупс
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05.09.2023 13:09 Ответить
Та я може й чупа-чупс, а ти у ***** відсмоктуєш
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05.09.2023 13:11 Ответить
Грицько Добрий, я тобі культурно натякнув, що ти маєш сосати, а ти зразу Чупа Чупс! Повір, чупа Чупс тут ні при чому.
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05.09.2023 13:15 Ответить
Звісно шо ніпричому, але ж ти перший почав лайном кидатись
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05.09.2023 13:20 Ответить
Это не ЗЕ , а ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ !!
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05.09.2023 14:09 Ответить
Шанс освободить Крым у нас как раз только при Зеле и военным путем, больше шанса не будет. Не скажу что очень большой шанс, но дальше рано или поздно подпишут мирный договор и досвидания...
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05.09.2023 14:18 Ответить
Крим - це УКРАЇНА! Так було, так є і так буде завжди!
Слава ЗСУ!
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05.09.2023 10:19 Ответить
Так спочатку потрібно звільнити Крим ,а потім вже приймати і підписувати закони.
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05.09.2023 17:21 Ответить
А внесення змін щодо дій мародерів буде...????
Чи буде лише одна імітація
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05.09.2023 10:23 Ответить
Зачем? Закон и так предусматривает суровое наказание, нужно лишь его соблюдать!
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05.09.2023 10:35 Ответить
Кримська область
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05.09.2023 10:25 Ответить
А севаштополь - районный центр!!!
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05.09.2023 10:28 Ответить
Выпьем по 100гр. на этих радостях. Пока еще есть такая возможность. Следующая возможность ограничится 50-ю граммами, поскольку опять поднимают акцизы.
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05.09.2023 10:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=u1lrlKSobAo


Навіщо шукати «УХИЛЯНТІВ» за кордоном🤔Всіх чиновників Військових Адміністрацій призвати до ЗСУ🇺🇦
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05.09.2023 10:32 Ответить
Ніякої автономії більше ніколи не повинно бути! Крим повинен стати, як і інши, просто однією з областей України!
Місцеві дармоїди депутати вже показали свою "спроможність".
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05.09.2023 11:12 Ответить
Мысль здравая, вот только реализация. Насколько я помню статус прописан в Конституции. Значит понадобится референдум чтобы отменить его...
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05.09.2023 14:37 Ответить
Ні якої автономії,ні якої республики. Тільки Сімферопільська область.
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05.09.2023 11:12 Ответить
можно Крымская область на крайняк
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05.09.2023 13:30 Ответить
партія свобода при всій своїй ї*анутости пропонувала правильну ідею - таврійська область, ніяких республік, Україна єдина і неподільна унітарна держава.

і зараз найкращий момент для цього бо кацапи ігнорують наші закони а кримські татари показали що вони занадто слабко у боротьбу з ворогом вкладаються, тож їхня думка це десь так статистична погрішність.
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05.09.2023 14:49 Ответить
 
 