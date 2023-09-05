Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по решению отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Соответствующий закон был принят Верховной Радой еще 23 августа – в день проведения третьего саммита Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-центр Представительства Президента Украины в АР Крым, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что проект закона был разработан Представительством совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"После вступления закона в силу - на следующий день после его официального опубликования - будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах относительно декоммунизации и введения нового районного раздела Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

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Главная цель закона – подготовка основы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных громад.

"В этой связи Закон также поручает Кабинету Министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных громад в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев – создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации", - подчеркнули в Представительстве.