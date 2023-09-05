Германия передала Украине первую партию новых боеприпасов для Gepard

Германская компания Rheinmetall возобновила производство снарядов для зенитных самоходных установок Gepard и уже передала Украине десятки тысяч таких боеприпасов, изготовленных на новой производственной линии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Германии.

Как отмечается, строительство линии для изготовления боеприпасов успешно завершили "в амбициозные сроки", что позволило осуществить первую поставку таких снарядов в Украину.

"Война в Украине почти ежедневно напоминает нам, что защита собственной страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов для Gepard мы сосредотачиваемся именно на этих двух важных аспектах. Я рад, что мы так быстро и без бюрократических препятствий запустили производство", - сказал министр обороны Борис Писториус.

Он подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в тех областях, которые являются сильными сторонами для обороны против российских захватчиков: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.

"Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться", - добавил он.

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В феврале 2023 года Писториус на заседании в формате Рамштайн заявил, что по заказу Минобороны ФРГ компания Rheinmetall AG восстановит производственную линию для производства боеприпасов к Gepard.

Подписанный в феврале контракт на 168 млн евро предусматривает поставку всего 300 тысяч снарядов. Для этого надо было перезапустить производство. Первые боеприпасы удалось доставить в Украину почти через семь месяцев после подписания контракта.