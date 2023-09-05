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Новости Политика Украины
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увольнение (2508) Резников (1168) Железняк Ярослав (337)

Рада поддержала увольнение Резникова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

резников

Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины. ЗА - 327", - говорится в сообщении.

Назначение Умерова на пост министра обороны ожидается завтра, добавил Железняк.

Читайте: Минкульт может возглавить эксдиректор Украинского культурного фонда Юлия Федив, - Железняк

Рада поддержала увольнение Резникова 01
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Топ комментарии
+8
Як же верне від цієї Зе потворної влади...Накрав і ***** йому не буде...
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05.09.2023 14:03
+7
Шлях до Лондона.
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05.09.2023 14:04
+7
А де карні справи? Чи своїм можна красти безкарно?
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05.09.2023 14:06
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Як же верне від цієї Зе потворної влади...Накрав і ***** йому не буде...
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05.09.2023 14:03 Ответить
Ібо ***** їх було вибирати в 2019 році.
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05.09.2023 18:43 Ответить
Шлях до Лондона.
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05.09.2023 14:04 Ответить
Буде з Фрідманом організовувати джаз-фест....
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05.09.2023 14:32 Ответить
"Куплю малиновый пиджак"- и послом на отдых
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05.09.2023 16:49 Ответить
А де карні справи? Чи своїм можна красти безкарно?
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05.09.2023 14:06 Ответить
В пиZZде вместе С реZZником...
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05.09.2023 15:47 Ответить
Звіт "яйценосного" перед Радою був?
Як воно пояснило стільки корупційних скандалів в його міністерстві?

Як на мене, то пояснень всього два:
- був у долі (найвірогідніше)
- він паганий менеджер і не займався підбором персоналу (на відмазку для зєлєбобіків потягне)
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05.09.2023 14:07 Ответить
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05.09.2023 14:08 Ответить
Сериал наконец окончен. Очень жаль. Эта картина играла с моими чувствами, как с куклой.
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05.09.2023 14:09 Ответить
..це перша серія серіалу! Друга серія з другим призвищем Умеров буде ще цікавішою. Навіть не сумнівайтеся... Цю комедію ми будемо ще довго дивитися..але не сміятися... Будемо плакати... кривавими сльозами....
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05.09.2023 16:31 Ответить
І на тому все???!!!
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05.09.2023 14:16 Ответить
Так Його ще і не ПОСАДИЛИ…
А вже на свободі…. Тепер, як і його ОДНОГОДКІВ з райцентрів, через ТЦК і на фронт, Захищати Україну до 60 календарних!!
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05.09.2023 14:33 Ответить
Ірина Геращенко:

Рада проводжає міністра Резнікова бурхливими аплодисментами.
Навіть не зрозуміло, навіщо тоді голосували за його відставку.
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05.09.2023 14:34 Ответить
наступило велике всенародне счастя - ось тепер заживем !!!
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05.09.2023 15:00 Ответить
Звільнення підтримала. А увʼязнення? Чи дурнувата ухмилка (це не посмішка) є індульгенцією?
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05.09.2023 15:00 Ответить
такой "родной" Резя ушёл. Но не в тюрьму на нары, а на курорт. Ему открыта дорога на все 4 сторона - на любой курорт мира. А ты, Серёжа, сиди и не имей возможности нормально заработать, тебя в Украине сгноят не за что и не выпустят на заработки никуда, никакой помощи ты не получишь. Сколько увольнительных получит Резя по закону? Как думаете?
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05.09.2023 15:58 Ответить
Всього: 365. А де інші підараси і підараски?
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05.09.2023 18:41 Ответить
 
 