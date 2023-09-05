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Рада поддержала увольнение Резникова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности Министра обороны Украины. ЗА - 327", - говорится в сообщении.
Назначение Умерова на пост министра обороны ожидается завтра, добавил Железняк.
Топ комментарии
+8 Immortal Soul Life
показать весь комментарий05.09.2023 14:03
+7 Serhios Bond 5ae25a76
показать весь комментарий05.09.2023 14:04
+7 Виктор Ле 97720435
показать весь комментарий05.09.2023 14:06
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Як воно пояснило стільки корупційних скандалів в його міністерстві?
Як на мене, то пояснень всього два:
- був у долі (найвірогідніше)
- він паганий менеджер і не займався підбором персоналу (на відмазку для зєлєбобіків потягне)
А вже на свободі…. Тепер, як і його ОДНОГОДКІВ з райцентрів, через ТЦК і на фронт, Захищати Україну до 60 календарних!!
Рада проводжає міністра Резнікова бурхливими аплодисментами.
Навіть не зрозуміло, навіщо тоді голосували за його відставку.