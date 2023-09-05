Перспективы мира в Украине на горизонте нет, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что на горизонте нет перспективы мира между Украиной и РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.
По его словам, позиция Турции относительно войны, продолжающаяся в Украине, четкая.
"С первого дня мы всегда защищали мир, диалог и дипломатию. Мы упорно работали, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы пытались обеспечить, чтобы обе стороны встретились на общей основе. К сожалению, война, которая идет уже 1,5 года, продолжается. На горизонте также нет обнадеживающей перспективы мира", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что Турция готова внести свой вклад в мирные переговоры.
"Мы продолжим свою роль посредника в таких вопросах как обмен пленными и Запорожская АЭС", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Ви мені нагадали старенький жарт: жінку легко зробити щасливою. Але дуже дорого...
За усе це пуйло платить ердоганчику. І платить не рублями. А у ердоганчика економічна криза вже другий термін на його посаді президента. Та й куде ще, як не на московію, буде дівати свої помидори та виноград? Висновок простий та єдиний: ніколи ердоганчик не буде сратися з пуйлом, поки на такій посаді. За такі політичні "послуги" турок отримує непогані економічні ніштяки. Вигода у цих двох чувачків-- взаємна; вони одне одного використовують у власних цілях.
Це особистий прогноз.
***** розбійник та злодюга. Продає Ердогану "по дешовкє" награбоване в Україні.
Єродоган злодійський Барига, перепродає з зиском награбоване *****м в Україні.
Але ж він на таке не піде, бо московити для нього - джерело наповнення бюджету (не основне, але все ж). То ж він буде намагатися зробити добре Туреччині за рахунок інших держав (в тому числі і України). На припинення війни (а тим більш завершення війни перемогою України) йому начхать.
Таке моє ІМХО
Ну хіба що саме це бажання...
- туреччина робить вигляд бурхливої діяльності цілих 1.5 року, результату 0
- путя сказав ердогану, що узкіє нє здаютса : ніякого миру, поки узькі раби не закінчаться .
- туреччина готова підмазатись під будь-що і вилизувати сраку хоч чорту лисому, головне щоб це приносило гроші та вплив.
- позиція туреччини чітка - сісти на 2 стільчики 1 сракою .