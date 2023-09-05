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Перспективы мира в Украине на горизонте нет, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что на горизонте нет перспективы мира между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.

По его словам, позиция Турции относительно войны, продолжающаяся в Украине, четкая.

"С первого дня мы всегда защищали мир, диалог и дипломатию. Мы упорно работали, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития. Вместо того чтобы усугублять проблему и подливать масла в огонь, мы пытались обеспечить, чтобы обе стороны встретились на общей основе. К сожалению, война, которая идет уже 1,5 года, продолжается. На горизонте также нет обнадеживающей перспективы мира", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Турция готова внести свой вклад в мирные переговоры.

"Мы продолжим свою роль посредника в таких вопросах как обмен пленными и Запорожская АЭС", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о предложении Эрдогана "смягчить подход" к "зерновому соглашению": "Мы не должны продолжать быть заложниками российского шантажа"
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Топ комментарии
+47
Мир буде лише після нашої перемоги. Що не ясно, Ердогане?
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05.09.2023 14:09
+36
А что такое мир? Окупация ето не мир. Капитуляция ето не мир. Мир ето когда Украина деокупирована, а враг понес наказание и выплатил компенсации.
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05.09.2023 14:11
+31
ЕСЛИ Б ТЫ ДАВИЛ НА РОССИЮ МОЩЬЮ СВОЕГО ФЛОТА и не заигрывал с преступником,то перспектива мира была бы ближе
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05.09.2023 14:10
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Мир буде лише після нашої перемоги. Що не ясно, Ердогане?
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05.09.2023 14:09 Ответить
краще не скажеш
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05.09.2023 14:13 Ответить
Ваши предложения?
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05.09.2023 14:52 Ответить
ти, кацап, з окопа нам це пишеш, ватний мудак?
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05.09.2023 15:08 Ответить
Реджепчик в носовому відсіку торпеди краденим українським зерном начиняє

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05.09.2023 14:26 Ответить
ЕСЛИ Б ТЫ ДАВИЛ НА РОССИЮ МОЩЬЮ СВОЕГО ФЛОТА и не заигрывал с преступником,то перспектива мира была бы ближе
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05.09.2023 14:10 Ответить
Все даже намного проще. У Ердогана ключи от входа в Черное море. Плюс может закрыть воздушное пространство для рашистской авиации. И раша на следующий же день сядет ровно на жопе в луже собственной мочи
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05.09.2023 14:13 Ответить
Ще треба не продавати турецькі серіали рашці і бабки путіна піднімуть бунт
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05.09.2023 15:06 Ответить
У нього самого рило в пуху на Кіпрі. Тому він співчуває путінові.
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05.09.2023 15:33 Ответить
"У Ердогана ключі... может закрить воздушноє пространство..."
Ви мені нагадали старенький жарт: жінку легко зробити щасливою. Але дуже дорого...
За усе це пуйло платить ердоганчику. І платить не рублями. А у ердоганчика економічна криза вже другий термін на його посаді президента. Та й куде ще, як не на московію, буде дівати свої помидори та виноград? Висновок простий та єдиний: ніколи ердоганчик не буде сратися з пуйлом, поки на такій посаді. За такі політичні "послуги" турок отримує непогані економічні ніштяки. Вигода у цих двох чувачків-- взаємна; вони одне одного використовують у власних цілях.
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05.09.2023 16:33 Ответить
ердоган зробив ставку на паРашу за що країни ЄС та США перекрили йому доступ до своїх кредитних фінансових ресурсів. в Туреччині насувається економічний колапс і вибух, я думаю, буде в наступному році, максимум у 2025-му. і тепер ердогану, через його jоbнуту політику нікуди звертатися за баблом, окрім *****. тому далі він буде все очевидніше грати саме на боці паРаші.
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05.09.2023 14:16 Ответить
Туреччина не стільки слабка, щоб він стався "колапс і вибух" без кредитів.
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05.09.2023 14:27 Ответить
твоя фраза була доречна десь років 8-10 тому.
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05.09.2023 14:31 Ответить
І яка ж там сила у Туреччини? Доки вона качає технології з Заходу, доти там хоч шось є. Як тільки їх пошлють куди подалі (а рано чи пізно це відбудеться), то опустяться на рівень Єгипту. Кацапів жде аналогічне: движ в сторону рівня Півн.Кореї вже почався, хоча й не так швидко, як би нам хотілося
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05.09.2023 14:38 Ответить
А что такое мир? Окупация ето не мир. Капитуляция ето не мир. Мир ето когда Украина деокупирована, а враг понес наказание и выплатил компенсации.
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05.09.2023 14:11 Ответить
От,курва ,не вдалось на зерні прикурити...Досадно.
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05.09.2023 14:11 Ответить
Війна буде тривати 1000 днів та закінчиться в листопаді 2024 року перемогою України.
Це особистий прогноз.
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05.09.2023 14:13 Ответить
Зверніть увагу: він клепає одні і ті ж фрази десятками. Йому за це гроші платять?
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05.09.2023 14:40 Ответить
Значки выдают. Что б такому лаптю еще и деньги.
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05.09.2023 14:55 Ответить
Пшв нах, лапоть
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05.09.2023 14:45 Ответить
Я пішов в ТЦК-сказали чекати. А ти, ватне лайно, сам будеш із кацапів чи з переселенців із даунбаса?
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05.09.2023 15:11 Ответить
Are you a fucking parrot?
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05.09.2023 15:30 Ответить
Ну і гуляй лісом.
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05.09.2023 14:13 Ответить
Два диктатори!
***** розбійник та злодюга. Продає Ердогану "по дешовкє" награбоване в Україні.
Єродоган злодійський Барига, перепродає з зиском награбоване *****м в Україні.
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05.09.2023 14:14 Ответить
"Мір" для турецького султана - це коли він має свої 25% і з України, і з росії.
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05.09.2023 14:16 Ответить
Прибив би отого дебіла ботоксного і був би мир.
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05.09.2023 14:20 Ответить
Судя по истошному визгу всяких какаду и закадровых гиен, значит, наступление идёт успешно.
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05.09.2023 14:22 Ответить
треба на карту дивитися, а не на визги какаду и гиен. На карті все чітко видно.
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05.09.2023 14:27 Ответить
Карты для штаба. Аж две колоды. Тройка-семерка-туз... Или в карты Таро надо дивитися? Прием у гадалки - 200 грн. Или ты дороже берешь, умник?
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05.09.2023 14:43 Ответить
про контурні карти ще забув, як олівцем материки розфарбовувати. Це як раз для твого рівня розумового розвитку.
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05.09.2023 14:49 Ответить
Я так і знав, що ти школяр. Та ще й з 1-ю фазою ефекту Даннінга-Крюгера: думає, що карти йому поможуть щось зрозуміти. Краще з бабою в карти пограй, на роздівання
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05.09.2023 14:57 Ответить
якщо ти не в змозі зрозуміти і осилити військові потуги ЗСУ на карті, то звичайно, залишається тільки на роздягання в дурня з кимось грати. Як то кажуть, розуму немає, і не треба. Пливи далі, зі своїм ефектом Даннінга-Крюгера
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05.09.2023 15:04 Ответить
можна ще в бабусі спитати, шо твороги на узбіччі продає. Або у безпритульних собак, шо під столом у цій бабусі сидять та машуть хвостами.
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05.09.2023 14:53 Ответить
але найкращий варіант -це подивитися телемарафон, де кожен день епічна перемога.
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05.09.2023 14:57 Ответить
"Мир", за який так клопоче Ердоган, досягається досить швидко: військовий флот Туреччини бере під контроль Чорне море і здійснює супровід всіх торгівельних суден. Туреччина має свій гешефт з мита через проходженнями суден Босфору і економіка країни отримує сильне вливання. Інфляція зникає і відновлюється ріст ВВП. У Ердогана настає "Мир"!
Але ж він на таке не піде, бо московити для нього - джерело наповнення бюджету (не основне, але все ж). То ж він буде намагатися зробити добре Туреччині за рахунок інших держав (в тому числі і України). На припинення війни (а тим більш завершення війни перемогою України) йому начхать.
Таке моє ІМХО
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05.09.2023 14:27 Ответить
Сказав Ердоган, радісно потераючи ручки.
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05.09.2023 14:28 Ответить
Яка може бути спільна основа у двох країн, які бажають взаємного знищення?
Ну хіба що саме це бажання...
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05.09.2023 14:30 Ответить
Знищення Московії (т.з. "роССії") бажання не має, а от її трансформації у ******* демократичну країну, або декілька країн та позбавлення можливості повторювати агресію проти сусідів хоча б через вступ України до НАТО бажають не тільки українці, а й чимало самих московитів (т.з. "роССіян")!
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05.09.2023 15:00 Ответить
С такими "союзниками", как эта мразь, конечно.
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05.09.2023 14:32 Ответить
Відомо, що Ердоган сповістив про наступне стосовно відновлення т.з. "зернової угоди" - "Росія має два особливі запити. Один - це підключення Російського сільськогосподарського банку до системи SWIFT, а другий - страхування суден, що використовуються у перевезеннях". У мене з цього приводу пропозиція до керівництва України та її партнерів - погодитись на ці вимоги Москви у випадки виконання Кремлем також двох вимог з нашого боку а саме: перша - вивести рашистські війська з території України за кордони 1991-го року; друга - відмінити у Конституції та законодавстві Московії (т.з =роССійської федерації=) протизаконні норми про анексію нею частини території України (Криму, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей)! І тоді й незрячий Ердоган нарешті побачить на горизонті мир в Україні!
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05.09.2023 14:32 Ответить
Правий на всі 100, як і решта свідомих українців. Поки існує москаль, українець не може солодко спати.
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05.09.2023 14:36 Ответить
Якщо це москаль за гратами та під щільною охороною, то він теж безпечний. Та й усім українцям треба на віки запам'ятати, що віри московитам (т.з. "роССіянам") бути не може і з огляду на це будувати з ними якесь спілкування. Тож не треба вбивати цю рідкісну тварюку, бо вона є частиною людства і це треба розуміти, а треба просто розуміти ЩО воно і як із нею поводитись!!!
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05.09.2023 14:45 Ответить
Ага, тобто немає зерна то немає і миру. Шантаж. Суки путінські щоб ви здохли.
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05.09.2023 14:36 Ответить
У відповідь на вимоги Москви треба виставляти і свої вимоги а не корчити з себе мізантропів, от і все. А т.я. рашисти на наші вимоги не погодяться, то не буде в Кремля й можливості чимось там махати перед африканцями та іншою світовою спільнотою демонструючи свою "невинуватість"!!!
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05.09.2023 14:48 Ответить
є світова спільнота а є світова *******. В Україні теж. Хто переможе. Нічийний результат для нас є найгіршим
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05.09.2023 14:59 Ответить
Не тільки у світі є спільноти та піздоти, а й у побуті, навкруги кожного з нас, і нічого ж, живемо! Тож як кажуть завжди є вибір - між легким та правильним, то давайте робити правильний вибір не дивлячісь на те що він тяжчий та часто небезпечний, але ПРАВИЛЬНИЙ!
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05.09.2023 15:04 Ответить
Перемегати всі зібрались і мир на наших умовах а як тільки напишуть що воювати будуть всі то ціла істерика і зрада, якийсь парадокс
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05.09.2023 14:44 Ответить
поки не здохне упорота міль ясно що миру не буде
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05.09.2023 14:47 Ответить
А-а-а-а, то це особисто )(уйло (він же путін) вперся в Україну, окупував частину території, сам, без будь кого, об'явив її "своєю", стріляє, руйнує, насилує, а інші московити (т.з. "роССіяни") вдома сидять і "ні до чого"! Ню. ню! Ото саме цього і домагаються рашисти, віри у те що кремлівська моль здохне і "прийде мир", і знов все стане "добре" і Московії (т.з. "роССії") "можна довіряти" та "вірити" їй НА СЛОВО!
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05.09.2023 14:54 Ответить
співучасник рашистської окупації українського Криму у 2014 році і активний помічник куйла в кровопролитній бійні,котру він розвязав в Україні, як і світовий аферист -злодій , котрий заробляє разом із рашистським світовим терористом,куйлом, на краденому в українського народу хлібі.
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05.09.2023 14:51 Ответить
Про те, чи вони, турки, за територіальну цілістність незалежних країн, про недопущення окупації та анексії їх територій, Ердоган не говорить. Ні слова не каже. Чому?
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05.09.2023 15:07 Ответить
Бо у Ердогана "на яйцях" шматок Кіпру теліпається як гиря!
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05.09.2023 16:24 Ответить
Рашка недоговороздатна, вона порушіть усі договори, їх підписувати немає сенсу. Це вічна війна. Прихильники ввх, гіркіна, жириновського нікуди не дінуться навіть якщо прийдуть "ліберали".
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05.09.2023 15:07 Ответить
переклад з дипломатичної:

- туреччина робить вигляд бурхливої діяльності цілих 1.5 року, результату 0
- путя сказав ердогану, що узкіє нє здаютса : ніякого миру, поки узькі раби не закінчаться .
- туреччина готова підмазатись під будь-що і вилизувати сраку хоч чорту лисому, головне щоб це приносило гроші та вплив.
- позиція туреччини чітка - сісти на 2 стільчики 1 сракою .
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05.09.2023 15:33 Ответить
эрдоган и си сегодня наибольшые выгодополучатели в этой войне.
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05.09.2023 15:42 Ответить
Это потому что вы хитрожопые барыги помогаете параше уходить от санкций.
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05.09.2023 15:44 Ответить
Побалакав з дідом і поняв, кіна не буде, кукуха незворотньо потікла, достукаться нереально.
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05.09.2023 16:46 Ответить
Хитрожопость и эгоизм однажды выходят боком. Султан думает переиграть ВВХ и сам себя загоняет в ловушку. Почему то никто из лидеров так и не понял гопнического менталитета Вофки с Питера. Вофка считает что поимел султана, а тот что то там умничает и еще пытается оседлать коня. Вофка думал что у султана два яйца. Но недавно он понял - у старика только одно яйцо.
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05.09.2023 17:17 Ответить
Это и без тебя знаем. Перспектива мира появится после того, как пуйло сдохнет - вот над чем нужно работать
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05.09.2023 18:19 Ответить
Гірше війни з росією може бути тільки дружба з росією.
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06.09.2023 00:31 Ответить
 
 