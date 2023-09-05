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Новости Политика Украины
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Порошенко (19365) электронное декларирование (1015)

"ЕС" - за обязательное восстановление е-декларирования, исключение только для ВСУ, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

порошенко

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко отметил, что восстановление электронного декларирования является требованием европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Это - наше движение в ЕС и НАТО. Восстановление электронного декларирования - важный шаг, который приближает начало переговоров о вступлении в ЕС. Мы в свое время создали САП, НАБУ, провели конкурс в Высший антикоррупционный суд, утвердили все необходимые позиции и обеспечили их независимость", - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что "ЕС" выступает за открытые декларации. Исключение - только для ВСУ.

"Мы за декларирование аренды! Мы категорически за декларирование всех внештатных советников Офиса президента, которые сейчас у нас появились - так называемые советники-шептуны. Этот синедрион оказывает колоссальное влияние на государственные решения. Они ежедневно что-то говорят в эфирах, кладут что-то в карманы и избегают декларирования", - пояснил пятый президент.

Он также призвал восстановить полноценное освещение работы Верховной Рады Украины и поставить в повестку дня законопроект об УПЦ МП.

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Топ комментарии
+11
До кого звертається Порошенко? До бужанського,безуглої,арахамії і решти "зеленого " багна?
Марна праця!
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05.09.2023 15:16
+9
Відео -- БЕРЕЗА: Слуги ховають ВКРАДЕНІ МІЛЬЙОНИ. Це ЗРИВ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ з ЄС. Банкова підставляє ЗСУ
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05.09.2023 15:11
+6
Усе просто - без декларування не буде західного озброєння та БК. А отже - не буде України.
Усі, хто проти відновлення декларування та намагється підісрати своїми "вумними" уточненнями - зрадники та диверсанти!
ПП абсолютно правий за відкриті декларації - не крадеш та не мародериш - нема чого боятися!
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05.09.2023 15:19
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Це так мало бути. А "слуги" і "риги" за декларування всіх, виняток - "слуги" і "риги".
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05.09.2023 15:11 Ответить
До кого звертається Порошенко? До бужанського,безуглої,арахамії і решти "зеленого " багна?
Марна праця!
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05.09.2023 15:16 Ответить
Принаймі у черговий раз всраються,, попісяються чи просто пукнуть від остраху
А це вже реакція
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05.09.2023 15:20 Ответить
Усе просто - без декларування не буде західного озброєння та БК. А отже - не буде України.
Усі, хто проти відновлення декларування та намагється підісрати своїми "вумними" уточненнями - зрадники та диверсанти!
ПП абсолютно правий за відкриті декларації - не крадеш та не мародериш - нема чого боятися!
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05.09.2023 15:19 Ответить
Що тут не ясно? - Не декларуєш - ти мародер, як рєзніков, єрмак чи зеля. А мародерів - довічно.
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05.09.2023 18:12 Ответить
Та ні Ці "величні" юристи затягнуть тему про "презумпцію невинуватості", встануть в улюблену позу - "а ви доведіть спочатку", а після цього заведуть ламбаду про "ви самі такі"
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05.09.2023 18:20 Ответить
якщо всіх цих радників примусять декларуватись -то беня з мертвечуком перестануть їм платити за ефір на марафеті...
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05.09.2023 15:23 Ответить
Цікаве буде шоу - "дурень і гроші", офігіють усі від того шо зебіли наслугували.
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05.09.2023 15:25 Ответить
Нічого не боїться цей Порошенко!Збагатився у 82 рази,брата вбив і ще хоче декларувати свої статки!
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05.09.2023 15:25 Ответить
👍І техніку у військових щодня забирає
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05.09.2023 15:49 Ответить
Ага , саме так 😀
спочатку підвозить техніку бійцям , а потім забирає ,
і так щодня 😂
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05.09.2023 16:23 Ответить
Ой, ну і що? Всі "слуги" запишуться в ЗСУ. Будуть мати любі довідки, тільки щоб красти, красти, і красти, і не світитись.
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05.09.2023 16:09 Ответить
От барига! Заважає Зеленському ухвалити законопроект про остаточне поховання електронного декларування.
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05.09.2023 16:54 Ответить
Все,почалися винятки...Потім-прокурори,потім судді.І чому сюди прив*язують ЗСУ?Яку військову,чи державну таємницю розкриє декларування?ТЦК-це структура ЗСУ?Знову не зможем ,без журналістів,взнати за чий рахунок живуть воєнкоми?
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05.09.2023 17:13 Ответить
тому що воїни просто фізично не можуть скласти декларацію - для цього їм потрібно перебувати по місцю проживання і брати відповідні довідки в інституціях свого міста (податкова, пенс.фонд, робота, кадри, тощо). А вони - служать, 90% на передку, воюють.
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05.09.2023 17:41 Ответить
А до того ж чимало наших Воїнів за лінією фронту, нищать окупантів у ворожих тилах.
Та й на нулі сильно не напишеш ту декларацію
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05.09.2023 17:59 Ответить
А хіба для простих солдатів і офіцерів нижчої ланки було обов"язкове декларування?
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05.09.2023 18:29 Ответить
Офіцери на посадох подають декларації. Є визначений перелік. Військовослужбовці на контракті подають (за посадами)
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06.09.2023 09:45 Ответить
Перший раз чую, якщо чесно. Коли це запровадили? Під час моєї служби за контрактом такого не було.
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06.09.2023 09:54 Ответить
Не всі за контрактом, але лише ті, чия посада передбачає виконання функцій держави (є висновки та рекомендації НАЗК з цього приводу, зокрема у військовій сфері). ВСП протоколи за несвоєчасне подання складали ще з 2016 року, суди за участю спеціалізованих прокурорів справи теж розглядали з того ж часу
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06.09.2023 10:01 Ответить
До того ж там на нулі є співробітники СБУ (Альфа, військова контррозвідка, техніки), Нацполу, ДПСУ, не забуваємо про ВСП . Вони усі правоохоронці та подають декларації. Деякі посадові особи МНС (за посадою), які також є на передку, також подають делкрації. Перелік немаленький з тих, хто на фронті та має делкраувати
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06.09.2023 10:06 Ответить
 
 