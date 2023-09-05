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Армения (798) гуманитарная помощь (1202) пособие (594)

Армения впервые с начала российского вторжения предоставила Украине помощь, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вірменія

Впервые с начала полномасштабной войны Армения предоставила Украине гуманитарную помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Пока неизвестно, какую именно помощь получит Украина.

По словам собеседников издания, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.

В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.

Смотрите: Сербия передала 14 грузовиков гумпомощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС жителей Херсонщины. ФОТОрепортаж

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не является ни союзником России, ни союзником Украины в этой войне.
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Топ комментарии
+20
ОГО!

Це дуже неочікувано!

Здається Вірменія стала на шлях цівілізації!
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05.09.2023 17:32
+18
Схоже,вирішили що вже час визначитися.
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05.09.2023 17:29
+17
Крига рушила, геть від рашки ...
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05.09.2023 17:29
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Схоже,вирішили що вже час визначитися.
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05.09.2023 17:29 Ответить
Крига рушила, геть від рашки ...
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05.09.2023 17:29 Ответить
це добрий знак
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05.09.2023 17:49 Ответить
раніше арменія постачала сушею з ірану дрони в росію, як писали змі...
а зараз зосередилась на
https://news.online.ua/rossiya-poluchaet-zapadnye-chipy-dlya-raket-cherez-armeniyu-i-kazahstan-nyt_n857087/
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05.09.2023 20:14 Ответить
Колись Україна допомагала військам РФ та пропускала їх через свою територію під час конфлікту в Молдові ... І навіть на сьогоднішній день, на дев'ятий день війни викриваються схеми всередині України, які працюють на користь агресора. Все це існує, але тенденція правильна ...
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06.09.2023 09:07 Ответить
ОГО!

Це дуже неочікувано!

Здається Вірменія стала на шлях цівілізації!
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05.09.2023 17:32 Ответить
А де грузіни? де їх доаомгоа гуманітарна хоча б?
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05.09.2023 17:36 Ответить
Ти не можеш вимагати від будь-кого благодійності!

Ти можеш лише від щирого серця подякувати за благодійність!

Це аксіома!
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05.09.2023 17:48 Ответить
много Грузин на фронте, некоторые отдали жизни....
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05.09.2023 18:17 Ответить
Kak budto ne znaesh gde Gruzini. 2000 voiuet, 53 pogibli. Otpravliaem gumanitarnuiu pomosh s 24go Fevralia. Podderjivaem Ukrainu na mejdunarodnix forumax. Platim ukrainskim bejenzam. Otkrili ukrainskuiu shkolu i t.d. i t.p. Ponial gde gruzini?
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05.09.2023 19:04 Ответить
грузинам благодарность огромная от всего украинского народа за то, что они посадили карлсона в тюрягу
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05.09.2023 18:53 Ответить
Kak budto ne znaesh gde Gruzini. 2000 voiuet, 53 pogibli. Otpravliaem gumanitarnuiu pomosh s 24go Fevralia. Podderjivaem Ukrainu na mejdunarodnix forumax. Platim ukrainskim bejenzam. Otkrili ukrainskuiu shkolu i t.d. i t.p. Ponial gde gruzini?
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05.09.2023 19:00 Ответить
Kak budto ne znaesh gde Gruzini. 2000 voiuet, 53 pogibli. Otpravliaem gumanitarnuiu pomosh s 24go Fevralia. Podderjivaem Ukrainu na mejdunarodnix forumax. Platim ukrainskim bejenzam. Otkrili ukrainskuiu shkolu i t.d. i t.p. Ponial gde gruzini?
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05.09.2023 19:03 Ответить
Kak budto ne znaesh gde Gruzini. 2000 voiuet, 53 pogibli. Otpravliaem gumanitarnuiu pomosh s 24go Fevralia. Podderjivaem Ukrainu na mejdunarodnix forumax. Platim ukrainskim bejenzam. Otkrili ukrainskuiu shkolu i t.d. i t.p. Ponial gde gruzini?
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05.09.2023 19:09 Ответить
Я казавш це увесь час-

Вірменія та Україна будуть бити ху&ла разом.
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05.09.2023 18:37 Ответить
кумедно...
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05.09.2023 18:46 Ответить
яка там цивілізація? паштетян зрозумів, що ***** його доведе лише до сміттєвого баку та могили, а йому хочеться в бордель та на курорт. от і микається тепер бідолашний покидьок.
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05.09.2023 21:16 Ответить
Якщо це правда, то це хоч маленький, але плювок в ***л*іще х*у*й*ла🤔🧐😁 От дрібниця, а як все-таки приємно, розмір таки має значення 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️✖️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷
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05.09.2023 17:33 Ответить
Коли ми переможемо у війні, вірмени будуть другими, які гукатимуть на все горло, що вони нам допомагали. Першими будуть бульбаші. 😊 Єдиний позитив - вірмени - давня нація, мвйже як єврейська. І всі роки свого існування вони боролися за виживання. І збереглися. Завдяки чудово розвиненій чуйці на політичні події. Тому, якщо вони починають нам допомагати хоча б гуманітаркою, значить чують, що кацапам звізда. 😊
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05.09.2023 19:12 Ответить
А що з цього приводу говорить армянскоє радіо?
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05.09.2023 17:33 Ответить
ПТН ПНХ
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05.09.2023 17:52 Ответить
Вірменія зараз настільки бідна що брати від неї допомогу це як забирати останнє "по бєспрєдєлу"... Але щось мені підказує що "зелені візьмуть" на "кра" і ... не віддячать...
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05.09.2023 17:34 Ответить
це армяни не для нас робить, а для себе. Символічно але це їх дія. Дякуємо. Показують що вони с Заходом а не с орками
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05.09.2023 17:37 Ответить
Вірменія це робить в для України, і для себе.

Це ще одна жирна крапка у відноснннях рф-Вірменія.

Московськи смі вже скаженіють від дій Вірменії

Разом до перемоги. Смерть рашістським окупантам
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05.09.2023 18:41 Ответить
А чому Вірменія бідна? Правильно, бо весь цей час була союзником раші. Це все, що потрібно знати про користь союзних відносин з непорозумінням на ім'я росія.
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05.09.2023 17:53 Ответить
Не зовсім так.. Була, не була союзницею, це стратегічно нічого не змінювало. Перемога у карабаху на початку 90- х зіграла погану службу. Вірменія зачинилася у логістичному мішку, оточена Турцією, Іраном і Азербайджаном, добровільно . Залізницю у бік Азербайджану і Грузії розібрали, навкруги були "вороги". Замкрували себе у тому мішку і сиділи до 2020 року.
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05.09.2023 18:39 Ответить
Цікаво,цікаво!
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05.09.2023 17:34 Ответить
Вовремя предать, это не предать, а предвидеть!
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05.09.2023 17:36 Ответить
В даному випадку Вірменія нікого не зраджує. Після кидалова від росії з Карабахом вірмени взагалі нічого не винні раші.
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05.09.2023 18:20 Ответить
Там же завжди була любовь да гроба!
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05.09.2023 19:21 Ответить
Після "кідалова" з карабахом, вірмени взагалі повинні були раССєю назавжди нах послати..
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05.09.2023 17:37 Ответить
Рашистам - зброю і обхід санкцій, нам - невідомо яку "гумдопомогу.
І дійсно, не союзник ані росії (бо для росії - сателіт), ані Україні (оце точно).
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05.09.2023 17:38 Ответить
Шашлики напевно..."травневі"
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05.09.2023 18:35 Ответить
"По некоторой информации, азербайджанская армия получила российскую военную технику, маркированную оккупантским клеймом "V", и теперь намерена использовать ее против Армении"
🤓Азеры принимают со всех сторон и турки и кацапы бу технику дают трошки джавелинами покоцаную ну то таке)))

"⚡️Армения покинула ОДКБ"???хз,правда или нет...
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05.09.2023 17:40 Ответить
не покинула, проте скоро покине. як тільки каців викинуть з Карабаху, то там вмить все врегулюється між вірменами і азербайджанцями.
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05.09.2023 18:34 Ответить
Поки в Вірмені стоїть кацапська військова база нічого суттєво не зміниться...
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06.09.2023 04:28 Ответить
нуу, цікаво буде подивитись коли вірмени звернуться до москалів із закликом забрати свою військову базу із Гюмрі. те, що каци підуть із Карабаху - то це вже мабуть на 100 % зрозуміло згідно тих домовленостей між Азербайджаном, вірменами і кацапами.
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06.09.2023 04:34 Ответить
Зараз проблема Карабаху в головах вірмен. Вони досі щиро вірять в "КарабахНаш". Ніякої міжнародної підтримки вірмени не отримають до свого повного виходу з анексованих територій. Щойно це станеться всі інші проблеми країни (кацапська база, націоналізація підприємств загарбаних кацапами за борги, економічний розвиток, інвестиції, повернення населення) почнуть дуже швидко (років 20) вирішуватись.
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06.09.2023 04:59 Ответить
Щиро дякуєм!
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05.09.2023 17:43 Ответить
за що?
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05.09.2023 18:44 Ответить
Шось прорбздилось в царстве то Анийском!
Ары хотят быть на стороне победителей.
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05.09.2023 17:47 Ответить
А шо случвлось? Убєділісь шо путьєн *****?
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05.09.2023 17:47 Ответить
Азербайджан зараз блокує Лачинський коридор і кацапи їм нічим не допомагають. Може потрохи доходить, що вони їм не друзі.
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05.09.2023 17:51 Ответить
Армении не стоило рассчитывать только на Россию при выстраивании стратегической безопасности, республика уже «вкусила горькие плоды» этой ошибки, заявил армянcкий премьер Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

Сейчас Ереван занимается диверсификацией своей безопасности, так как когда настает момент для обеспечения безопасности Армении, «выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может» этого сделать.
«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», - сказал Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).
После этого Армения стала отдаляться от ОДКБ: республика отказалась в январе проводить на своей территории учения «Нерушимое братство-2023» и не стала в ноябре подписывать совместную декларацию организации, так как документ не содержал оценки «агрессии» Азербайджана. Пашинян не исключал, что республика вовсе покинет ОДКБ, если зафиксирует, что организация покинула Армению. Премьер отмечал, что Ереван - не союзник при военной операции на Украине, а Армения соблюдает правила международных санкций против России.

МИД России заверял, что «использует инструменты для успокоения ситуации» в Карабахе и «рассматривает на данный момент ситуацию на земле в качестве тех посреднических функций, которые есть у нашей страны». Представитель ведомства Мария Захарова призвала Пашиняна «понимать всю опасность манипулирования словами». Премьер Армении отказал ей в праве комментировать свои слова: «Даже представитель МИДа такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению, что я говорю».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/03/09/2023/64f497ad9a7947ae0c88f282
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05.09.2023 17:53 Ответить
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Армении разъяснения в связи с решением армянского правительства направить на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда.

"Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана", - цитирует Захарову агентство ТАСС.
Правительство Армении направило на утверждение в парламент Римский статут МУСа 1 сентября. Когда планирует рассмотреть вопрос, не уточнялось.

Армения подписала договор о присоединении к Римскому статуту еще в 1998 году, но не ратифицировала его.
________________________________________________________________________________
Тобто після ратифікації вірменським парламентом Римського статуту путін, якщо відвідає Вірменію, буде заарештований.
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05.09.2023 18:07 Ответить
просрало куйло вплив в Закавказзі. а чергові вибори у Грузії остаточно поставлять на цьому крапку.
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05.09.2023 18:37 Ответить
А що "воно" взагалі ще не просрало?
Прочитав доволі цікаву річ.
Минулого місяця поставили на бойове чергування МБР "Сармат", покликану замінити МБР "Сатана".
Сатану поставили на БЧ у 1970-х після серії успішних випробувань, саме 19/21. На 19 успішних два провали.
Сармата пустили до серії після ...1/1.
І путін особисто схвалив і дав "добро".
Технарі користуються його абсолютним технічним незнанням
А куди і на кого ракета полетить...
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05.09.2023 18:50 Ответить
хто скине посилання на цей реєстр?
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05.09.2023 17:55 Ответить
кончені лицеміри.

реальна допомога від вірмен це публічне оголошення припинення практики допомоги російськомовним недоноскам обходити санкції.

було таке? не було.

отже, кончені лицеміри, такі самі як євреї - на словам великі допомагальники а самі жодного набою до жодної гвинтівки нам не дали і не продали.
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05.09.2023 18:01 Ответить
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что зависимость Армении в сфере безопасности только от одной страны, а именно от России, была «стратегической ошибкой».

Армения остаётся членом военного союза ОДКБ, однако сотрудничество в его рамках фактически заморожено - Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории, а в прошлом году на саммите организации в Ереване отказалась подписать совместные документы, заявив, что союзники не предоставили Армении достаточной поддержки в ситуации вокруг Карабаха.
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05.09.2023 18:25 Ответить
Єреван березень 2022
я б відмовився від їхньої допомоги

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05.09.2023 18:28 Ответить
Але вже у 2023, коли до Еревану приїхав Лавров,
то його зустріли мешканці столиці

дружніми вигуками;» Путин/ху&ло».
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05.09.2023 18:46 Ответить
надала?Наразі невідомо, яку саме допомогу отримає Україна. Джерело: https://censor.net/ua/n3441590
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05.09.2023 18:43 Ответить
Армянам ещё выбивать рашистов из своей страны. Их война ещё впереди...
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05.09.2023 18:57 Ответить
Так значит официально Иерэван не болеет не за россию и не за Украину. Понятно хитрая политика этих горбоносых. Если побеждает россия они побегут в ихний лагерь а если будет побеждать Украина то они вмиг станут друзьями украинцев. Такая вот предательская линия армяшек.
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05.09.2023 19:31 Ответить
Після техніки що надавала рашці?! Якось по дебільному.
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05.09.2023 19:38 Ответить
так,что Пашинян сдал *****....Прозрение пришло....
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06.09.2023 07:30 Ответить
 
 