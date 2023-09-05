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Армения впервые с начала российского вторжения предоставила Украине помощь, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Впервые с начала полномасштабной войны Армения предоставила Украине гуманитарную помощь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Азатутюн".
Пока неизвестно, какую именно помощь получит Украина.
По словам собеседников издания, о гуманитарной помощи Украине Ереван официально объявит в ближайшее время.
В МИД и правительстве Армении пока официально не комментируют эту информацию.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не является ни союзником России, ни союзником Украины в этой войне.
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а зараз зосередилась на
https://news.online.ua/rossiya-poluchaet-zapadnye-chipy-dlya-raket-cherez-armeniyu-i-kazahstan-nyt_n857087/
Це дуже неочікувано!
Здається Вірменія стала на шлях цівілізації!
Ти можеш лише від щирого серця подякувати за благодійність!
Це аксіома!
Вірменія та Україна будуть бити ху&ла разом.
Це ще одна жирна крапка у відноснннях рф-Вірменія.
Московськи смі вже скаженіють від дій Вірменії
Разом до перемоги. Смерть рашістським окупантам
І дійсно, не союзник ані росії (бо для росії - сателіт), ані Україні (оце точно).
🤓Азеры принимают со всех сторон и турки и кацапы бу технику дают трошки джавелинами покоцаную ну то таке)))
"⚡️Армения покинула ОДКБ"???хз,правда или нет...
Ары хотят быть на стороне победителей.
Сейчас Ереван занимается диверсификацией своей безопасности, так как когда настает момент для обеспечения безопасности Армении, «выясняется, что кто-то либо не хочет, либо не может» этого сделать.
«Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с Россией, в том числе по части оружия, приобретения вооружения. Но сегодня, когда сама Россия нуждается в оружии, вооружении, понятно, что при желании она не сможет обеспечить потребности Армении в сфере безопасности», - сказал Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).
После этого Армения стала отдаляться от ОДКБ: республика отказалась в январе проводить на своей территории учения «Нерушимое братство-2023» и не стала в ноябре подписывать совместную декларацию организации, так как документ не содержал оценки «агрессии» Азербайджана. Пашинян не исключал, что республика вовсе покинет ОДКБ, если зафиксирует, что организация покинула Армению. Премьер отмечал, что Ереван - не союзник при военной операции на Украине, а Армения соблюдает правила международных санкций против России.
МИД России заверял, что «использует инструменты для успокоения ситуации» в Карабахе и «рассматривает на данный момент ситуацию на земле в качестве тех посреднических функций, которые есть у нашей страны». Представитель ведомства Мария Захарова призвала Пашиняна «понимать всю опасность манипулирования словами». Премьер Армении отказал ей в праве комментировать свои слова: «Даже представитель МИДа такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению, что я говорю».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/03/09/2023/64f497ad9a7947ae0c88f282
"Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана", - цитирует Захарову агентство ТАСС.
Правительство Армении направило на утверждение в парламент Римский статут МУСа 1 сентября. Когда планирует рассмотреть вопрос, не уточнялось.
Армения подписала договор о присоединении к Римскому статуту еще в 1998 году, но не ратифицировала его.
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Тобто після ратифікації вірменським парламентом Римського статуту путін, якщо відвідає Вірменію, буде заарештований.
Прочитав доволі цікаву річ.
Минулого місяця поставили на бойове чергування МБР "Сармат", покликану замінити МБР "Сатана".
Сатану поставили на БЧ у 1970-х після серії успішних випробувань, саме 19/21. На 19 успішних два провали.
Сармата пустили до серії після ...1/1.
І путін особисто схвалив і дав "добро".
Технарі користуються його абсолютним технічним незнанням
А куди і на кого ракета полетить...
реальна допомога від вірмен це публічне оголошення припинення практики допомоги російськомовним недоноскам обходити санкції.
було таке? не було.
отже, кончені лицеміри, такі самі як євреї - на словам великі допомагальники а самі жодного набою до жодної гвинтівки нам не дали і не продали.
Армения остаётся членом военного союза ОДКБ, однако сотрудничество в его рамках фактически заморожено - Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории, а в прошлом году на саммите организации в Ереване отказалась подписать совместные документы, заявив, что союзники не предоставили Армении достаточной поддержки в ситуации вокруг Карабаха.
я б відмовився від їхньої допомоги
то його зустріли мешканці столиці
дружніми вигуками;» Путин/ху&ло».