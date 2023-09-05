Нидерланды ожидают увеличения количества беженцев из Украины

В Нидерландах правительство просит муниципалитеты создать дополнительные места для приема беженцев из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительство снова просит муниципалитеты создать дополнительные места для приема украинцев. Ожидается, что понадобится 97 тысяч приемных мест на 1 февраля следующего года, пишет в письме мэрам регионов государственный секретарь Министерства юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург", – пишет издание De Telegraaf.

Отмечается, что на прошлой неделе на заседании Совбеза мэры пообещали создать 90 тысяч мест приема. В настоящее время их более 81 000, но затем председатель Совета Безопасности Воутер Колфф заявил, что предполагает, что понадобится еще больше мест для приема украинских беженцев.

В письме государственный секретарь Министерства юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург отмечает, что наплыв беженцев из Украины продолжается и "не похоже, что ситуация изменится в ближайшее время". Ожидается, что к концу этого года беженцев из Украины будет более 104,4 тыс.

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