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Новости За рубежом
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беженцы (1474) Нидерланды (1384)

Нидерланды ожидают увеличения количества беженцев из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

біженці,нідерланди

В Нидерландах правительство просит муниципалитеты создать дополнительные места для приема беженцев из Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правительство снова просит муниципалитеты создать дополнительные места для приема украинцев. Ожидается, что понадобится 97 тысяч приемных мест на 1 февраля следующего года, пишет в письме мэрам регионов государственный секретарь Министерства юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург", – пишет издание De Telegraaf.

Отмечается, что на прошлой неделе на заседании Совбеза мэры пообещали создать 90 тысяч мест приема. В настоящее время их более 81 000, но затем председатель Совета Безопасности Воутер Колфф заявил, что предполагает, что понадобится еще больше мест для приема украинских беженцев.

В письме государственный секретарь Министерства юстиции и безопасности Нидерландов Эрик ван дер Бург отмечает, что наплыв беженцев из Украины продолжается и "не похоже, что ситуация изменится в ближайшее время". Ожидается, что к концу этого года беженцев из Украины будет более 104,4 тыс.

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Судя по всему - они не ошибаются. Доблестные зе-избиратели вдосталь наелись своего выбора.
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05.09.2023 17:52 Ответить
> наплив біженців з України продовжується і "не схоже, що ситуація зміниться найближчим часом"

з вірою у зелене майбутнє
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05.09.2023 17:53 Ответить
пуст планируют больше...\ещё не настали холода...!\
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05.09.2023 17:55 Ответить
... тому, що знають, що в нас буде ще більша "ср*ка" ніж уже є, і знають чому, тільки ми про цю більшу "ср*ку" ще не знаємо і не здогадуємось...
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05.09.2023 18:28 Ответить
Все знають, все по плану.
Думаю, якби відкрили кордони в країні би залишилися тількі зелені. Бо то, що вони останнім часом роблять, ні в які вже рамки не лізе.
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05.09.2023 18:28 Ответить
а мої зелені навпаки дуже страждають що не встигли звалити до.. і кажуть що Шоколадний вже б давно все здав. Вони готові топитись в тисі, аби не Порошенко. То сказ, хвороба якась. А зараз ганяють по області в вело костюмах і кажуть що контр наступ успішний
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05.09.2023 18:50 Ответить
а коли аргументую щось на претензію що не катаюсь разом бо вони ватники приховані, кажуть - ну миж дитинство разом провели, погляди то таке. І мріють звалити в Польщу на будівництво. Щоб назбирати на Шкоду Октавію, при чому глибоке переконання що в нас купувати не можна бо вони всі погані машини. Складно зрозуміти
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05.09.2023 18:57 Ответить
 
 