Польша потратит на оборону 4% ВВП в 2024 году, - Дуда

Польша планирует потратить более 4% валового внутреннего продукта на оборону в следующем году.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Когда мы видим опасность, появляющуюся за нашей восточной границей… мы прекрасно знаем — история и опыт научили нас этому — что любую цену стоит заплатить, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой и чтобы поляки могли жить в безопасности. В следующем году мы планируем потратить на оборону 137 млрд злотых. Это более 4% нашего ВВП, — сказал Дуда.

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