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Польша потратит на оборону 4% ВВП в 2024 году, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Польша планирует потратить более 4% валового внутреннего продукта на оборону в следующем году.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Когда мы видим опасность, появляющуюся за нашей восточной границей… мы прекрасно знаем — история и опыт научили нас этому — что любую цену стоит заплатить, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой и чтобы поляки могли жить в безопасности. В следующем году мы планируем потратить на оборону 137 млрд злотых. Это более 4% нашего ВВП, — сказал Дуда.
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+11 YU ST
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+4 Wasyl Worobec
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показать весь комментарий05.09.2023 23:53
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Слава Україні! Niech żyje Polska!
Только на закупках курток, резников украл 30 млн долл, которые ушли в никуда. Вот уже 3 танка с боекомплектом.
И это только куртки!
Та нуйонах, ******* вже...
Бракує тісної співпраці з Німеччиною, яка є важливим партнером Польщі, адже голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський бачить у Берліні більше небезпеку, ніж союзника. Ситуація, в якій Польща намагалася віддати Україні свої старі радянські танки, а натомість отримати ******* німецькі «Леопарди», в минулому році закінчилася нічима і істотно зіпсувала відносини між двома державами.