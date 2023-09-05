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Польша потратит на оборону 4% ВВП в 2024 году, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

навчання,польща

Польша планирует потратить более 4% валового внутреннего продукта на оборону в следующем году.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Когда мы видим опасность, появляющуюся за нашей восточной границей… мы прекрасно знаем — история и опыт научили нас этому — что любую цену стоит заплатить, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой и чтобы поляки могли жить в безопасности. В следующем году мы планируем потратить на оборону 137 млрд злотых. Это более 4% нашего ВВП, — сказал Дуда.

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Топ комментарии
+11
Після Бучі Польща змінила концепцію оборони - нема тепер плану здавати у тимчасову окупацію територію до Вісли. F-35, Абрамси, південнокорейські танки і літаки + український досвід, що кацапа можна і треба бити.
Слава Україні! Niech żyje Polska!
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05.09.2023 23:09
+4
Ніхто там до шашликів готуватись не буде!В них підхід простий; si vis paces,para bellum
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05.09.2023 23:11
+4
"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
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05.09.2023 23:53
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Після Бучі Польща змінила концепцію оборони - нема тепер плану здавати у тимчасову окупацію територію до Вісли. F-35, Абрамси, південнокорейські танки і літаки + український досвід, що кацапа можна і треба бити.
Слава Україні! Niech żyje Polska!
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05.09.2023 23:09 Ответить
Ніхто там до шашликів готуватись не буде!В них підхід простий; si vis paces,para bellum
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05.09.2023 23:11 Ответить
ну понятно смотря на убожество лаптей которые райцентр 9 мес.брали при более менее норм обороне то какая там окупация,там и в соло кацапов поляки смогут затащить без осоого участвия сша
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05.09.2023 23:14 Ответить
Танк К2 Южной Кореи - это 55-тонный танк со 120-мм орудием, который считается одним из лучших среди машин нового поколения. На нем установлены новейшие прицелы, автомат заряжания, комплекс активной защиты и гидропневматическая подвеска. Двигатель способен разгонять боевую машину до 75 км/ч. Боекомплект K2 - 40 снарядов. Максимальная комплектация танка стоит 8,5 млн долл.

Только на закупках курток, резников украл 30 млн долл, которые ушли в никуда. Вот уже 3 танка с боекомплектом.
И это только куртки!
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05.09.2023 23:18 Ответить
Поляки молодці, нема що казати. А от...
Та нуйонах, ******* вже...
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05.09.2023 23:16 Ответить
бо не вигадують неиснуючі армії та не запрошують на шашлики.
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05.09.2023 23:48 Ответить
"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
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05.09.2023 23:53 Ответить
А меншовартісний валянок вчить мову окупанта.
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05.09.2023 23:59 Ответить
За такими діями польської влади стоїть невпевненість у тому, що союзники по НАТО нададуть Польщі ефективну та своєчасну підтримку у разі зовнішньої агресії. Краще бути готовим до всього самому, не чекаючи, поки побратими по зброї надолужать згаяне, і не замислюючись, чи наздоженуть вони взагалі. Схоже, що досвід російсько-української війни, коли зовнішня допомога, необхідна позавчора, приходить післязавтра, навчив такого роду обережності.

Бракує тісної співпраці з Німеччиною, яка є важливим партнером Польщі, адже голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський бачить у Берліні більше небезпеку, ніж союзника. Ситуація, в якій Польща намагалася віддати Україні свої старі радянські танки, а натомість отримати ******* німецькі «Леопарди», в минулому році закінчилася нічима і істотно зіпсувала відносини між двома державами.
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05.09.2023 23:58 Ответить
4% це круто. не на шашлички і не на дороги для ординських танків,а в безпеку своєї країни.А наш напічкав владу ФСБшниками,за три роки до війни закрив всі ракетні програми,за три місяці до війни скоротив армію на 45 тис.,за три тижні до війни забрав у армії 70 мрд. грн., за три дні до війни устами Арахамії звинуватив США,а тепер корчить з себе Черчіля і пиз@ть допомогу західних партнерів.Байден,ауууу...чому ми досі не в НАТО?!
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06.09.2023 01:06 Ответить
 
 