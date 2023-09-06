Будут события, важные для Украины, - Зеленский анонсировал "важные решения" для Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 сентября традиционно обратился к украинцам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
Он отметил: "И завтрашний день. Сегодня уже подготовились. Будут события, важные для Украины. Должны быть и решения, важные для Украины.
Я благодарю всех, кто бьется и работает ради нашего государства!"
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Пожалуйста, подождите...
Бо Баканов той же сам розуміє, що поки є Зеленський - ніхто йому не пред'явить за десятки тисяч українців, яких він допоміг росіянам вбити.
Чим раніше зникне пліснява, що розїдає державу з середини, тим більше шансів у цієї держави на існування.
пішли у відставку 👍🏼😠
Скажите за что еще вы не переживаете, проверим вашу интуицию)
Не тому, що ху&ло їх поколічело?!
Ти хлопчик з розумом дружешь?
Й так, я не писав, що "ані фсє адінакавиє". Я конкретно вказував на злочини окремої людини. Покажи мені хоч одного президента з 91 року, хто не причетний тим, чи іншим способом до ослаблення держави. Коавчук? - комуняка. Кучма? - злодій. Ющенко? - безхребетне створіння, яке просрало всі здобутки Майдану 2004 року, й яке привело до влади того, проти кого й був цей Майдан . Яник? - тут все зрозуміло. Порошенко? - за нього вже сказав. Зеленський? - тут теж немає що обговорювати.
нема ніякого сумніву- доведено двома Майданами.
Или будет наоборот уламывать на переговоры?Так на них даже Пуйло не согласится...а зачем ему,он выборы Трампа ждать будет.
1. 13.05.23 Зеленський в Італії: Є важливі рішення щодо захисту нашого неба
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3. 29.09.22 Зеленський і Данілов анонсували важливі рішення РНБО 30 вересня
305 голосів ЗА.
Через людей "юрістаПортнова" і його подільника Татарова мафія взяла під контроль правоохоронну систему України. А взявши під контроль слідство проти себе, всі кримінальні справи про Коломойського-Боголюбова враз зупинилися. Тепер найбезпечніше місце в світі для Коломойського вже не улюблена Швейцарія, і навіть не рідний Ізраїль, а, як не парадоксально, Україна, яку він обікрав.
А після цього мафія, яка перетворилася на державу, розв'язала собі руки. Мафія здійснила новий найбільший злочин в історії України. Розкрадання на Великому будівництві мабуть давно вже перевершило суми позовних вимог Приватбанку - та зараз це вже квіточки. Продаж безпекових інтересів України зовнішньому ворогу за дешеву "білоруську" електрику заводам Коломойського і за ринок труб Пінчука це вже - значно гірше. Роззброєння, здача півночі і півдня, загибель Маріуполя - все це була підготовка до найбільшого злочину в історії людства - вбивства всіх нас ворогом у одній великій Бучі на всю країну.
Це те, за що ці гади мають відповісти найжорстокішим чином.
Зараз починається захід сонця мафіозного клану Коломойського-Боголюбова і всіх цих Урі з Мордехаями.
Всі, хто до них дотичний, рано чи пізно будуть оголошені ОСОБАМИ ПОВ'ЯЗАНИМИ З МАФІЄЮ. В майбутньому вони обов'язково підпадуть в кращому випадку під люстрацію, в гіршому під жорсткі строки. Скільки мотузочці не витися, кінець буде один.
Єдиний шлях для рядових членів банди - перейти на світлу сторону закону. Здавати мафіозі, руйнувати цей клан зсередини, викривати перед суспільством їхні злочини і передавати докази участі головних фігурантів. Лише активними діями у допомозі слідству по поваленню цієї банди і притягненню до відповідальності босів мафії в майбутньому визначатиметься доля кожного із цих нових ліц і прочіх орденоносних наташ.
Джон Сміт
Окружний суд Тель-Авіва рішенням від 28 травня визнав, що ПриватБанк має «достатню для судового розгляду справу» проти Коломойського та Боголюбова у справі про «шахрайські дії на суму $600 млн»
Суд постановив, що для цілей оцінки наявності юрисдикції для розгляду справи ПриватБанк належним чином довів, що під час знаходження у власності Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова кошти з нього були виведені до Ізраїлю за допомогою низки складних та ретельно продуманих переказів.
Банк заявив, що відповідачі реалізували незаконну схему привласнення коштів у розмірі щонайменше $600 млн, що були незаконно виведені з ПриватБанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку одного з найбільших банків Ізраїлю - Ізраїльського Банку Дисконт (Israel Discount Bank).
Незважаючи на низку позитивних висновків, суд постановив, що Ізраїль не є належною юрисдикцією для розгляду позову. ПриватБанк має право подати апеляцію на це рішення, оскільки він продовжує домагатися справедливості за незаконні дії своїх колишніх власників.
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Така от історія.
Етнічна ОЗУ вкрала гроші в українців і вивела у Ізраїль.
Банально до крику.
Але ця історія не про звичайне шахрайство.
Ця історія про Мафію, яку ми маємо знищити, або вона знищить нас.
Мафіозі не просто вкрали 10 млрд доларів в українців, що стало однією з найбільших фінансових афер в історії України.
Мафіозі вкрали стільки грошей, що стали недосяжні для правосуддя. На ці гроші вони зуміли оббрехати всіх своїх ворогів, слідство проти себе. На ці гроші вони купили все і всіх. Політиків, чиновників, партії, владу, культурних діячів, а найперше - медіа і журналістів.
Ці натовпи "журналістів" на замовлення бандитів з 2014 року проводили широкомасштабне залякування населення. Путін фізично вбивав, а "ЗМІ" бандитів це роздували і залякували людей. Коли населення залякали, відімкнули головний мозок і ввімкнули спинний, в цю мить бандити вклалися в "культуру" - кіно про хорошого хлопця, "ЯвашВирок", чесного Робін Гуда, який розстрілює жирних політіков і всіх врятує. Про те, що цей "хороший хлопець" отримав 41 млн дол в процесі "низки складних та ретельно продуманих переказів", в серіалі не сказали.
Події, важливі для України (якими б вони не були) відбудуться в любому випадку.
Адміністрація США провела конструктивні розмови на двопартійній основі в обох палатах Конгресу і висловив впевненість у новому фінансуванні підтримки для України.
Про це на брифінгу у Білому домі заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
"Не буду говорити про запевнення, але були конструктивні розмови. Вони були позитивні і суттєві. Ми очікуємо, що зможемо досягти надання пакетів допомоги, які дозволять Україні отримати те, що їй потрібно", - зауважив радник з питань національної безпеки президента США Джерело: https://censor.net/ua/n3441672