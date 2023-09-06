Будут события, важные для Украины, - Зеленский анонсировал "важные решения" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 сентября традиционно обратился к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Он отметил: "И завтрашний день. Сегодня уже подготовились. Будут события, важные для Украины. Должны быть и решения, важные для Украины.

Я благодарю всех, кто бьется и работает ради нашего государства!"

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