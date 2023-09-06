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Будут события, важные для Украины, - Зеленский анонсировал "важные решения" для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 5 сентября традиционно обратился к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Он отметил: "И завтрашний день. Сегодня уже подготовились. Будут события, важные для Украины. Должны быть и решения, важные для Украины.

Я благодарю всех, кто бьется и работает ради нашего государства!"

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Топ комментарии
+51
Йдеш у відставку?
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06.09.2023 01:15
+38
Та ніяких розмов про це бути не може просто тому, що Зеленський при владі - це єдине, що рятує його і його дружбанів від кримінальних справ за корупцію і держзраду.

Бо Баканов той же сам розуміє, що поки є Зеленський - ніхто йому не пред'явить за десятки тисяч українців, яких він допоміг росіянам вбити.
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06.09.2023 01:32
+34
невже ігорвалєріча екстрадують до США?
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06.09.2023 01:15
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Правила форума Совет форумчан
неужели посадишь 3 своих друзей????
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06.09.2023 01:13 Ответить
Ну да - на потокі...
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06.09.2023 01:16 Ответить
Ага. Лицемер, да и только... Болтовня в стиле видосиков...
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06.09.2023 01:27 Ответить
У него друзья КРОТЫ и МЕГАМАРАДЕРЫ ИХ НЕ СЧЕСТЬ - на кого не плюнь мразь -БАБЛАМОЙСКИЙ ( цирк с СБУ) Ермак, баканов, Тимошенко, старух, Резниченко, Смирнов, Резников, МЕЦГЕР …………
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06.09.2023 07:56 Ответить
невже ігорвалєріча екстрадують до США?
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06.09.2023 01:15 Ответить
ага його "арештували" по українській кримінальній справі, щоб екстрадувати в США?
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06.09.2023 01:33 Ответить
надінуть браслет до кінця каденції буратіни. А за цей час побудують СІЗО в Лазєщиніна на п'ять або десять персон, до яких в США будуть питання.
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06.09.2023 01:42 Ответить
ага - буде в Буковелі на своїй хаті сидіть типу з браслєтом (ніхто не перевірить) - і коли ФБР подасть запит на екстрадицію - Зеленський скаже "ні мона. Как мона? Чєловєк у нас украл. Хорошій чєловєк. Ми єго самі судім".
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06.09.2023 10:38 Ответить
Посадять під домашній арест в саме галіме шалє у Буковелі.
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06.09.2023 06:48 Ответить
Йдеш у відставку?
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06.09.2023 01:15 Ответить
Сам не буду и других призываю не голосовать за Зеленского на следующих выборах (считаю это опасным для демократии в Украине), но сейчас отставка Зеленского для Украины вредна.
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06.09.2023 01:19 Ответить
Та ніяких розмов про це бути не може просто тому, що Зеленський при владі - це єдине, що рятує його і його дружбанів від кримінальних справ за корупцію і держзраду.

Бо Баканов той же сам розуміє, що поки є Зеленський - ніхто йому не пред'явить за десятки тисяч українців, яких він допоміг росіянам вбити.
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06.09.2023 01:32 Ответить
Ну що Ви таке пишете? Яким чином вони усі захищені від кримінального переслідування? У нас же за Конституцією правоохоронна та судова влади - незалежні від усякого адміністративного втручання!!!
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06.09.2023 09:19 Ответить
так особливо ДБР, СБУ і ГПУ, в яких на 300% свої чєловєкі. Тому навіть кримінальних справ не існує, не те що суди якісь.
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06.09.2023 10:39 Ответить
Цілком згідний що відставка "вредна" (( Але тут як з апендиксом , хоч і шрам буде ,але як не видалиш -цілком ймовірно що здохнеш ((
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06.09.2023 01:57 Ответить
А у 2019 голосував ? Признайся , очисти душу .
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06.09.2023 02:05 Ответить
І в чому загроза для України? Якщо раптом зникне все зелене шобло, то Україна без них не вижеве?
Чим раніше зникне пліснява, що розїдає державу з середини, тим більше шансів у цієї держави на існування.
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06.09.2023 06:50 Ответить
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06.09.2023 07:03 Ответить
Сам не буду и других призываю вообще не голосовать, ибо это повлияет лишь на выбор Ф.И.О. избранника.
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06.09.2023 07:52 Ответить
Чем вредна? А я считаю, что только полезна. Аргументируйте.
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06.09.2023 08:00 Ответить
ні, думаю почнуть знімати новий сезон "Слуги народу".
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06.09.2023 01:20 Ответить
Вже дано знімають. Тільки під іншою назвою і без нумерації серій (бо нескінчений), це "Єдиний телемарафон"
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06.09.2023 09:25 Ответить
Це , дійсно , була би дуже важлива подія , якби Зе + Єрмак
пішли у відставку 👍🏼😠
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06.09.2023 01:37 Ответить
Ну чего сразу пороха, вот этого субъекта
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06.09.2023 02:00 Ответить
Та ти шо , який Порошенко , так як при вазєлінському наказати здатися у полон тисячами після того як сам південь пр@**** , у Порошенка не вийде (( Здєсь толька на тєбя надєжда , твой гєній нас спасєт , троль кацапський , або вазєлінський , що те саме
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06.09.2023 02:03 Ответить
Сейчас погибло намного больше чем под Иловайском и Дебальцево. Но так как ничего не говорят, то такие как ты делают вид что ничего не происходит.
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06.09.2023 02:10 Ответить
Какие масштабы? Ты же говоришь какая это катастрофа. Как будто не было ни 22, ни 23 года.
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06.09.2023 02:21 Ответить
Когда Зеленский договаривался прошлой весной, то весь цензор переживал, но я нет. Не потому что Зеленский такой герой, а потому что он ни на что не способен. Оттого вариантов подписать какой-либо договор у него тоже не было. Ты просто путаешь слабохарактерность со смелостью.
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06.09.2023 02:23 Ответить
я переживал, ужасно.
Скажите за что еще вы не переживаете, проверим вашу интуицию)
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06.09.2023 02:30 Ответить
Ну так згадайте слова Зеленського про Крим який він би не здав ,але весь південь тепер під кацапами..
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06.09.2023 02:25 Ответить
Он рассказывал что закончит войну. А проклятый Порошенко хочет войны. За это его и выбрали. Итог десятки тысяч людей без конечностей - это прямо свежая статистика.
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06.09.2023 02:27 Ответить
Десятки тисяч людей без конечностей це тому що Зеленский ?!????

Не тому, що ху&ло їх поколічело?!

Ти хлопчик з розумом дружешь?
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06.09.2023 04:10 Ответить
Так Сталин тоже молодец был. Гитлер же напал.
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06.09.2023 04:51 Ответить
***** нападає завжди, коли бачить слабкість. Для нападу йому було необхідно ослабити Україну, що з успіхом виконали більшовики на чолі з боневтіком. Тому треба дякувати за "хуже не будет" саме найвеличнішому лідеру більшовиків України.
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06.09.2023 05:25 Ответить
І, його виборцям(((
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06.09.2023 06:41 Ответить
А чому він напав? Бо сцанич створив усі умови для нападу.
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06.09.2023 06:43 Ответить
Звичайно винен у всьому пуйло, що напав, але не скидайте вини і того, що не готувався до війни, що знищив всі ракетні програми, брехав, що нападу не буде і закликав всіх на шашлики, призначив на високі посади зрадників і агентів ФСБ та проводив політику утопіста "какая разница", "сойдемся посередине", "не стрелять"... допомогло?
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06.09.2023 06:48 Ответить
Під Іловайськом масштаби були не ті, але суть та сама Тим не менш, коли там розстрілювали хлопців як у тирі, це чучело разом з галантереєм проводило парад. Так от, досить вже перебирати сортами гівна. Бачу ви ну ніяк не можете прожити без якогось персонального царька.
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06.09.2023 06:52 Ответить
Не порівнюється Іловайськ з Маріуполем, Бучею,Ірпінню, Гостомелем, Ізюмом, Херсоном, Бахмутом... та іншими знищеними ворогом містами. Але то і ці трагедії. Не маніпуліруйте і не урівнюйте ті і сьогоднішні події. Хоча некорректно приводити цифри, але в Іловайську загинуло за 300 наших громадян, а тільки в одному Маріуполі більше 80 тисяч. Звичайно і в Іловайську і в Маріуполі всі ці злочини зробили нацисти фашистської росії, але якщо Іловайськ неможливо було передбачити, бо не було армії і зброї після втечі зека, то Маріуполь був вже відвойований і підходи до нього заміновані і захищені нашими військами. Але комусь дуже захотілося мінні поля зняти і дати зайти ворогу з Криму в тил, розмінувавши і Чонрар і Перекоп. А що стосується параду в Києві, то краще не пишіть дурниць. Правильно, що проводили такі паради і давали можливість бачити ворогу, що там є війська, а то б вони і в Києві зробили "Іловайськ". Сьогодні немає військ в Києві чи є?
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06.09.2023 07:02 Ответить
Аргумент - все они одинаковые это аргумент российской пропаганды и олигархов.
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06.09.2023 15:08 Ответить
Аргумент, це те, що ти досі триндякаєш мовою окупанта, й навіть не намагаєшся спілкуватись рідною мовою. То хто з нас тут пропагандист?
Й так, я не писав, що "ані фсє адінакавиє". Я конкретно вказував на злочини окремої людини. Покажи мені хоч одного президента з 91 року, хто не причетний тим, чи іншим способом до ослаблення держави. Коавчук? - комуняка. Кучма? - злодій. Ющенко? - безхребетне створіння, яке просрало всі здобутки Майдану 2004 року, й яке привело до влади того, проти кого й був цей Майдан . Яник? - тут все зрозуміло. Порошенко? - за нього вже сказав. Зеленський? - тут теж немає що обговорювати.
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06.09.2023 16:33 Ответить
Ющенко отличный през и Порошенко был неплох. То что ты этого не понимаешь часть проблемы.
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06.09.2023 16:45 Ответить
Біда в тому, що ти вмикаєш павліка й далі спілкуєшся касапсячим язиком.
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06.09.2023 17:57 Ответить
це навряд, він же казав, що іде на один термін, а от коли цей термін закінчиться - то вже хєрйогознає.
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06.09.2023 02:39 Ответить
Готують якийсь черговий п#здець.
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06.09.2023 01:19 Ответить
с его уст это звучит как угроза
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06.09.2023 02:31 Ответить
Готуе *******? Так він його і отриман.

нема ніякого сумніву- доведено двома Майданами.
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06.09.2023 04:12 Ответить
Не лякай, курво
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06.09.2023 01:21 Ответить
Блинкен привезет Атакамсы ?
Или будет наоборот уламывать на переговоры?Так на них даже Пуйло не согласится...а зачем ему,он выборы Трампа ждать будет.
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06.09.2023 01:41 Ответить
Судя по тому что опять летят шахеды... Завтра, точнее уже сегодня, самым важным будет какое количество сбили, какой вред они нанесли портовой инфраструктуре
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06.09.2023 01:54 Ответить
****… Як же заїбав цей інтриган!🤬 Все інтригує і інтригує!… Краще б мовчав, чим вихвалявся «майбутніми перемогами». Актор з нього ніколи не вичавиться, напевно..Як не театральні паузи, то пафосна хрінь!
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06.09.2023 02:01 Ответить
Що там з декларуванням підар?
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06.09.2023 02:36 Ответить
Рада дозволила чиновникам "забувати" декларувати майно на 1,3 млн гривень. Якщо чиновник "забув" задекларувати таку кількість майна, то він може не боятись нічого, окрім сплати штрафу, та продовжити страждати на амнезію.

305 голосів ЗА.
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06.09.2023 03:50 Ответить
Єдиною важливою подією було лише б те, якби Зєлупа поперхнувся ковбасою.
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06.09.2023 03:47 Ответить
в 2019 мафія захопила державу.

Через людей "юрістаПортнова" і його подільника Татарова мафія взяла під контроль правоохоронну систему України. А взявши під контроль слідство проти себе, всі кримінальні справи про Коломойського-Боголюбова враз зупинилися. Тепер найбезпечніше місце в світі для Коломойського вже не улюблена Швейцарія, і навіть не рідний Ізраїль, а, як не парадоксально, Україна, яку він обікрав.

А після цього мафія, яка перетворилася на державу, розв'язала собі руки. Мафія здійснила новий найбільший злочин в історії України. Розкрадання на Великому будівництві мабуть давно вже перевершило суми позовних вимог Приватбанку - та зараз це вже квіточки. Продаж безпекових інтересів України зовнішньому ворогу за дешеву "білоруську" електрику заводам Коломойського і за ринок труб Пінчука це вже - значно гірше. Роззброєння, здача півночі і півдня, загибель Маріуполя - все це була підготовка до найбільшого злочину в історії людства - вбивства всіх нас ворогом у одній великій Бучі на всю країну.

Це те, за що ці гади мають відповісти найжорстокішим чином.

Зараз починається захід сонця мафіозного клану Коломойського-Боголюбова і всіх цих Урі з Мордехаями.

Всі, хто до них дотичний, рано чи пізно будуть оголошені ОСОБАМИ ПОВ'ЯЗАНИМИ З МАФІЄЮ. В майбутньому вони обов'язково підпадуть в кращому випадку під люстрацію, в гіршому під жорсткі строки. Скільки мотузочці не витися, кінець буде один.

Єдиний шлях для рядових членів банди - перейти на світлу сторону закону. Здавати мафіозі, руйнувати цей клан зсередини, викривати перед суспільством їхні злочини і передавати докази участі головних фігурантів. Лише активними діями у допомозі слідству по поваленню цієї банди і притягненню до відповідальності босів мафії в майбутньому визначатиметься доля кожного із цих нових ліц і прочіх орденоносних наташ.
Джон Сміт
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06.09.2023 03:48 Ответить
Мафія ніколи тут владу з рук і не випускала.
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06.09.2023 05:16 Ответить
владу в 19-му їй дали виборці, а до того мафія просто грабувала країну.

Окружний суд Тель-Авіва рішенням від 28 травня визнав, що ПриватБанк має «достатню для судового розгляду справу» проти Коломойського та Боголюбова у справі про «шахрайські дії на суму $600 млн»

Суд постановив, що для цілей оцінки наявності юрисдикції для розгляду справи ПриватБанк належним чином довів, що під час знаходження у власності Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова кошти з нього були виведені до Ізраїлю за допомогою низки складних та ретельно продуманих переказів.

Банк заявив, що відповідачі реалізували незаконну схему привласнення коштів у розмірі щонайменше $600 млн, що були незаконно виведені з ПриватБанку у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку одного з найбільших банків Ізраїлю - Ізраїльського Банку Дисконт (Israel Discount Bank).

Незважаючи на низку позитивних висновків, суд постановив, що Ізраїль не є належною юрисдикцією для розгляду позову. ПриватБанк має право подати апеляцію на це рішення, оскільки він продовжує домагатися справедливості за незаконні дії своїх колишніх власників.

---------------

Така от історія.

Етнічна ОЗУ вкрала гроші в українців і вивела у Ізраїль.

Банально до крику.

Але ця історія не про звичайне шахрайство.

Ця історія про Мафію, яку ми маємо знищити, або вона знищить нас.

Мафіозі не просто вкрали 10 млрд доларів в українців, що стало однією з найбільших фінансових афер в історії України.

Мафіозі вкрали стільки грошей, що стали недосяжні для правосуддя. На ці гроші вони зуміли оббрехати всіх своїх ворогів, слідство проти себе. На ці гроші вони купили все і всіх. Політиків, чиновників, партії, владу, культурних діячів, а найперше - медіа і журналістів.

Ці натовпи "журналістів" на замовлення бандитів з 2014 року проводили широкомасштабне залякування населення. Путін фізично вбивав, а "ЗМІ" бандитів це роздували і залякували людей. Коли населення залякали, відімкнули головний мозок і ввімкнули спинний, в цю мить бандити вклалися в "культуру" - кіно про хорошого хлопця, "ЯвашВирок", чесного Робін Гуда, який розстрілює жирних політіков і всіх врятує. Про те, що цей "хороший хлопець" отримав 41 млн дол в процесі "низки складних та ретельно продуманих переказів", в серіалі не сказали.
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06.09.2023 05:29 Ответить
Мафія і є влада плюс капітал. Це тут з 90х ще.
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06.09.2023 05:52 Ответить
Будуть події, важливі для України

Події, важливі для України (якими б вони не були) відбудуться в любому випадку.
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06.09.2023 05:55 Ответить
Выборы?Шапито в законодательном органе закроют,придут новые депутаты,которым доверяет избиратель?
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06.09.2023 06:32 Ответить
Ти, балобол, Ізмаіл і Рені не можеш захистити від шахедів. Знову рашка розхерячила все. Ці новини ти анонсував?
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06.09.2023 06:34 Ответить
Потужний вересень?
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06.09.2023 06:37 Ответить
далі будуть шалений жовтень, грізний листопад й т.д. й т.п.
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06.09.2023 06:55 Ответить
Краще б вже помовчав. "Слуги" в кооперації з "ригами" за 4,5 років наробили такої шкоди Україні, що прийдеться за ними прибирати років двадцять. Чого тільки варті призначені міністрами оборони таран і резніков, які чомусь послабляли до максимуму наше ЗСУ і пішли послити, маючи імунітет від кримінального переслідування. Ось і проглядається вся задумка Найвєлічайшого по призначенню і дії цих двох міністрів. А ще призначення в СБУ ворогів України та інше.
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06.09.2023 06:37 Ответить
Как тока дiдусь Джо его отмечает, так назревает всегда шо-та важное.
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06.09.2023 07:43 Ответить
Ваші анонси всіх тільки дратують. Бачимо як заяви "ми помстимося за кожного" пустий пук у воду бо навіть гауляйтера геничеської губернії, Сальдо, не можете прибрати (а може не хочете, бо він кошерний?)))
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06.09.2023 08:02 Ответить
шапіто підготувало нову виставу
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06.09.2023 08:03 Ответить
Я вас умоляю... Переливать из пустого в порожнее - нова вистава?
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06.09.2023 08:12 Ответить
Будуть події, важливі для України Джерело: https://censor.net/ua/n3441657



Адміністрація США провела конструктивні розмови на двопартійній основі в обох палатах Конгресу і висловив впевненість у новому фінансуванні підтримки для України.

Про це на брифінгу у Білому домі заявив радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"Не буду говорити про запевнення, але були конструктивні розмови. Вони були позитивні і суттєві. Ми очікуємо, що зможемо досягти надання пакетів допомоги, які дозволять Україні отримати те, що їй потрібно", - зауважив радник з питань національної безпеки президента США Джерело: https://censor.net/ua/n3441672
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06.09.2023 08:07 Ответить
Страшновато щось, може не треба.....!?..
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06.09.2023 08:08 Ответить
Із пафосом прогнусавить про другий термін. Це ж найвеличніша подія та найкраще рішення для країни.
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06.09.2023 08:48 Ответить
Підар корупційний.
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06.09.2023 09:05 Ответить
Скорее бы дождаться справедливого суда? Справедливые решения суда - это ,, загруженные,, все столбы и деревья от Верховно1 Рады до Бессарабки. После этого появиться робкая надежда, что лет 10 грабить страну слуги президента Ермака не будут. Пока деревья и столбы пустые - хорошего нам не видать.
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06.09.2023 09:16 Ответить
Він здасть Україну кацапам в обмін на його чергове призначення кремлем на пост губернатора малоросії. Рано чи пізно. Саме тому і не сказано ЯКІ будуть важливі події - позитивні, чи х-ві? А рішення лише МАЮТЬ бути...
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06.09.2023 15:44 Ответить
 
 