Армения проведет совместные с США военные учения
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С 11 по 20 сентября в Армении состоятся совместные с США военные учения.
Об этом сообщили в министерстве обороны Армении, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" состоятся совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - гоорится в сообщении.
В минобороны Армении объяснили, что учения будут предусматривать "выполнение задач по стабилизации между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии".
Целью учений является повышение уровня взаимосовместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" НАТО/ПВМ", – добавили в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
А у армян ещё не нашли "оголтелой русофобии"?
«Я бы не сказал, что в отношениях между Арменией и Россией возросла напряженность, мы попросту имеем ситуацию, когда есть множество вопросов и нет ответов», - сказал Симонян.
Будуть вичищать світ від цієї зарази рашизму
Крига рушила ...
Реальний російський "царь Воффка" своїм дотиком все перетворює на лайно. Все, до чого він торкається, все перетворюється на… Люди, відносини, політика, історія, культура. Таке "щастя"
Напад кого будуть відбивати Гаястан з Омерикой?
Невже Сакартвело?
Чи Азербайджано-турецьких військ?
А тм ще десь поблизу Іран зі своїми "шахедами"..
А може... страшно навіть подумати... російського десанту???
Ну не будуть же вони вивід вірменських окупаційних війск з Нагірного Карабаху "атрабативать"?!
бо одночяасно з цим вірменія допомагає путіну обходити санкції.
це як шльондра що обікрала клієнта.
і мені розказують що ця нація колись була великою?