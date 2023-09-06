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Армения (798) США (23209) военные учения (3283)

Армения проведет совместные с США военные учения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

армения

С 11 по 20 сентября в Армении состоятся совместные с США военные учения.

Об этом сообщили в министерстве обороны Армении, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" состоятся совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - гоорится в сообщении.

В минобороны Армении объяснили, что учения будут предусматривать "выполнение задач по стабилизации между конфликтующими сторонами в ходе миротворческой миссии".

Также читайте: Наша зависимость от России в отношении безопасности была стратегической ошибкой, - премьер-министр Армении Пашинян

Целью учений является повышение уровня взаимосовместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" НАТО/ПВМ", – добавили в ведомстве.
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Топ комментарии
+23
Нихуясебе.
А у армян ещё не нашли "оголтелой русофобии"?
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06.09.2023 10:38
+19
*****, введи войска в Ереван!!! А то пендосы сейчас оккупируют Армению
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06.09.2023 10:40
+15
Згодом буде. Мабуть методички з описом звірств вірменобандервіців вже кацапами готуються.
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06.09.2023 10:46
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Нихуясебе.
А у армян ещё не нашли "оголтелой русофобии"?
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06.09.2023 10:38 Ответить
Згодом буде. Мабуть методички з описом звірств вірменобандервіців вже кацапами готуються.
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06.09.2023 10:46 Ответить
"Спикер парламента Армении Ален Симонян, комментируя последние заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что «представители Армении в последнее время допускают риторику «на грани хамства», заявил, что «не собирается комментировать слова какой-то секретарши какого-то ведомства».

«Я бы не сказал, что в отношениях между Арменией и Россией возросла напряженность, мы попросту имеем ситуацию, когда есть множество вопросов и нет ответов», - сказал Симонян.
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06.09.2023 19:16 Ответить
*****, введи войска в Ереван!!! А то пендосы сейчас оккупируют Армению
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06.09.2023 10:40 Ответить
Біолабораторії вже працюють, куди дивляться салавйов з **********?
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06.09.2023 11:06 Ответить
якщо не звільнити вірмен від Єреванського режиму то Армения нападьот на росию
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06.09.2023 11:19 Ответить
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06.09.2023 16:43 Ответить
Там уже Азербайджан з Туреччиною підтягнул війська на всяк випадок,якщо ***** якусь дурницю захоче уткнуть.
Будуть вичищать світ від цієї зарази рашизму
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06.09.2023 12:26 Ответить
вотэтаповорот
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06.09.2023 10:40 Ответить
Ари кацапні за щоку напхали. Что жє проісходіт?
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06.09.2023 10:42 Ответить
Та не радій передчасно! "*****" вирішила "папіка помінять" У старого гроші закінчилися і руки трясуться!
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06.09.2023 10:55 Ответить
А шо, одкб вже вже вьо, кирдик?
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06.09.2023 10:43 Ответить
Точно так) и ещё к условиям Международного Уголовного Суда присоединяются)
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06.09.2023 10:45 Ответить
Це добре... А коли вже ви в Молдові кацапню почнете вигонити з берегів Дністра?
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06.09.2023 10:49 Ответить
Вы меня уже спрашивали.неоднократно причем
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06.09.2023 11:00 Ответить
Немам'ятаю...
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06.09.2023 11:08 Ответить
Очевидно чекають на перемогу України.
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06.09.2023 11:20 Ответить
Тіпа ждуни?
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06.09.2023 11:44 Ответить
Типу того. Чужими руками жар загрібати завжди легше.
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06.09.2023 11:49 Ответить
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06.09.2023 12:50 Ответить
оце ари дали країні вугля. шо ж таке запропонували паштетяну в США, що він закупорив свою дупу для *****?
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06.09.2023 10:44 Ответить
Наадуули...Нагло обманулиии...
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06.09.2023 10:46 Ответить
По гууубам поовооодиили
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06.09.2023 10:47 Ответить
нагло отпердолили
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06.09.2023 11:14 Ответить
Ще вчора писав про гумдопомогу з Вірменії ))
Крига рушила ...
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06.09.2023 10:46 Ответить
Осталась хоть одна страна бывшая союзница расеи, которая ей бы по губам не поводила?
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06.09.2023 10:46 Ответить
Таджикистан вроде
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06.09.2023 10:48 Ответить
Таджики ссут в рот руснявым наташкам и сношают их во все щели. А Ванек бьют ногами и сдирают с них скальпы.
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06.09.2023 11:42 Ответить
Белогрузія.
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06.09.2023 10:49 Ответить
Результат многолетней грамотной работы. Удушающий пояс вокруг русни смыкается.
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06.09.2023 10:53 Ответить
Армения наконец начинает освобождаться от кацапской оккупации.
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06.09.2023 10:50 Ответить
Омєріка, зощіті от Азєрбайджана, наше бивше ***** сдулся!
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06.09.2023 10:50 Ответить
Тут не про 'защіті', а про помири нас з Азербайджаном
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06.09.2023 10:55 Ответить
Віддадуть Нагорний Карабах назад - одразу мир настане.
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06.09.2023 10:56 Ответить
Поки їх кацапи ************, миру не буде.
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06.09.2023 11:28 Ответить
А на що вони розраховують цими спільними навчаннями? Що тепер американці будуть допомагати їм далі окуповувати частину Азербайджану?
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06.09.2023 11:29 Ответить
Намагаються відійти від рашки і зблизитися з США. На мою особисту думку, шоб не рашка, то вірмени вже давно би домовилися з азербайджанцями і те питання повністю і мирно врегулювали би.
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06.09.2023 12:08 Ответить
Намагаються відійти від рашки і зблизитися з США маючи на території бази руснявих "міротворцєв". Ню-ню.
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06.09.2023 12:17 Ответить
Не все одразу. Нема в вірмен ресурсів послати русню всю і одразу.
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06.09.2023 12:18 Ответить
Тож сидимо і спостерігаємо, як мінімум за палаючими дупами русні.
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06.09.2023 12:19 Ответить
боброедка с муженьком ********* сегодня на говно будут исходить)
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06.09.2023 10:53 Ответить
Симонян с мужем поссорились с Арменией еще в 2018-м. Во время демократической революции.
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06.09.2023 10:58 Ответить
Для початку хай Арменія відмовиться від оккупації Карабаха і уйде з терріторії Азербайджана повністю.
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06.09.2023 10:53 Ответить
вже ж відмовилась наче
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06.09.2023 12:27 Ответить
Полетіла бутилка "Арарату" в російську псіну
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06.09.2023 10:54 Ответить
Міфічний фригійський цар Мідас своїм дотиком все перетворював на золото
Реальний російський "царь Воффка" своїм дотиком все перетворює на лайно. Все, до чого він торкається, все перетворюється на… Люди, відносини, політика, історія, культура. Таке "щастя"
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06.09.2023 11:01 Ответить
Нехай щастить далі.
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06.09.2023 12:18 Ответить
в нас такий самий. Бідоносець куди не поїде ,скрізь трагедія
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06.09.2023 14:33 Ответить
Зараз таких "царів" двоє : "царьок Вовка Пітерський" і "цареня Вовка Оманський"
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06.09.2023 16:18 Ответить
Ето удар в псіну.
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06.09.2023 11:06 Ответить
армяне и руские - адин православний нарот, ну как же так
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06.09.2023 11:26 Ответить
а українцям *** да *****, крім зброї в піпеточних кількостях от вам і "західні цінності". всі розмови про ескалацію - нахабна брехня. просто заходу вигідно, щоб Україна ціною свого існування знекровила кацапію
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06.09.2023 11:07 Ответить
Схоже вірмени з грузинами вирішили помінятися місцями.
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06.09.2023 11:08 Ответить
ну всьо, рашисти-вірмени вішайтесь паскуди
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06.09.2023 11:10 Ответить
ето удар в псіну
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06.09.2023 11:17 Ответить
А на яку "тему" буде навчання?

Напад кого будуть відбивати Гаястан з Омерикой?

Невже Сакартвело?

Чи Азербайджано-турецьких військ?
А тм ще десь поблизу Іран зі своїми "шахедами"..
А може... страшно навіть подумати... російського десанту???
Ну не будуть же вони вивід вірменських окупаційних війск з Нагірного Карабаху "атрабативать"?!
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06.09.2023 12:19 Ответить
А Вірменія встигла закінчити військові навчання з Московією ?
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06.09.2023 12:34 Ответить
майстер-кляса б*ядства.

бо одночяасно з цим вірменія допомагає путіну обходити санкції.

це як шльондра що обікрала клієнта.

і мені розказують що ця нація колись була великою?
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06.09.2023 13:58 Ответить
 
 