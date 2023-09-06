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выплаты (540) Верещук (471) ВПЛ (7)

Правительство со следующего года планирует увеличить выплаты ВПЛ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

зарплата,деньги,выплаты,пенсия

Правительство Украины планирует увеличить пособие для некоторых переселенцев со следующего года.

Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание sud.ua.

"Оптимизируется процесс выплат на предмет того, что если у человека заработная плата 50 тысяч гривен и больше, если человек может себе позволить купить новый автомобиль, то 2 000 гривен от государства ему не так нужны, как многодетной семье или одинокой маме с ребенком. Те, кто в этом нуждается, должны получать больше, потому что все-таки 2 000 гривен - это очень мало", - отметила Верещук.

Увеличить выплаты для некоторых ВПЛ планируется путем оптимизации расходов на соцвыплаты. Пока неизвестно, на сколько может возрасти размер пособия для переселенцев.

Отметим, что сейчас ВПО получают выплаты в размере:

  • 2 000 гривень – для взрослых;
  • 3 000 гривень – для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

Также читайте: Почти 180 тыс. граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица, – Верещук
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Та у двічи підняти ціни на продукти..
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06.09.2023 11:34 Ответить
Тобто це не допомога тим, хто вимушений все кинути і тікати з окупованих територій? "Олігархів", які мають зарплату в ~$1300 треба придушити трохи.
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06.09.2023 11:42 Ответить
Печалька
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06.09.2023 12:04 Ответить
Срали вони на звичайний народ.Яка там зарплата у сук депутатів ? точно не 3тис грн
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06.09.2023 12:05 Ответить
А ЩО ВЖЕ КАЗАТИ ПРО ПЕНСІОНЕРІВ?
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06.09.2023 15:09 Ответить
Більше 46 тис корупціонерів...Високі зарплати у тварюк депутатів і всякі премії.А народ хай виживає за копійки...
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06.09.2023 12:15 Ответить
У 2026 році збільшать !
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06.09.2023 12:33 Ответить
Може б вони краще виплатили мені за 2 знищені квартири і один будинок в маріуполі? А не ці місячні подачки
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06.09.2023 13:44 Ответить
 
 