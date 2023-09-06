Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ
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Украинская компания COSMOLOT отчиталась о передаче первых 15 ударных БПЛА Punisher ВСУ. Главная особенность новых БПЛА – инновационная технология, отличающаяся устойчивостью к РЭБ и позволяющая уничтожать врага в глубоком тылу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Недавно компания Cosmolot анонсировала создание крупнейшего авиафлота ударных БПЛА – Cosmolot Airlines. 100 млн грн на авиафлот компания перечисляет из собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия — мощная поддержка армии, вера в победу, призыв к развитию отечественного военного производства и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.
"Простота, меткость и точность — три основных характеристики Punisher. Но самое главное, что инновационный комплекс устойчив к РЭБ. Ведь вражеская радиоэлектронная борьба уже не дает работать по объектам, как год назад. Теперь, благодаря Punisher, мы имеем преимущество над врагом", - сказал Ярема, военнослужащий ВСУ, член экипажа Punisher.
50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной модификацией. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO дает возможность:
- выполнять задачи в сложных условиях активного подавления сигналов GPS и телеметрии;
- увеличить количество задач одного дрона благодаря устойчивости к влиянию всех существующих вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи, созданным украинскими инженерами специально для модификации COSMO;
- планировать использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя – групповой атаки цели;
- эффективно уничтожать БК, командные пункты, склады и базы обеспечения врага в глубоком тылу.
"Сегодня мы отправляем в подразделения ВСУ первую партию из 15 устойчивых к РЭБ многоразовых ударных дронов Punisher в рамках инициативы Cosmolot Airlines. В целом при участии и финансировании компании Cosmolot мы изготавливаем партию из 50 таких модернизированных устойчивых к РЭБ БПЛА. Эти дроны обеспечивают возможность наносить поражение врагу даже в зонах, где активно работают вражеские РЭБ", — комментирует Максим Субботин, представитель команды разработчиков Punisher.
Донатим на ВСУ, поддерживаем украинских военных изобретателей и закаляем победу совместными усилиями!
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Тут я не розумію. На фото дрон літакового типу явно не має великої вантажопідйомності. Але він може мати вибухівку всередині. Але в такому разі - як він може бути багаторазовим?
Бомби маркування UB-75*** калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини.
UB-75HEфугасна проти легкоброньованих цілей
UB-75HEATкумулятивна протитанкова бомба
UB-75HEIзапалювальна бомба
А пафосу-пафосу скільки. З іншого боку, справді, які дрони ви хотіли від кацапського казино? Ще раз - що ви хотіли від кацапського онлайн-казино, яка весь час бабки відмивала через схеми та грабувала українців? Це ж херня а не дрони, не розуміють лише ті, кто не шарить в дронах, рівень - гурток юний технік
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дивні люди...краще б віддали гроші ********** за нелітаючі бпла,як зробила держава. Це більш раціональне витрачання грошей.