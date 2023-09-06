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Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

бпла,punisher

Украинская компания COSMOLOT отчиталась о передаче первых 15 ударных БПЛА Punisher ВСУ. Главная особенность новых БПЛА – инновационная технология, отличающаяся устойчивостью к РЭБ и позволяющая уничтожать врага в глубоком тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Недавно компания Cosmolot анонсировала создание крупнейшего авиафлота ударных БПЛА – Cosmolot Airlines. 100 млн грн на авиафлот компания перечисляет из собственной прибыли, а не благодаря донатам и сборам. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия — мощная поддержка армии, вера в победу, призыв к развитию отечественного военного производства и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины.

Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ 01

"Простота, меткость и точность — три основных характеристики Punisher. Но самое главное, что инновационный комплекс устойчив к РЭБ. Ведь вражеская радиоэлектронная борьба уже не дает работать по объектам, как год назад. Теперь, благодаря Punisher, мы имеем преимущество над врагом", - сказал Ярема, военнослужащий ВСУ, член экипажа Punisher.

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines оборудованы уникальной модификацией. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO дает возможность:

  • выполнять задачи в сложных условиях активного подавления сигналов GPS и телеметрии;
  • увеличить количество задач одного дрона благодаря устойчивости к влиянию всех существующих вражеских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и новым элементам связи, созданным украинскими инженерами специально для модификации COSMO;
  • планировать использование ударных дронов с эффективным применением тактики роя – групповой атаки цели;
  • эффективно уничтожать БК, командные пункты, склады и базы обеспечения врага в глубоком тылу.

"Сегодня мы отправляем в подразделения ВСУ первую партию из 15 устойчивых к РЭБ многоразовых ударных дронов Punisher в рамках инициативы Cosmolot Airlines. В целом при участии и финансировании компании Cosmolot мы изготавливаем партию из 50 таких модернизированных устойчивых к РЭБ БПЛА. Эти дроны обеспечивают возможность наносить поражение врагу даже в зонах, где активно работают вражеские РЭБ", — комментирует Максим Субботин, представитель команды разработчиков Punisher.

Cosmolot Airlines: первые 15 ударных БПЛА Punisher были переданы ВСУ 02

Донатим на ВСУ, поддерживаем украинских военных изобретателей и закаляем победу совместными усилиями!
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Топ комментарии
+6
дрон бомбардировщик работает на высоте 600 метров до 45 км в глубину. его не слышно и не видно бомба до 3 кг точность до 5 метров скорость до 50 метров в сек. Модяр уже оценил . Многоразовый цена 50 000 $ за 3 дрона и станция.
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06.09.2023 18:50
+4
Бойова частина

Бомби маркування UB-75*** калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини.
UB-75HEфугасна проти легкоброньованих цілей
UB-75HEATкумулятивна протитанкова бомба
UB-75HEIзапалювальна бомба
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06.09.2023 18:41
+3
а як гуглом користуватись - розумієш?
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06.09.2023 18:33
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Правила форума Совет форумчан
"...багаторазових ударних дронів Punisher "

Тут я не розумію. На фото дрон літакового типу явно не має великої вантажопідйомності. Але він може мати вибухівку всередині. Але в такому разі - як він може бути багаторазовим?
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06.09.2023 18:13 Ответить
а як гуглом користуватись - розумієш?
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06.09.2023 18:33 Ответить
Бойова частина

Бомби маркування UB-75*** калібру 75 мм мають вагу 2 кг та відрізняються типом бойової частини.
UB-75HEфугасна проти легкоброньованих цілей
UB-75HEATкумулятивна протитанкова бомба
UB-75HEIзапалювальна бомба
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06.09.2023 18:41 Ответить
Цей планер не підніме 2 кг
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06.09.2023 19:06 Ответить
UB-75HE (75 мм уламково-фугасний заряд) MACE (модульний вибуховий контейнер)
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06.09.2023 21:09 Ответить
один мотор, дуже мала площа крила = не підніме 2 кг UB-75HE
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06.09.2023 21:12 Ответить
Ну почитайте в Википедии. Я ж не от себя эту инфу взял, я его не разрабатывал.
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06.09.2023 21:20 Ответить
Если дроном управляют боевые комары, помехи с GPS им по барабану.
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06.09.2023 18:21 Ответить
Безпілотний літальний апарат «Каратель» - невеликий літальний апарат багаторазового використання [1] з нерухомим крилом , який використовується піхотою на передовій для нанесення ударів по військових цілях. [2] [3] [4] Він став відомим напередодні російського вторгнення в Україну в 2022 році . [5] Його виробляє UA Dynamics. [6] Усі системи виготовлені за недержавні кошти та передані Силам спеціальних операцій Збройних Сил України безкоштовно. [7] Spectre , менший дрон, ідентифікує цілі. [2] Для підготовки потрібно 15 хвилин, [8] потребує 7 хвилин повороту, має розмах крил 7,5 футів, корисне навантаження 4 фунти, дальність польоту 29 миль, швидкість польоту 44 м/с, максимальна швидкість 55 м/с=198 км/год. Він може літати кілька годин на висоті 1300 футів. [9] UA Dynamics пропонує «надіслати письмове повідомлення про бомби, які він скидає» за допомогою краудфандингу . [10] UA Dynamics заснована ветеранами анексії Криму . [11] [12]
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06.09.2023 18:27 Ответить
"анонсувала створення найбільшого авіафлоту ударних БПЛА - Cosmolot"

А пафосу-пафосу скільки. З іншого боку, справді, які дрони ви хотіли від кацапського казино? Ще раз - що ви хотіли від кацапського онлайн-казино, яка весь час бабки відмивала через схеми та грабувала українців? Це ж херня а не дрони, не розуміють лише ті, кто не шарить в дронах, рівень - гурток юний технік
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06.09.2023 18:35 Ответить
Чого це воно кацапське? Космолот спочатку працював підпільно, був під аваковим. Потім перейшов в онлайн і взяв державну ліцензію. Які до них тепер претензії?
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07.09.2023 03:06 Ответить
🤦‍♂️ Добре, я зрозумів, такий собі Сергій Токарев вам відомий? Наступне питання, вам відомо що таке - "White Labeling"?
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07.09.2023 03:34 Ответить
як показала ця війна..це війна дронів...думаю в НАТО оцінили вклад України..але і дальше тормозять з постачанням зброї,то Тауруси зажали,то не дозволяють своєю зброєю громити рашистів на їх території...питання одне---Чи наберуться сміливості-чи так до кінця війни будуть ходити в памперсах.
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06.09.2023 18:43 Ответить
Ще чекаємо внески у зброю для ВСУ від драгдилерів, квартирних злодіїв, телефонних шулерів, ломщиків валюти та скуповувачів краденого.
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06.09.2023 18:47 Ответить
100 млн грн на авіафлот компанія перераховує з власного прибутку, а не завдяки донатам та зборам.
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дивні люди...краще б віддали гроші ********** за нелітаючі бпла,як зробила держава. Це більш раціональне витрачання грошей.
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06.09.2023 18:48 Ответить
дрон бомбардировщик работает на высоте 600 метров до 45 км в глубину. его не слышно и не видно бомба до 3 кг точность до 5 метров скорость до 50 метров в сек. Модяр уже оценил . Многоразовый цена 50 000 $ за 3 дрона и станция.
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06.09.2023 18:50 Ответить
Як уже задрала неприхована реклама казино! Увага питання - хто з зеленого шапіто більше всього лобіював ігровий бізнес? - Правильно, Арахімія!
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06.09.2023 20:48 Ответить
 
 