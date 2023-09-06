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Новости Происшествия
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апелляция (616) Коломойский (1763)

Рассмотрение апелляции на содержание Коломойского под стражей перенесено на 25 сентября

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

коломойский

Апелляцию на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, перенесли на 25 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают"Ґрати".

В суде объяснили, что документы дела не успели передать в суд. Также Коломойский не был доставлен на заседание из изолятора СБУ, где он сейчас находится.

По данным Суспільного, рассмотрение перенесли на 25 сентября.

Также читайте: Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем. ДОКУМЕНТ

Как сообщал Цензор.НЕТ 2 сентября 2023 года бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

Вечером того же дня Шевченковский суд города Киева избрал мэру пресечения Игорю Коломойскому в виде удержания под стражей на 2 месяца или внесение залога в размере 509 млн грн.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили о том, что они ждут полного текста решения, чтобы подать апелляцию. До подачи апелляции никто залог не будет вносить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойский – гражданин Украины, - заявил в своем решении судья Ковтуненко. ВИДЕО (обновлено)
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Топ комментарии
+12
Цирк шапіто від Зе тварюк продовжуєтся...Враховуючи що там всі в одному кориті... це звичайна показуха.
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06.09.2023 12:18
+12
Кжіть вже чесно: "на після візиту найвеличнішого до США"

Тоді апеляційний суд "рознесе" звинувачення проти Бєні, він вийде на свободу, але боневтіку вже не треба буде дивитись в очі американцям і щось брехати про "боротьбу з корупцією". Всі (Бєня, боневтік, дєрьмак і Ко) лишаються при своєму. Тільки репутаційні втрати України, але зелені то пох.
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06.09.2023 12:21
+10
Боневтіку треба показати "боротьбу з корупцією" при візиті до США. А до 25-го він вже повинен буде повернутися в Україну. Все просто

Якщо візит буде перенесено на пізніше, то й розгляд апеляції перенесуть
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06.09.2023 12:23
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Цирк шапіто від Зе тварюк продовжуєтся...Враховуючи що там всі в одному кориті... це звичайна показуха.
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06.09.2023 12:18 Ответить
Бєня аказался лахом. Адвокатів напевне вже звільнили. Прокурори з слідаками не повелись на гру бєні, грають в свою і то жестко. Так що до кінця дня бєня внесе заставу, каву до камери по клацанню пальців не заносять
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06.09.2023 12:22 Ответить
Звідки ви знаєте що йому заносять в камеру? Ви сусіди по камері?
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06.09.2023 12:24 Ответить
В мене багато знайомих в пенітенціарній системі,
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06.09.2023 13:42 Ответить
В якій камері сидить Бєня, в звичайній чи у платній від Малюськи?
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06.09.2023 13:55 Ответить
Відповідь на це питання коштує велику пляшку Хенесі, спочатку Хенесі, дегустація а після відповідь
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06.09.2023 14:45 Ответить
Альо! ... ви не біля генделика, а на суспільно-політичному форумі.
Якщо ви не в курсі де саме і в яких умовах типу сидить Бєня, то краще не робіть ніяких фантастичних тверджень, які не можете підтвердити посиланням на достовірне джерело інформації.
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06.09.2023 15:00 Ответить
😅😂ха-ха-ха , кто -бы сомневался шапитолию 🎪🤡🤢папы Карло-КАЛАМОЯ необходимо ПРОПЕТЛЯТЬ , пока Блинкин ЗДЕСЬ , и боневтик едет к Байдену
НЕУЖЕЛИ ПАРТНЕРЫ НЕ ОСОЗНАЮТ , ЧТО ЗЕГНИДА С ЕРМАКОМ НАД НИМИ ИЗДЕВАЕТСЯ , ка и над населением Украины ??
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06.09.2023 15:20 Ответить
А чого так? У камері краще, ніж у номері "люкс" Буковеля? 🤔
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06.09.2023 12:19 Ответить
Треба дати Лідору відвідати США із фактом перебування Каломи за гратими.
Потім Бєню можна відпускати на шовкові простирадла в Буковель.
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06.09.2023 12:23 Ответить
Боневтіку треба показати "боротьбу з корупцією" при візиті до США. А до 25-го він вже повинен буде повернутися в Україну. Все просто

Якщо візит буде перенесено на пізніше, то й розгляд апеляції перенесуть
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06.09.2023 12:23 Ответить
А до цього часу будуть викручувати з Коломойського номери банківських рахунків і паролі криптогаманців?
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06.09.2023 12:20 Ответить
а тіпа в нього нема компромату на цих ?
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06.09.2023 13:44 Ответить
Певне, що розклад такий: спробує рипнутись - митью опиниться в американській буцигарні. А на наступний день - опублікується таємний указ про позбавлення його громадянства України.
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06.09.2023 14:05 Ответить
але ж компромат тоді випливе
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06.09.2023 14:06 Ответить
Кжіть вже чесно: "на після візиту найвеличнішого до США"

Тоді апеляційний суд "рознесе" звинувачення проти Бєні, він вийде на свободу, але боневтіку вже не треба буде дивитись в очі американцям і щось брехати про "боротьбу з корупцією". Всі (Бєня, боневтік, дєрьмак і Ко) лишаються при своєму. Тільки репутаційні втрати України, але зелені то пох.
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06.09.2023 12:21 Ответить
А бєня де парашу нюхає? В vip-камері,що малюська дала?
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06.09.2023 12:21 Ответить
з блекджеком і шлюхами (партійними)
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06.09.2023 12:22 Ответить
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06.09.2023 12:27 Ответить
а он точно в изоляторе сбу?
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06.09.2023 12:35 Ответить
да !

єтот изолятор СБУ арендовала в Буковеле
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06.09.2023 13:45 Ответить
Для Бені краще посидіти декілька місяців-років тут і "перечекати кіпіш" чим бути екстрагованим в США та отримати років 20))
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06.09.2023 12:38 Ответить
З місяцями -роками може не вигоріти, бо режим Боневтіка -Шлемазла і Дєрьмака тримається на соплях.
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06.09.2023 12:45 Ответить
Социальные лифты: вчера - ты олигарх, а сегодня сёрбаешь кофэ возле параши...
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06.09.2023 12:52 Ответить
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06.09.2023 12:56 Ответить
Давайте мені ті папки з оборудками - я відвезу до суду, якщо ви не встигаєте
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06.09.2023 13:14 Ответить
 
 