Рассмотрение апелляции на содержание Коломойского под стражей перенесено на 25 сентября
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Апелляцию на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, подозреваемого в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, перенесли на 25 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают"Ґрати".
В суде объяснили, что документы дела не успели передать в суд. Также Коломойский не был доставлен на заседание из изолятора СБУ, где он сейчас находится.
По данным Суспільного, рассмотрение перенесли на 25 сентября.
Как сообщал Цензор.НЕТ 2 сентября 2023 года бизнесмену Игорю Коломойскому вручили подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.
Вечером того же дня Шевченковский суд города Киева избрал мэру пресечения Игорю Коломойскому в виде удержания под стражей на 2 месяца или внесение залога в размере 509 млн грн.
Адвокаты Игоря Коломойского заявили о том, что они ждут полного текста решения, чтобы подать апелляцию. До подачи апелляции никто залог не будет вносить.
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Якщо ви не в курсі де саме і в яких умовах типу сидить Бєня, то краще не робіть ніяких фантастичних тверджень, які не можете підтвердити посиланням на достовірне джерело інформації.
НЕУЖЕЛИ ПАРТНЕРЫ НЕ ОСОЗНАЮТ , ЧТО ЗЕГНИДА С ЕРМАКОМ НАД НИМИ ИЗДЕВАЕТСЯ , ка и над населением Украины ??
Потім Бєню можна відпускати на шовкові простирадла в Буковель.
Якщо візит буде перенесено на пізніше, то й розгляд апеляції перенесуть
Тоді апеляційний суд "рознесе" звинувачення проти Бєні, він вийде на свободу, але боневтіку вже не треба буде дивитись в очі американцям і щось брехати про "боротьбу з корупцією". Всі (Бєня, боневтік, дєрьмак і Ко) лишаються при своєму. Тільки репутаційні втрати України, але зелені то пох.
єтот изолятор СБУ арендовала в Буковеле