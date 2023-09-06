Россия признала, что украинский беспилотник повредил на аэродроме "Дягилево" три Ту-22М3
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Россияне официально признали успехи атак украинских БПЛА, которые ранее пыталось отрицать их министерство обороны.
Это признание содержится в документах о подозрении, о котором Следственный комитет РФ сообщил украинскому полковнику Сергею Бурденюку, командиру 383-го полка дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defense Express.
Россияне обвиняют его в организации нескольких "незаконных вторжений" беспилотников в воздушное пространство РФ, в результате чего "пострадали" стратегические бомбардировщики и военнослужащие ВС РФ. И когда российские силовики и пропагандисты берутся перечислять эпизоды подобных атак, то фактически признают успехи украинских БПЛА, которые ранее пыталось отрицать Минобороны РФ.
Например, россияне заявляют, что 7 октября 2022 года украинский беспилотник UJ-22 Airborne, снаряженный осколочно-фугасной БЧ, таки долетел до российского аэродрома "Шайковка" и на высоте всего 10 метров над стоянкой бомбардировщиков провел успешный подрыв. И мол, только случайность спасла захватчиков от того, чтобы их бомбардировщики получили повреждения в результате такой атаки.
Зато 5 декабря 2022 года, как далее признают оккупанты, с нашей стороны был использован советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переделанный в дрон-камикадзе, который не просто долетел в тот день до аэродрома "Дягилево", но и сумел нанести там масштабный ущерб. Российские силовики жалуются, что в результате этой атаки были повреждены сразу три бомбардировщика Ту-22М3, одна ракета Х-32, два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля. Трое оккупантов погибли, еще семеро получили ранения.
Російські пропагандисти прямо визнають, що це ще не всі епізоди успішних атак безпілотниками України по військовим об’єктам РФ.
Пожалуйста, подождите...
Потому что росиянцы - генетические брехуны. Они физически не могут не врать, даже когда что-то признают.