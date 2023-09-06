Россия признала, что украинский беспилотник повредил на аэродроме "Дягилево" три Ту-22М3

Россияне официально признали успехи атак украинских БПЛА, которые ранее пыталось отрицать их министерство обороны.

Это признание содержится в документах о подозрении, о котором Следственный комитет РФ сообщил украинскому полковнику Сергею Бурденюку, командиру 383-го полка дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defense Express.

Россияне обвиняют его в организации нескольких "незаконных вторжений" беспилотников в воздушное пространство РФ, в результате чего "пострадали" стратегические бомбардировщики и военнослужащие ВС РФ. И когда российские силовики и пропагандисты берутся перечислять эпизоды подобных атак, то фактически признают успехи украинских БПЛА, которые ранее пыталось отрицать Минобороны РФ.

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Например, россияне заявляют, что 7 октября 2022 года украинский беспилотник UJ-22 Airborne, снаряженный осколочно-фугасной БЧ, таки долетел до российского аэродрома "Шайковка" и на высоте всего 10 метров над стоянкой бомбардировщиков провел успешный подрыв. И мол, только случайность спасла захватчиков от того, чтобы их бомбардировщики получили повреждения в результате такой атаки.

Зато 5 декабря 2022 года, как далее признают оккупанты, с нашей стороны был использован советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переделанный в дрон-камикадзе, который не просто долетел в тот день до аэродрома "Дягилево", но и сумел нанести там масштабный ущерб. Российские силовики жалуются, что в результате этой атаки были повреждены сразу три бомбардировщика Ту-22М3, одна ракета Х-32, два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля. Трое оккупантов погибли, еще семеро получили ранения.

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Російські пропагандисти прямо визнають, що це ще не всі епізоди успішних атак безпілотниками України по військовим об’єктам РФ.