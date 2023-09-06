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Россия признала, что украинский беспилотник повредил на аэродроме "Дягилево" три Ту-22М3

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ту-22м3

Россияне официально признали успехи атак украинских БПЛА, которые ранее пыталось отрицать их министерство обороны.

Это признание содержится в документах о подозрении, о котором Следственный комитет РФ сообщил украинскому полковнику Сергею Бурденюку, командиру 383-го полка дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Defense Express.

Россияне обвиняют его в организации нескольких "незаконных вторжений" беспилотников в воздушное пространство РФ, в результате чего "пострадали" стратегические бомбардировщики и военнослужащие ВС РФ. И когда российские силовики и пропагандисты берутся перечислять эпизоды подобных атак, то фактически признают успехи украинских БПЛА, которые ранее пыталось отрицать Минобороны РФ.

Смотрите: Последствия вражеской атаки на Одесскую область. ФОТОрепортаж

Например, россияне заявляют, что 7 октября 2022 года украинский беспилотник UJ-22 Airborne, снаряженный осколочно-фугасной БЧ, таки долетел до российского аэродрома "Шайковка" и на высоте всего 10 метров над стоянкой бомбардировщиков провел успешный подрыв. И мол, только случайность спасла захватчиков от того, чтобы их бомбардировщики получили повреждения в результате такой атаки.

Зато 5 декабря 2022 года, как далее признают оккупанты, с нашей стороны был использован советский беспилотник Ту-141 "Стриж", переделанный в дрон-камикадзе, который не просто долетел в тот день до аэродрома "Дягилево", но и сумел нанести там масштабный ущерб. Российские силовики жалуются, что в результате этой атаки были повреждены сразу три бомбардировщика Ту-22М3, одна ракета Х-32, два здания инженерно-авиационных служб эскадрилий и два автомобиля. Трое оккупантов погибли, еще семеро получили ранения.

Также смотрите: Клименко о комбинированной атаке врага: В результате падения обломков вспыхнули пожары в 2 районах Киевской области. ФОТО

Російські пропагандисти прямо визнають, що це ще не всі епізоди успішних атак безпілотниками України по військовим об’єктам РФ.
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Це ті Ту що ми їм передали за якісь газові "борги", тепер знищувати потрібно. Спитати би Кучму с його сворой, що то за борги були, так не можна, вони всі в Монако...
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06.09.2023 13:00 Ответить
За міфічні борги відали бомберів та ракет на 5$ млрд
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06.09.2023 13:44 Ответить
зеленского надо спрашивать, как за сутки зелёные человечки оказались под Херсоном
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06.09.2023 13:06 Ответить
3 признали, а 4 не признали...
Потому что росиянцы - генетические брехуны. Они физически не могут не врать, даже когда что-то признают.
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06.09.2023 13:14 Ответить
Х-22 очінь неадекватна і дуже швидка, тому ці Ту ту-ту вкрай шкідливі
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06.09.2023 13:17 Ответить
Кацапи - це пздц. Тобто - коли ці бомбардувальникі влаштовують теракти в українських містах, зищуючі житлові будинки, вбиваючі дітей - "то все законно", а коли ці ВІЙСЬКОВІ літаки під час війни знищуються - це "незаконно".
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06.09.2023 18:30 Ответить
Полковник Бурденюк заслуживает присвоения генеральского званиязначит.
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06.09.2023 19:12 Ответить
 
 