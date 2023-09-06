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Россия намеренно ударила по рынку в Константиновке, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

костянтиновка

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Константиновке (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бывал много раз в Константиновке со своей командой, и кто знает это место, прекрасно ориентируется, что это - гражданское место, там нет никаких воинских частей и близко. Удар - умышленный: мы понимаем, они делают то, что и раньше, когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских сил обороны", - сказал Зеленский.

"Мы понимаем, что они били специально. Я знаю, что уже есть заявления с российской стороны, как-будто какой-то наш самолет куда-то не туда попал. Мы понимаем, что там происходит, и каким видом вооружения они ударили по нам", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара по Константиновке: повреждены 20 магазинов, ЛЭП, админздание и дом. Под завалами находятся люди. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, в результате обстрела РФ рынка в Константиновке погибли 16 человек, еще 31 человек ранен. Продолжается разбор завалов.
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Топ комментарии
+16
та ладно , чего уж теперь , там на базаре не плохой шашлык был , и асфальт между будками ................все как ты хотел.
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06.09.2023 18:28
+16
Ваш Віталік Овчаренко

@Vit_Ovchar

·

11 год

Знаєте чому зараз на сході України у 2-ге звільнених містах так багато російських інформаторів?

Бо після визволення у 2014му українська влада зовсім не карала російських колабораціоністів!

Такою безкарністю Держава дала сигнал - за злочини проти українців і держави -- кари не буде.
І зараз ці інформатори не вірять що їх посадять, і тому діють.

Не покаране зло - зростає!

Не покаране зло - повертається!

Не покаране зло - вбиває!
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06.09.2023 18:50
+14
Він голосував за Зєлєнскаво!

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06.09.2023 18:35
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Правила форума Совет форумчан
та ладно , чего уж теперь , там на базаре не плохой шашлык был , и асфальт между будками ................все как ты хотел.
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06.09.2023 18:28 Ответить
Він голосував за Зєлєнскаво!

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06.09.2023 18:35 Ответить
У меня таких пушистых хитрецов два. Один черный, бомбейской породы, второй рыжий дворовой породы. Вот что характерно: эти коты похожи на зеледента по привычке к бесплатному кайфу. Но все-таки мои коты умнее зеледента...
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06.09.2023 18:43 Ответить
Президентом України пора вже обрати кота. Принаймні, ніхто не буде проти, бо всі ******* котиків. Он, у Африці, є ціла країна, яка на честь котів так і називається, - Кот д'Івуар.

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06.09.2023 19:07 Ответить
Или президента, который любит котов.

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06.09.2023 19:29 Ответить
Такі вибухи на базарах та торгових центрах у виконанні ІДІЛу світове співтовариство називали терактами. І за це його демілітаризували.
Тепер такі теракти з масовою загибеллю мирних громадян («Ашан» та «Фоззі» в Одесі) робить постійний член Ради Безпеки ООН - московія. І всі мовчать, «а то путін нападе».
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06.09.2023 21:12 Ответить
миру глубоко ***** погибшие мирные люди , пока это не касается их мирового кошелька , или наоборот , могут даже помочь погибнуть , что бы овладеть чужим кошельком , ..............проблемы негров шерифа не **** , пока Украина не станет цивелезованной и крепкой страной , ее будут рвать на части все , кому не лень , страна воров и схематозников , оболваненый народ , .........это хуже чем Берег слоновой кости , .........и что то мне подсказывает , что Украину поделят , потому что нет у страны хозяина .
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06.09.2023 21:50 Ответить
Дуже дякуємо, що сказав. А то ж були сумніви...
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06.09.2023 18:36 Ответить
Клован, выходи из наркоманской нирваны и срочно заливай видосик. Только видосиками ты Украину спасаешь...
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06.09.2023 18:37 Ответить
Клован, выходи из наркоманской нирваны ....

Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний @@@ (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.

Нарколог пояснив пану Гончаренко, що людина з розширеними зіницями, з хрипким голосом, яка виявляє непосидючість, метушливість, під час інтерв'ю журналістам торкається брів, облизує та покусує губи, без причини поправляє волосся, періодично проводить пальцями по обличчю у очей, потирає ніс, покашлює, перебуває в стані наркотичної залежності.

Перераховані вище нав'язливі рухи спостерігаються у пацієнтів вживающих кокаїн. Під впливом дурмана наркозалежні стають вельми агресивними навіть по відношенню до своїх членів сім'ї.

Якби кандидат на посаду шостого президента України не сфальсифікував результати аналізів у лабораторії Пальчевського, то в Україні зараз не було б війни, дванадцять мільйонів біженців, та екологічного лиха у Херсонській області.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BxwyFvtFy1E&t=184s
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06.09.2023 21:14 Ответить
Якби ж було менше навідників, колаборантів та ждунів, які й досі чекають проклятий русскій мір. Не встигнуть десь з'явитись там волонтери чи поліцейські з гуманітаркою, як через 10 хвилин вже є прильот, отже вже скотина взяла гуманітарку і встигла повідомити.
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06.09.2023 18:37 Ответить
То може не треба ніякої гуманітарки взагалі, щоб не підставлять волонтерів
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06.09.2023 18:42 Ответить
В близькі від лінії фронту села не потрібно возити гуманітарку. Тоді жителі швидче звідти виїдуть і не будуть наражати на небезпеку тих хто їм возить харчі.
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06.09.2023 18:51 Ответить
Ваш Віталік Овчаренко

@Vit_Ovchar

·

11 год

Знаєте чому зараз на сході України у 2-ге звільнених містах так багато російських інформаторів?

Бо після визволення у 2014му українська влада зовсім не карала російських колабораціоністів!

Такою безкарністю Держава дала сигнал - за злочини проти українців і держави -- кари не буде.
І зараз ці інформатори не вірять що їх посадять, і тому діють.

Не покаране зло - зростає!

Не покаране зло - повертається!

Не покаране зло - вбиває!
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06.09.2023 18:50 Ответить
Нелю Штепу вже який рік намагаються судити?Ще деяких заочно. По факту нікого не притягнули до відповідальності. У Золкіна дивився відео з полоненим маріупольським добровольцем російської армії. Він переживав за інтервью, бо мовляв після обміну можуть бути проблеми. Мені це врізало по вухах. Яким обміном? Він український громадянин, який зрадив державу і має сидіти в тюрьмі, а не чекати на обмін полоненими.
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06.09.2023 18:56 Ответить
Після 24.02.2022-го найбільше колаборантів від "ЗаЖОП" і "СН". Дійсно, одіозних членів "СН" треба було якось пересадити. Тим більше, що зермаки кошмарять саме патріотів(Марченка, Павловського, Червінського...)
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06.09.2023 19:16 Ответить
Немає нічого гіршого за недобитого ворога
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06.09.2023 19:21 Ответить
не только не карала, но и поощряла. Они всегда были особенные со статусом
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06.09.2023 19:33 Ответить
Какие же эти мерзкие зеленые комсольцы. Просто отвратительные твари. Выгораживают власть всегда и везде.
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06.09.2023 19:38 Ответить
Та ні пане, не видумуйте. Дуже багато колаборантів і любітєлей "русского мира" на Донбасі, бо там десятки років велася російська пропаганда ворогами України партіями регіонів і комуністами. А після 2019 року на офіційному рівні Боневтік закликав до "какая разница" і розповідав про хорошу російську культуру, про "какая разница какие памятники", "на каком язике", що совок нам залишив багато хорошого і біля ОП виставляв апарати для газводи радянських часів, що потрібно подивитися пуйлу в очі і там побачити мир, бо війну розпочав Порошенко і збагачується на ній. І ще був і є дуже великий посил, що перемогли антимайданні сили, бо ОП зайняли ті, що фальшували справи на Майданівців - татаров, демченко, смірнов, шурма, єрмак та інші. А сівохо з кравчуком, фокіним та іншими малоросами. Думаєте нарід Донбасу забувся хто їм давав концерт в Горлівці і висміював ЗСУ, обіцяв "шатати" владу?
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06.09.2023 20:07 Ответить
раду безпеки буде збирати, а лубянець щось вякне?
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06.09.2023 18:46 Ответить
Г@ндоны, как же они достали...
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06.09.2023 18:49 Ответить
Ти краще розповіси як Україна відповідати буде. Порти ******** інфраструктуру ********, по мирним людям ********. А по Криму та півдню України жодного удару немає.
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06.09.2023 18:59 Ответить
Чеченцы писали давно, что будут рынки, больницы, школы, жилые дома.
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06.09.2023 19:04 Ответить
козломордые то-же люди, кто то за месяц перед полномасштабной войной рассказывал, не помните зелеДрочеры кто??? И гнилой оон не видит геноцида, потому что Оманский Нарик так доносит происходящее, потому что 95 квартал это проект кремля!!!!
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06.09.2023 19:05 Ответить
Ми розуміємо, що там відбувається, яким видом озброєння вони вдарили по нас", - сказав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3441846

Розумієш, так скажи. Що за ракета, що чути звук виходу і через 2 секунди приліт?
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06.09.2023 19:09 Ответить
Камери вуличного спостереження зафіксували момент удару російської ракети С-300 по центральному ринку в Костянтинівці на Донеччині. Джерело: https://censor.net/ua/v3441809
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06.09.2023 19:27 Ответить
Шоо, їздив туди з командою-95кагалом? А піяніно теж туди возив?
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06.09.2023 19:10 Ответить
...быдло с болот может воевать с безружным мирным населением
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06.09.2023 19:16 Ответить
Так задай удар у відповідь по житловим кварталам Бєлгорода, Курська. Вже є чим. Вистачить гратися в жертву. Відповідай, вже серйозно задовбв, зелений.
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06.09.2023 19:17 Ответить
КЭП 6 лвла ..3 звена
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06.09.2023 19:19 Ответить
Розпочата війна в Україні є навмисний рашистський удар , ми розуміємо, що вони роблять те саме, що й раніше, коли відбуваються ті чи інші позитивні наступальні кроки "зелених" проросійських слуг на асвальт і дорожню інфраструктуру ,для швидкої окупації України , але не для зміцнення ЗСУ ,захисту України,та її народу.
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06.09.2023 19:25 Ответить
Він правий, як моє праве яйце, навіть трішечки правіше. 👈
Але, де удари у відповідь по цивільним кацапам?
Зеленський по своїх стриляти не хоче?
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06.09.2023 19:46 Ответить
Нікому не потрібні слова і поясненя.Люди чекають помсти тобто відповідь щоб ворог завив.
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06.09.2023 20:47 Ответить
 
 