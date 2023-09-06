Россия намеренно ударила по рынку в Константиновке, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Константиновке (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бывал много раз в Константиновке со своей командой, и кто знает это место, прекрасно ориентируется, что это - гражданское место, там нет никаких воинских частей и близко. Удар - умышленный: мы понимаем, они делают то, что и раньше, когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских сил обороны", - сказал Зеленский.

"Мы понимаем, что они били специально. Я знаю, что уже есть заявления с российской стороны, как-будто какой-то наш самолет куда-то не туда попал. Мы понимаем, что там происходит, и каким видом вооружения они ударили по нам", - сказал президент.

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Как сообщалось, в результате обстрела РФ рынка в Константиновке погибли 16 человек, еще 31 человек ранен. Продолжается разбор завалов.