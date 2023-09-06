Россия намеренно ударила по рынку в Константиновке, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по Константиновке (Донецкая область).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я бывал много раз в Константиновке со своей командой, и кто знает это место, прекрасно ориентируется, что это - гражданское место, там нет никаких воинских частей и близко. Удар - умышленный: мы понимаем, они делают то, что и раньше, когда происходят те или иные положительные наступательные шаги украинских сил обороны", - сказал Зеленский.
"Мы понимаем, что они били специально. Я знаю, что уже есть заявления с российской стороны, как-будто какой-то наш самолет куда-то не туда попал. Мы понимаем, что там происходит, и каким видом вооружения они ударили по нам", - сказал президент.
Как сообщалось, в результате обстрела РФ рынка в Константиновке погибли 16 человек, еще 31 человек ранен. Продолжается разбор завалов.
Пожалуйста, подождите...
Тепер такі теракти з масовою загибеллю мирних громадян («Ашан» та «Фоззі» в Одесі) робить постійний член Ради Безпеки ООН - московія. І всі мовчать, «а то путін нападе».
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний @@@ (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
Нарколог пояснив пану Гончаренко, що людина з розширеними зіницями, з хрипким голосом, яка виявляє непосидючість, метушливість, під час інтерв'ю журналістам торкається брів, облизує та покусує губи, без причини поправляє волосся, періодично проводить пальцями по обличчю у очей, потирає ніс, покашлює, перебуває в стані наркотичної залежності.
Перераховані вище нав'язливі рухи спостерігаються у пацієнтів вживающих кокаїн. Під впливом дурмана наркозалежні стають вельми агресивними навіть по відношенню до своїх членів сім'ї.
Якби кандидат на посаду шостого президента України не сфальсифікував результати аналізів у лабораторії Пальчевського, то в Україні зараз не було б війни, дванадцять мільйонів біженців, та екологічного лиха у Херсонській області.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=BxwyFvtFy1E&t=184s
@Vit_Ovchar
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11 год
Знаєте чому зараз на сході України у 2-ге звільнених містах так багато російських інформаторів?
Бо після визволення у 2014му українська влада зовсім не карала російських колабораціоністів!
Такою безкарністю Держава дала сигнал - за злочини проти українців і держави -- кари не буде.
І зараз ці інформатори не вірять що їх посадять, і тому діють.
Не покаране зло - зростає!
Не покаране зло - повертається!
Не покаране зло - вбиває!
Розумієш, так скажи. Що за ракета, що чути звук виходу і через 2 секунди приліт?
Але, де удари у відповідь по цивільним кацапам?
Зеленський по своїх стриляти не хоче?