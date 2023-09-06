Минобороны РФ предлагает ставить заключенных на военный учет

Министерство обороны России выступило с предложением ввести военный учет для заключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Проект изменений в положение об учете появился на официальном портале правовых актов РФ. Документ предлагает людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, ставить на военный учет в особом порядке – непосредственно в тюрьме или колонии, без явки в военкомат.

"Особый военный учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по местонахождению учреждений уголовно-исполнительной системы", – говорится в проекте.

Списки военнообязанных заключенных будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять данные, когда будет происходить этапирование или освобождение осужденных, и будут передавать военкоматам.

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Сейчас в РФ граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не подлежат военному учету.

В июне Госдума РФ приняла в двух чтениях два законопроекта, регламентирующих призыв на военную службу заключенных и освобождающих от уголовной ответственности по делам небольшой и средней тяжести воюющих российских военных.