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Минобороны РФ предлагает ставить заключенных на военный учет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,зеки

Министерство обороны России выступило с предложением ввести военный учет для заключенных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Проект изменений в положение об учете появился на официальном портале правовых актов РФ. Документ предлагает людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, ставить на военный учет в особом порядке – непосредственно в тюрьме или колонии, без явки в военкомат.

"Особый военный учет осуществляется исправительными учреждениями уголовно-исполнительной системы и военными комиссариатами по местонахождению учреждений уголовно-исполнительной системы", – говорится в проекте.

Списки военнообязанных заключенных будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять данные, когда будет происходить этапирование или освобождение осужденных, и будут передавать военкоматам.

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Сейчас в РФ граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не подлежат военному учету.

В июне Госдума РФ приняла в двух чтениях два законопроекта, регламентирующих призыв на военную службу заключенных и освобождающих от уголовной ответственности по делам небольшой и средней тяжести воюющих российских военных.
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Топ комментарии
+11
Алгоритм: відмовився служити > дали термін ув'язнення > в буцегарні знову поставили на військовий облік > пішов на війну
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06.09.2023 20:46
+9
Ну и чего ржём с кацапов?
У нас вон СПИДозников, туб и гепатит инфицированных годными признали.
Скоро и до уголовников доберутся...
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06.09.2023 20:48
+8
на росії нема зеків, є тільки покищоживі солдати
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06.09.2023 20:35
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на росії нема зеків, є тільки покищоживі солдати
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06.09.2023 20:35 Ответить
Ну скажімо так - не солдати, а двогі ви@лятки.
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07.09.2023 01:37 Ответить
в стойло!!!!! в стойло кацапы .......
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06.09.2023 20:36 Ответить
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06.09.2023 20:36 Ответить
Да нормальные ******, кули...
...нет страны в помойке и не будет, до пиZZды, как-то так, нормальным людям...
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06.09.2023 21:22 Ответить
Алгоритм: відмовився служити > дали термін ув'язнення > в буцегарні знову поставили на військовий облік > пішов на війну
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06.09.2023 20:46 Ответить
Ну и чего ржём с кацапов?
У нас вон СПИДозников, туб и гепатит инфицированных годными признали.
Скоро и до уголовников доберутся...
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06.09.2023 20:48 Ответить
В нас давно пора призивати людей з судимостями і засуджених.
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06.09.2023 20:51 Ответить
"наши"керівники теж можуть скористатися цим російським досвідом.
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06.09.2023 20:48 Ответить
И госдуру всю - на воинский учет (командирами у зэков), а сзади , шо для тех, шо для других - заград бальоны. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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06.09.2023 21:02 Ответить
Набирють зеків
А ці зеки в будь-який момент можуть повернути зброю проти кацапських командирів
Зекам війна до одного місця
Для них головне вийти на свободу отримати зброю
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06.09.2023 21:43 Ответить
Не дадуть зекам зброю. Після походу вагнерів на москву їх саперні лопати і рогатки дадуть максимум.
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06.09.2023 22:19 Ответить
 
 