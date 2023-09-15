Дуда подтвердил, что встретится с Зеленским в Нью-Йорке
Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию президента Польши в Twitter.
"Через несколько дней в Нью-Йорке у меня встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего мы будем говорить о зерне. Украина должна понять нашу позицию - моя задача - заботиться о наших польских интересах", - говорится в сообщении.
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Блінкін перевіряв...
- дуда: зі мною ніколи в житті такого не відбувалось
- зе: <незручне мовчання>