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Дуда подтвердил, что встретится с Зеленским в Нью-Йорке

орден,дуда,зеленський,білого,орла

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию президента Польши в Twitter.

"Через несколько дней в Нью-Йорке у меня встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего мы будем говорить о зерне. Украина должна понять нашу позицию - моя задача - заботиться о наших польских интересах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ожидаем от Украины понимания, что Польша имеет собственные интересы и обязательства, - Дуда

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Дуда Анджей (754)


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Не понял, а как зеленский попадет в Нью-Йорк, если границы закрыты, и мужиков не выпускают? или это тот https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&sca_esv=565580871&rlz=1C1GCEU_ruUA912UA912&sxsrf=AM9HkKmrYkyVPN08WH6DHdPuYowEFn7rGg%3A1694763535670&ei=DwoEZafMKOKM9u8PgPifwAY&gs_ssp=eJwBQAC__woLL2cvMTIxeTUxcjEwAUov0L3RjNGOLdC50L7RgNC6INC00L7QvdC10YbRjNC60LAg0L7QsdC70LDRgdGC0YzWDSRB&oq=%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA+%D0%B4%D0%BE%D0%BD&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFtCd0YzRji3QmdC-0YDQuiDQtNC-0L0qAggAMgUQLhiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyCBAAGMsBGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMggQABjLARiABDIUEC4YgAQYlwUY3AQY3gQY4ATYAQFIuxJQ5gVY6QlwAHgCkAEAmAGuA6ABgAaqAQcxLjIuNC0xuAEDyAEA-*********************************************************************&sclient=gws-wiz-serp Нью-Йорк шо в Донецкой области?
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15.09.2023 10:39 Ответить
Він як спортсмен поїде. 4 по 100 або 3 по 150.
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15.09.2023 11:13 Ответить
В центральному Макдональдсі...
Це не стьоб! Реально працює...
Блінкін перевіряв...
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15.09.2023 10:50 Ответить
- зе: раніше заходив в макдональдс, коли було сильне похмілля
- дуда: зі мною ніколи в житті такого не відбувалось
- зе: <незручне мовчання>
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15.09.2023 10:54 Ответить
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15.09.2023 11:21 Ответить
Бідний Дуда - йому треба буде цій безмозковій макаці щось довести та вислухати отой словесний понос з випадкових слів і ніяк не пов'язаних речень типу: "у нас є ціль на шляху..."
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15.09.2023 11:02 Ответить
У дуди вибори на носі, йому потрібно парити місцевим лошарам перемоги, і заборона української агропродукції на місцевому ринку, всупереч договору про вільний ринок Україна-ЄС- це потужний успіх. Хоч Україна у цьому разі має робити отвєтку - заборону на ввезення польських агротоварів, які за рахунок дотацій із євробюджету демпінгують на українському ринку
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15.09.2023 11:25 Ответить
що значить "вільний ринок Україна-ЄС"? Україна ще поки не в ЄС. та й у самому ЄС вільний ринок - то дуже гучна заява, оскільки між самими країнами ЄС існують певні квоти щодо виробництва і постачання на ринок конкретних товарів, зокрема агропродукції.
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15.09.2023 15:26 Ответить
У каждого государства своя квота на любую продукцию в странах Еврозоны...даже на пачку сигарет...
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15.09.2023 12:03 Ответить
 
 