Германия поддерживает продление действия временной защиты беженцев из Украины в ЕС

В Германии считают, что Европейский Союз должен продлить действие механизма временной защиты для убежавших от войны в Украине украинцев, пока не закончится агрессия РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Я очень поддерживаю то, что мы, как Европейский Союз, продлеваем статус защиты беженцев из Украины", - отметила Фезер.

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В случае продления действия механизма беженцам из Украины будет позволено и дальше оставаться в странах ЕС без необходимости подавать заявление на предоставление убежища. Сейчас украинцы имеют право на социальные выплаты, разрешение на работу и доступ к образованию и жилью без прохождения длительных процедур.

ЕС решил активировать временную защиту для спасающихся от войны украинцев в марте 2022 года. Этот механизм должен был действовать год. Позже его действие продлили до марта 2024 года.

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