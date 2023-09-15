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Германия поддерживает продление действия временной защиты беженцев из Украины в ЕС

беженцы

В Германии считают, что Европейский Союз должен продлить действие механизма временной защиты для убежавших от войны в Украине украинцев, пока не закончится агрессия РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"Я очень поддерживаю то, что мы, как Европейский Союз, продлеваем статус защиты беженцев из Украины", - отметила Фезер.

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В случае продления действия механизма беженцам из Украины будет позволено и дальше оставаться в странах ЕС без необходимости подавать заявление на предоставление убежища. Сейчас украинцы имеют право на социальные выплаты, разрешение на работу и доступ к образованию и жилью без прохождения длительных процедур.

ЕС решил активировать временную защиту для спасающихся от войны украинцев в марте 2022 года. Этот механизм должен был действовать год. Позже его действие продлили до марта 2024 года.

Также читайте: Эстония продлила действие временной защиты для украинских беженцев до марта 2025 года

Автор: 

беженцы (1638) Германия (6930) Евросоюз (17067)


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допоки не закінчиться агресія РФ
Где это она такое сказала???
Давайте точную информацию.
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15.09.2023 11:21 Ответить
Конечно нет,это Зе.так хотелось бы
Шоб ливерная колбаса его холопов кормила,одевала,обучала,лечила.
Зе.лидер ведь им ничего не должен.
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15.09.2023 12:18 Ответить
Параграф 24 ауфентхальтгезетц діє три роки максимум до 3.2025. Потім потрібно нові види на проживання отримувати тім хто хоче залишитися
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15.09.2023 14:44 Ответить
Залишаться ті , хто пройде інтеграційні курси та буде працювали. Халявщиків повернуть додому. В першу чергу циган , та самих постраждалих від війни в Україні мадьяр з Закарпаття. Останні як вивчать українську мову , то може і повернуться до Німеччини. )))
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15.09.2023 15:49 Ответить
Не переживай, никто никого никуда не вернет!
В закон внесут изменения и он будет продлен еще на долго!!! )))
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15.09.2023 17:06 Ответить
 
 