Сенат США изучает решение Маска по Starlink возле оккупированного Крыма
Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением миллиардера Илона Маска не расширять свою частную спутниковую сеть Starlink возле оккупированного Крыма.
Об этом сообщил глава комитета Джек Рид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Он отметил, что сообщения об использовании Starlink обнаружили "серьезные проблемы ответственности по национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".
"Комитет агрессивно исследует этот вопрос со всех сторон", – сказал он.
Рид отметил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания".
"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", - добавил Рид.
Другие сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джин Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны ответа, почему именно Маск, а не правительство США, решало, когда Украина может использовать спутниковую сеть.
Шахин и Уоррен планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине, сказал помощник Конгресса, пожелавший остаться неназванным. По словам помощника, комитет еще не начинает официального расследования, а, скорее, собирает информацию.
В коротком интервью Шахин рассказала, что спрашивала представителей администрации во время секретных брифингов о контроле использования Starlink в Украине и не получила ответа.
Напомним, биограф Маска Айзексон утверждал, что Маск хотел сорвать атаку ВСУ на флот РФ возле Крыма. Американский миллиардер боялся, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на успешную атаку Украины. Маск сначала отрицал информацию об отключении. А потом заявил, что не считает себя предателем.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что системы Starlink действительно не работали в районе Крыма некоторое время, однако выразил сомнение в том, что это Маск приказал их отключить.
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Заблокована на твіттері грошового мішка маска. Бридота. За що - не знаю. Ось вам і демократія, і свобода слова. Дуже люблю, коли ці курви вчать нас цноти
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Зате RT канал раша тудей, яке публікує побиття і допити українських полонених - лівак Маск дозволяє
і пох..й що це сама багатша людина в світі
а у нас ні цілі мости півдня та півночі залишені для орків ні розмінування
ні здача тисяч воїнів маріуполя
ні здача вагнерівців
ні вивід силовиків з міст куда мали зайти орки
ні заборону переправлення за кордон мрії
і навіть самовільна подорож до Оману
ну нікуя за майже два роки не розслідували....
то хто сидить на банкові????
Але Маску доведеться дуже сильно попотіти і вивчити одну, але дуже важливу аксіому - в Штатах є закони і працюють суди, які ці закони оберігають і слідують ним.
Сподіваюсь, що цьому, досить розумному менеджеру, що сплотив навколо себе розумних людей, підкажуть його ж друзі, що він почав дуже небезпечну політику, лізти куди йому взагалі було не потрібно. Ну, а якщо він цього не зрозуміє, то буде "хто не заховався - я не винуватий".
этот клоун возомнил о себе слишком много
и его поставят на место
Завдяки йому та його талановитій команді світ пересідає на Тесли з автопілотом на базі ШІ, літає в космос на Crew Dragon за найнижчими цінами на багаторазовій FALCON 9, отримує послуги доступу в інтернет через супутникове сузір'я платформи Starlink, готується отримати супутниковий смартфон Tesla Model Pi , нейроінтерфейс Neuralink та міжпланетну транспортну систему Starship.
ВІйськові та уряд США отримали від Маска супутникову захищену підмережу Starshield, а також продовжують отримувати від компаній Маска величезні суми податків, завдяки яким США має можливість зміцнювати свою обороноздатність та допомагати Україні.