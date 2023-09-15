Сенат США изучает решение Маска по Starlink возле оккупированного Крыма

Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением миллиардера Илона Маска не расширять свою частную спутниковую сеть Starlink возле оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава комитета Джек Рид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что сообщения об использовании Starlink обнаружили "серьезные проблемы ответственности по национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".

"Комитет агрессивно исследует этот вопрос со всех сторон", – сказал он.

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Рид отметил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", - добавил Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джин Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны ответа, почему именно Маск, а не правительство США, решало, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

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Шахин и Уоррен планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине, сказал помощник Конгресса, пожелавший остаться неназванным. По словам помощника, комитет еще не начинает официального расследования, а, скорее, собирает информацию.

В коротком интервью Шахин рассказала, что спрашивала представителей администрации во время секретных брифингов о контроле использования Starlink в Украине и не получила ответа.

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Напомним, биограф Маска Айзексон утверждал, что Маск хотел сорвать атаку ВСУ на флот РФ возле Крыма. Американский миллиардер боялся, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на успешную атаку Украины. Маск сначала отрицал информацию об отключении. А потом заявил, что не считает себя предателем.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что системы Starlink действительно не работали в районе Крыма некоторое время, однако выразил сомнение в том, что это Маск приказал их отключить.