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Сенат США изучает решение Маска по Starlink возле оккупированного Крыма

маск

Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением миллиардера Илона Маска не расширять свою частную спутниковую сеть Starlink возле оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава комитета Джек Рид, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что сообщения об использовании Starlink обнаружили "серьезные проблемы ответственности по национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".

"Комитет агрессивно исследует этот вопрос со всех сторон", – сказал он.

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Рид отметил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", - добавил Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джин Шахин из Нью-Гэмпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны ответа, почему именно Маск, а не правительство США, решало, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

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Шахин и Уоррен планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине, сказал помощник Конгресса, пожелавший остаться неназванным. По словам помощника, комитет еще не начинает официального расследования, а, скорее, собирает информацию.

В коротком интервью Шахин рассказала, что спрашивала представителей администрации во время секретных брифингов о контроле использования Starlink в Украине и не получила ответа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Маск заявил, что не считает себя предателем из-за отключения Starlink вблизи Крыма

Напомним, биограф Маска Айзексон утверждал, что Маск хотел сорвать атаку ВСУ на флот РФ возле Крыма. Американский миллиардер боялся, что Россия может применить ядерное оружие в ответ на успешную атаку Украины. Маск сначала отрицал информацию об отключении. А потом заявил, что не считает себя предателем.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что системы Starlink действительно не работали в районе Крыма некоторое время, однако выразил сомнение в том, что это Маск приказал их отключить.

Автор: 

США (26439) Маск Илон (219) Сенат США (498) Starlink (117)


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Топ комментарии
+10
Русскомирець, Маск, лброблений пуйлом прмямо перед носом ФБР і ЦРУ. Там ще не зрозуміло, які теїнології Маск передав пуйлу для виготовлення свого "Старлінку".
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15.09.2023 12:07
+9
чувак маск вирішив, що тепер він вирішує долі світу. Хазяїн міра
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15.09.2023 12:11
+9
Придурка. Бізнесмен думає про наслідки. А наслідки будуть дуже поганими. Для його особистої тушки. Тому сумніваюся.
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15.09.2023 12:17
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Русскомирець, Маск, лброблений пуйлом прмямо перед носом ФБР і ЦРУ. Там ще не зрозуміло, які теїнології Маск передав пуйлу для виготовлення свого "Старлінку".
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15.09.2023 12:07 Ответить
Ніякі не передав. Він бізнесмен у першу чергу, і тільки у другу придурок
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15.09.2023 12:12 Ответить
А якщо за гроші передав то це бізнес чи ознака придурка?
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15.09.2023 12:14 Ответить
Придурка. Бізнесмен думає про наслідки. А наслідки будуть дуже поганими. Для його особистої тушки. Тому сумніваюся.
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15.09.2023 12:17 Ответить
Але ж багато відомих приватних компаній Заходу продовжують працювати в росії, одержують прибутки. То вони не думають, значить, про наслідки? Чому Маск інший?
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15.09.2023 12:22 Ответить
І технології свої продають? Які ноу-хау і конкурентів півтора на весь глобус?
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15.09.2023 12:29 Ответить
Ну, якщо будувати на росії завод з повним циклом виробництва то хіба це не передача технологій?
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15.09.2023 12:32 Ответить
Наприклад? Дійсно цікаво. Якщо ви за автовиробників - то там зовсім не так.
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15.09.2023 12:37 Ответить
А як?
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15.09.2023 12:44 Ответить
Якщо коротко - то всі вузли поставляються у зборі, під монтаж. Максимум кузов штампується на місці.
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15.09.2023 12:47 Ответить
Группа Volkswagen 4 сентября запустила производство бензиновых двигателей на предприятии в Калуге. (с) Це крупновузлове виробництво чи не дуже?
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15.09.2023 12:51 Ответить
"Производство" чи таки збирання? Бо у кацапів і ракети прямо на космодромі виробляються.
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15.09.2023 12:57 Ответить
хзна. Але не думаю що для шин Бріджстоун, наприклад, сировину і секрет її змішування в росію привозять, а не виробляють на заводі.
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15.09.2023 13:04 Ответить
Ну, шини точно в Калузі роблять. У всякому разі шинний завод там є. Але чомусь навіть з віджатими заводами "Форд", "Рено-Нісан" і т.д. в тираж ідуть самі "буханки" і "москвичі". Ну і "жигулі", звісно.
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15.09.2023 13:13 Ответить
Не знаю. Але всі можливості західного зразка для виробництва у них є. А от у нас немає. Нам, чомусь, окрім викрутки для прикручення колес до Шкоди нічого не поставили.
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15.09.2023 13:18 Ответить
А хтось запрошував? Вони ж туди не за власною ініціативою поперлися, мабуть, умови були. А у нас із умов КРУ і ДФС.
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15.09.2023 13:28 Ответить
Там були великі любітєлі росії Меркель та Саркозі. Західні виробництва в росіїї здебільшого з цих країн.
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15.09.2023 13:56 Ответить
Не передавав він нічого. На біса конкуренти.
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15.09.2023 13:41 Ответить
У нього контракт з Пентагоном, і те,що з цими хлопцями жарти погані,він дуже чудово розуміє,),
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15.09.2023 12:37 Ответить
На фото у него челюсть болит ? Уже объяснили ?
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15.09.2023 12:08 Ответить
На палю падлюку ...
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15.09.2023 12:10 Ответить
чувак маск вирішив, що тепер він вирішує долі світу. Хазяїн міра
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15.09.2023 12:11 Ответить
Хазяїн - навряд чи. Але у вузькому колі він висловлювался щодо своїх президентських амбіцій та можливості відміни статті Конституції США, яка забороняє балотування на посаду президента особам, які не народжені в США.
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15.09.2023 12:30 Ответить
йому і не треба на крайній випадок бути президентом америки, щоб правити як гіпєрболоїд інжєнєра гаріна Він, звісно, мабуть дуже розумний, але якийсь придурок
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15.09.2023 12:39 Ответить
Илюха Максимов не подсудный. У него и справка есть от психиатра.
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15.09.2023 12:12 Ответить
Маску нагадають про так званий Логан Акт 1799го року, що забороняє приватним особам займатися зовнішньополітичною діяльністю. Кодифіковатий у томі 18, параграф 953 федерального кодексу.
https://www.loc.gov/item/uscode1976-032018045/
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15.09.2023 12:12 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100056934279093&__cft__[0]=AZVeutOZfJRwj8UurFLz1FCmxbqYA6FLdNgCRh8Hir0OiXQivIAjeqtxzb1H4bWEGKkpq1feaAuxnrkAoivskGh5bwXUzt1llbI7xK3A-R3feyYjF_rYCCYsDVr8UlItyhsxAw-f-H4-xniZFB1gV7DR&__tn__=-UC%2CP-R Ірина Фаріон

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=************************************************************************&id=100056934279093&__cft__[0]=AZVeutOZfJRwj8UurFLz1FCmxbqYA6FLdNgCRh8Hir0OiXQivIAjeqtxzb1H4bWEGKkpq1feaAuxnrkAoivskGh5bwXUzt1llbI7xK3A-R3feyYjF_rYCCYsDVr8UlItyhsxAw-f-H4-xniZFB1gV7DR&__tn__=%2CO%2CP-R 15 ч. ·

Заблокована на твіттері грошового мішка маска. Бридота. За що - не знаю. Ось вам і демократія, і свобода слова. Дуже люблю, коли ці курви вчать нас цноти
https://www.facebook.com/ivannosenkofacebook?comment_id=Y29tbWVudDo4MTc1MDY4MTAxNTcxMjFfODQ1MzEzNjQzNjUzMjg4&__cft__[0]=AZVeutOZfJRwj8UurFLz1FCmxbqYA6FLdNgCRh8Hir0OiXQivIAjeqtxzb1H4bWEGKkpq1feaAuxnrkAoivskGh5bwXUzt1llbI7xK3A-R3feyYjF_rYCCYsDVr8UlItyhsxAw-f-H4-xniZFB1gV7DR&__tn__=R]-R Іван Носенко

Зате RT канал раша тудей, яке публікує побиття і допити українських полонених - лівак Маск дозволяє
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15.09.2023 12:13 Ответить
Приклад невдалий.Їрка Фаріон,комуняцька підстилка,сама комуняка в минулому і пристосуванка.З однієї сторони манери львівської пані,з другої поведінка і лексикон вокзальної курви.Це вона дала москалям найбільше козирів для закидування нас лайном.Після нашої перемоги коли виженемо русню з України до неї,як і до верхівки Свободи будуть питання.До речі де зараз Тягнибок?..його брат?..всі оті голосисті мірошниченки,бублики тощо?..
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15.09.2023 13:03 Ответить
Тоді чого за кацапню мазу тягне?
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15.09.2023 13:57 Ответить
Масяня підхопив звичайну для багатіїв форобу: відчув себе "владичіцей морскою". Такшта, "палучі, фошизд, гранату!"
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15.09.2023 12:14 Ответить
Ну от зовсім не здивуюся, коли виявиться що Маск із сім'ї подібній героям серіалу Американці.
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15.09.2023 12:19 Ответить
підозра в роботі не на користь сша і вже розслідування...
і пох..й що це сама багатша людина в світі
а у нас ні цілі мости півдня та півночі залишені для орків ні розмінування
ні здача тисяч воїнів маріуполя
ні здача вагнерівців
ні вивід силовиків з міст куда мали зайти орки
ні заборону переправлення за кордон мрії
і навіть самовільна подорож до Оману
ну нікуя за майже два роки не розслідували....
то хто сидить на банкові????
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15.09.2023 12:22 Ответить
заїде таки ілона на сенатські слухання. і шось мені підказує, шо вона - не говард хьюз.
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15.09.2023 12:27 Ответить
Треба статтю впаяти, за зраду державних інтересів і допомогу ворогу😡
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15.09.2023 12:28 Ответить
Вірогідність така є, не стовідсоткова, але є.
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15.09.2023 12:47 Ответить
***** конченный
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15.09.2023 12:31 Ответить
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15.09.2023 12:35 Ответить
Ну, бумеранг почав своє повернення і Маску це не дуже сподобається. Всі оті придурки, що їдуть в рашку, отримують громадянство, пускають слину, як та собака при виді шматка м'яса, вони бачуть, як отой шпєндєль, окурок без фільтра, став реальним влестелином кілець і вони заздрять і тупо бажають того ж самого. Тому і той поц Сігал, і Трамп та й оцей Маск з таким захватом дивляться на уйоПка і зазирають йому в рота - вони самі хочуть бачити себе такими ж "мачо" і...хоть чимось "повєлєвать".
Але Маску доведеться дуже сильно попотіти і вивчити одну, але дуже важливу аксіому - в Штатах є закони і працюють суди, які ці закони оберігають і слідують ним.
Сподіваюсь, що цьому, досить розумному менеджеру, що сплотив навколо себе розумних людей, підкажуть його ж друзі, що він почав дуже небезпечну політику, лізти куди йому взагалі було не потрібно. Ну, а якщо він цього не зрозуміє, то буде "хто не заховався - я не винуватий".
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15.09.2023 12:41 Ответить
кто такой Маск и кто такой Сенат США
этот клоун возомнил о себе слишком много
и его поставят на место
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15.09.2023 12:53 Ответить
Маск на свому місці. ВІн не політик.
Завдяки йому та його талановитій команді світ пересідає на Тесли з автопілотом на базі ШІ, літає в космос на Crew Dragon за найнижчими цінами на багаторазовій FALCON 9, отримує послуги доступу в інтернет через супутникове сузір'я платформи Starlink, готується отримати супутниковий смартфон Tesla Model Pi , нейроінтерфейс Neuralink та міжпланетну транспортну систему Starship.
ВІйськові та уряд США отримали від Маска супутникову захищену підмережу Starshield, а також продовжують отримувати від компаній Маска величезні суми податків, завдяки яким США має можливість зміцнювати свою обороноздатність та допомагати Україні.
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15.09.2023 13:43 Ответить
Ага тільки ти забув сказати що маск своїми діями шкодить Україні
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15.09.2023 13:47 Ответить
Запитай ЗСУ, які користуються Старлінком Маска. Послуги його компанії допомагають ЗСУ бити ворога на фронті, чи шкодять? Вважаєш шкодять? Тоді порадь ЗСУ, щоб відмовились від Старлінку, і тобі пояснять так, щоб ти зрозумів і припинив розганяти ІПСО кацапів.
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15.09.2023 14:20 Ответить
бред идиота 👎👎👎
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15.09.2023 21:00 Ответить
Молодці, добре взялися за Маска. Він несе потенційну небезпеку навіть більше ніж х#йло, бо гроші найбагатшої у світі людини можуть накоїти більше шкоди, ніж смертники рашистів і мільйони їх снарядів і ракет і можливо саме змова сильних світу і дає такі надможливості країні-бензоколноці. Як би нафтодолари та капітали Маска не злилися в єдиний вбивчий потік. І ще можливо він не показав своє справжнє лице, бо маскується під цивілізовану ******* людину і згодом може виявитися, що вавка в голові в нього не менша ніж в х#йла.
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15.09.2023 12:59 Ответить
Вот согласен на 100%. Маск опасней ***** в разы и он себя еще покажет со временем. По его поведению видно, что он считает себя богоизбранным вершителем судеб и в какой то момент может применить все то, что у него есть в своих целях, а что у него в голове непонятно. По сравнению с ******, у которого только старые пукалки и остались, Маск имеет намного больше средств, которые могут принести человечеству огромный урон. Это он уже показал в Крыму, когда по его решению в Украине погибло больше людей, чем могло бы погибнуть, не отключи он свой старлинк
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15.09.2023 13:47 Ответить
Люди в Украине погибают от ваших кацапских снарядов, пуль и ракет, а не от отключений Старлинка.
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15.09.2023 14:23 Ответить
2+2 тяжело сложить? с логикой не сложилось?
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16.09.2023 03:14 Ответить
вжарьте падлу в прямому єфірі, можна на PornHub
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15.09.2023 14:08 Ответить
Это называется саботаж или работа на врага. То есть измена...
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15.09.2023 14:41 Ответить
Суб'єктом державної зради у будь-якій її формі може бути тільки громадянин України, який досяг 16-річного віку (на відміну від суб'єкта, зазначеного у статті 114 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text Кримінального кодексу України «Шпигунство», в якому суб'єктом виступає тільки громадянин іншої держави або особа без громадянства).
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15.09.2023 15:16 Ответить
 
 